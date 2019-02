Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 56 de ani a fost ranit grav, dupa ce a fost lovit, joi, 24 ianuarie, de o masina. Accidentul a avut loc in Fieni. Soferul vinovat a fugit de la locul accidentului, fiind identificat de politisti, la doua ore de la momentul producerii accidentului.

- Un barbat de 30 de ani a fost reținut și urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzat ca și-a lovit intenționat soacra cu mașina. Intre cei doi exista un conflict mai vechi, spun surse judiciare.Surse judiciare au declarat, corespondentului MEDIAFAX,…

- Un pitestean in varsta de 30 de ani, suspectat ca si-a lovit intentionat soacra cu masina, a fost arestat preventiv, luni, pentru tentativa de omor calificat. Incidentul a avut loc duminica pe o strada din cartierul Prundu si a fost surprins de o camera de supraveghere. In imaginile intrate in posesia…

- Un barbat de 30 de ani din Pitesti a fost retinut de politisti in cursul zilei de luni, 21 ianuarie, dupa ce si-a lovit intentionat soacra cu masina. Intre cei doi erau conflicte mai vechi.

- Tribunalul Alba a finalizat motivarea hotararii prin care a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor, dupa ce a lovit intentionat, pe raza comunei Horea, cu masina trei persoane. Inculpatul Padurean Calin, cu domiciliul in comuna Sohodol, se afla la domiciliul prietenei…

- La data de 17 decembrie 2018, in jurul orei 07.15, un tanar de 26 de ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe B-dul Republicii din Alba Iulia, l-a acrosat pe un barbat de 63 de ani, din Alba Iulia, care traversa strada pe trecerea de pietoni. In urma accidentului, pietonul…

- Un tanar de 27 de ani, din Vicovu de Sus, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a lovit cu mașina o persoana și a disparut. El a provocat accidentul ieri, in jurul orei 13.00, la Straja, iar victima este un localnic de 50 de ani. Șoferul a fost depistat in trafic de polițiști, pe […]

- Un tanar de 19 ani a murit, in timpul noptii de sambata spre duminica, dupa ce masina pe care o conducea a lovit un cap de pod, apoi a luat foc, in localitatea Corni din judetul Botosani. Prietena sa, aflata in masina, a fost proiectata in afara autoturismului si a ajuns la spital in stare grava.