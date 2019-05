Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE in familia unui șofer din Vinerea (Cugir). Barbatul de 43 de ani a fost gasit DECEDAT in cabina camionului sau, la marginea unui drum din Germania. Un sofer de camion, in varsta de 43 de ani, a fost gasit mort, in cabina mașinii, in urma cu doua zile, pe marginea unui drum din Germania. […]…

- Astazi, in Joia Mare, incepand de la ora 08.00, la Vinerea a avut un eveniment de mare atracție și traire spirituala pentru membrii comunitații locale. Obiceiul „Paștenilor” se desfașoara in aceasta frumoasa localitate, in Joia Mare, o zi de importanta insemnatate pentru credinciosii satului. De dimineata,…

- Pentru locuitorii din Frasinei, sarbatorile pascale vor fi luminate la propriu. In cele 15 gospodarii se poate in sfarșit aprinde becul, lampa devenind istorie și pentru oamenii acestei localitați din munții Cugirului. Rețeaua electrica de distribuție este cu siguranța cel mai important și mai așteptat…

- In ședința ordinara de joi, 18 aprilie 2019, aleșii Cugirului au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Un buget, ale carui venituri sunt per total mai mari fața de anul trecut (cu peste 17 milioane lei). Potrivit primarului Adrian Teban, veniturile in 2019 sunt la fel ca și anul…

- Autostrada Sibiu – Pitesti: CNAIR are unda verde la semnarea contractului cu Porr, dupa ce constructoul roman a renuntat la contestație Constructorul roman care ... The post Autostrada Sibiu – Pitesti: CNAIR are unda verde la semnarea contractului cu Porr, dupa ce constructoul roman a renuntat la contestație…

- Ordinul pentru inceperea lucrarilor de modernizare a patru drumuri judetene a fost emis, ieri, de presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur. Acesta a declarat ca a semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru drumul Malini-Slatina-Gainesti, unde in paralel se realizeaza si ...

- Ziua Internaționala a Femeii a fost sarbatorita, ca in fiecare an și de catre administrația locala a orașului Cugir, care impreuna cu Centrul Cultural au reușit sa le surprinda placut pe doamnele și domnișoarele din localitate. La eveniment au participat aproximativ 350 de persoane care au petrecut…