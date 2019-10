FOTO Unde mergi in vacanta in 2020? Destinatii "vedeta" recomandate de Airbnb

Stiri pe aceeasi tema

- 9 septembrie este data de incepere a primului semestru și se va incheia in 20 decembrie 2019, iar cel de-al doilea semestru va incepe in data de 13 ianuarie pana in data de 12 iunie 2020. Cursurile anului școlar 2019-2020 se vor dispune pe o durata de 35 de saptamani. Semestrul I se incheia odata cu…

- Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetațenii europeni, in 2017, pentru calatorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat . In statistica de profil a biroului UE, romanii se plaseaza ultimii la cațiva indicatori: cel mai mic procent de populație care pleaca in…

- Vacanțele sunt cele mai așteptate perioade in randul populației. Și pentru ca acestea trebuie sa fie liniștite și lipsite de situații neplacute, un membru al echipei de anvelope premium, Nokian Tyres, ofera un ghid cu sfaturi utile pentru o calatorie sigura și placuta.

- Oana Lis a vorbit despre starea partenerului ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis, in varsta de 40 de ani, a dat detalii despre cum se simte soțul ei, Viorel Lis, in varsta de 75 de ani. Cei doi au fost impreuna la mare, insa Oana Lis a marturisit ca l-a convis cu greu pe partenerul…

- Corina Caragea e dependenta de televiziune nu doar prin prisma profesiei, ci și pentru ca-i plac foarte mult filmele. Le urmarește pe micul ecran, dar și pe marele ecran, cand are timp. De seriale se ferește insa, pentru ca in adolescența a avut mari probeme din cauza lor. Pe langa pasiunea pentru calatorii,…

- Cursurile noului an scolar 2019 – 2020 vor incepe pe data de 9 septembrie, a decis joi ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, informeaza AGERPRES . “In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educatiei Nationale, de a stabili data inceperii noului an scolar prin…

- “Ai bagajele pregatite? In 72 de ore suntem in vacanța!” Sunt exact cuvintele care te motiveaza sa lași totul și sa pleci, mai ales in aceasta perioada din an cand ai face orice numai sa evadezi din oraș. Pentru pasionații de vacanțe ad-hoc, pentru cei care nu au timp să se…

- V.Stoica Fiecaruia dintre noi ne vine randul sa plecam in vacanța. In perioada de relaxare, insa, vigilența scade, iar hoții și talharii abia așteapa momentul oportun pentru a se “imbogați”, sustragand bunurile noastre. Prima regula este, bineințeles, sa nu se posteze pe site-urile de socializare fotografii…