- Statele Unite isi vor retrage tot personalul diplomatic inca prezent in ambasada lor din Caracas din cauza agravarii crizei din Venezuela, a anuntat luni secretarul de Stat, Mike Pompeo. "Aceasta decizie reflecta degradarea situatiei in Venezuela si constatarea ca prezenta personalului diplomatic…

- Youtube intra in lupta contra Fake News, dupa Facebook. Platforma de distribuire a conținutului video deținuta de Google a lansat o funcție care permite utilizatorului care cauta știri in format video sa vada știrile false deja aparute pe aceasta tema. Funcția a fost deja lansata in India, cel mai probabil…

- Anne McClain se afla pe Statia Spatiala Internationala din luna decembrie si intr-o postare de marti dimineata a dezvaluit ca in timpul petrecut in microgravitatie a crescut in inaltime cu doi inchi (aproximativ 5 cm). Cresterea in inaltime, din nefericire pentru unii, este temporara si este…

- Sa faci parte din familia celui mai bogat roman din toate timpurile iți poate aduce milioane de beneficii, dar nu și pentru Irina Bossy-Ghica, stranepoata lui Grigore Cantacuzino, care a fost nevoita sa fuga din țara pentru a supraviețui. Este seara in București, aproape noapte. Pe Calea Victoriei,…

- Prime Minister Viorica Dancila on Wednesday reiterated that Romania had met ever since 2011 the technical criteria for joining Schengen and underscored it was high time for the political decision to be one bringing Romania to the free movement space. "Ever since 2011 Romania has met all technical…

- Calendar ortodox, sambata, 26 ianuarie. In aceasta zi, sunt pomeniți patru sfinți. Este vorba despre Xenofont, unul dintre cei mai bogați oameni din Constantinopol, soția Maria și cei doi fii, Arcadie și Ioan.

- Gruparea extremista "Secta iconoclasta*" a revendicat atentatul cu incarcatura exploziva comis anul trecut, pe 27 decembrie, intr-un cartier din Atena si soldat cu doi raniti, a anuntat o sursa din politia elena. Este prima data cand apare o grupare extremista sub numele de "Secta iconoclasta" in Grecia,…

- Cluj-Napoca city will host the Start-up Europe Summit in March, taking into account that the local councilors approved on Tuesday the allocation of 282,000 lei for organising the event.The draft, voted by 25 councilors, show that the summit will be organised in partnership with Romania's Communication…