Stiri pe aceeasi tema

- Luna martie a fost bogata in premii pentru cursantii Scolii de Arte si Mestesuguri din cadrul Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba. Dupa ce in prima parte a lunii cursantii claselor de Fotografie si Pian au avut rezultate extraordinare in concursuri nationale, alti tineri au adus recent premii…

- Sute de elevi au luat parte, joi, la deschiderea Targului Ofertelor Educationale de la Buzau, un eveniment menit sa ii convinga pe elevii de clasa a VIII-a care este cel mai potrivit liceu catre care ar trebui sa se indrepte dupa absolvire. Evenimentul este gazduit la Galeriile de Arta de pe Bulevardul…

- A cochetat cu modellingul inca din liceu, dar primul contract serios pe care buzoianca Valentina Cristea l-a avut a fost abia cand a ajuns la facultate, in Bucuresti, moment in care a devenit imaginea unui atelier de creatii vestimentare. Dupa o experienta traita, anul trecut, in America, in cadrul…

- Femei cunoscute la nivel local și național vor urca vineri, 30 martie, de la ora 18, pe scena Casei de Cultura din Fagaraș pentru a-și impartași viziunea și experiența. Astfel, participanții vor putea afla cum reușesc unii oameni sa imbine cu succes familia și cariera. Invitatele evenimentului sunt…

- Spre deosebire de multe alte romance frumoase care cocheteaza cu modellingul, buzoianca Corina Chivu ramane o persoana discreta, in ciuda aparitiilor in videoclipurile unor artisti cu priza la public si colaborarile pe care le are in strainatate. Prima colaborare de succes pe care buzoianca a bifat-o…

- UPDATE Potrivit situației operative de la ora 10.00, raman inchise DN2C Costești – Slobozia și DN22 Rm. Sarat – Braila. Pe DN 2B se circula cu restricție 7,5 tone. Aceeași restricție este valabila pentru DN1B Buzau – Mizil. Pentru o perioada sectorul de drum a fost inchis dupa ce doua tiruri au derapat…

- Cetațenii municipiului Ramnicu Sarat sunt invitați de autoritați sa participe la activitațile științifice și cultural-artistice din cadrul Simpozionului ”Ramnicenii și Unirea cu Basarabia – Primul Centenar”, organizat de Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu”,…

- La aceasta instanta s-a consemnat in 2017 cel mai mare volum de cauze pe judecator dintre toate judecatoriile existente la nivel national In anul 2017, Tribunalul Buzau a avut de solutionat un total de 11.630 cauze, in crestere cu 800 dosare (reprezentand un procent de 7,38%) fata de anul 2016, cand…

- Un concert unic prin amploarea si prin insemnatatea sa. Sambata, la Sala Sporturilor din Buzau, aproximativ 2.500 de persoane au participat la spectacolul „Din suflet romanesc”, un concert care a marcat implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, reunind pe aceeasi scena unele dintre…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a douazeci si treia din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea vietii si operei savantului Dragomir Hurmuzescu, creatorul scolii…

- Un spectacol de teatru emoționant despre unele dintre cele mai importante personalitați romane care au trait iadul inchisorilor comuniste. Așa ar putea fi rezumat pe scurt spectacolul „Candele nestinse. Marturii din inchisorile comuniste”, care se va juca luni, 19 martie, ora 18,00, la Centrul Cultural…

- • Cercetatorul Costel Vanatoru le-a vorbit elevilor buzoieni despre Traian Savulescu In anul Centenarului, Primaria Buzau continua seria conferintelor din ciclul „Personalitati buzoiene de ieri si de azi”. Dupa un prim eveniment dedicat omului politic Alexandru Marghiloman, ieri a avut loc, la Vila…

- Senatorul social-democrat de Buzau Lucian Romascanu, fost ministru al Culturii in guvernul condus de Mihai Tudose, a explicat, sambata, la intalnirea cu presa care a urmat Conferintei Extraordinare a organizatiei judetene PSD, mecanismul finantarii manifestarilor legate de Centenar care vor avea loc…

- O noua piesa alaturi de colegii sai, si prima alaturi de marea actrita Rodica Mandache, cea care ii este si profesoara. Este vorba despre buzoianul Danut Bitescu, absolvent al Liceului de Arte „Margareta Steian”, in prezent student in anul I la Facultatea de Arte a Universitatii Hyperion din Bucuresti.…

- Meci ca un antrenament pentru handbalistele de la SCM Gloria, maine, in etapa a 22-a a Diviziei A. In cel mai usor joc din campionat, elevele lui Romeo Ilie intalnesc, de la ora 12,30, in Sala LPS, ultima clasata, CSU Targoviste, echipa ce a acumulat numai 4 puncte in cele 20 de meciuri disputate pana…

- Buzoienii nu prea prefera sa-si plateasca impozitele si taxele locale cu cardul, din fata calculatorului. O verificare a site-ului ghiseul.ro dovedeste ca numarul contribuabililor care si-au achitat taxele si impozitele prin intermediul aplicatiei nu este foarte mare. Pana joi, 1 martie, Primaria Buzau…

- UPDATE 3 DN 2C si DN22 au fost deschise complet traficului. UPDATE 2 Se redeschide circulația pe DN22, Rm. Sarat – Balta Alba (limita cu județul Braila) pentru traficul local. UPDATE 1 Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile…

- UPDATE 2 Se redeschide circulația pe DN22, Rm. Sarat – Balta Alba (limita cu județul Braila) pentru traficul local. UPDATE 1 Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile au decis redeschiderea circulației pe DN2E85, tronsonul…

- ISU Buzau a primit, in perioada de cod portocaliu, o singura solicitare de intervenție din zona Bisoca. Ea a venit din partea unor conducatori auto blocați in zapada.” In cursul dimineții a fost inregistrata o solicitare din zona Bisoca ce menționa blocarea in zapada a trei vehicule:un autoturism și…

- N-aduce anul ce poate o zi sa daruiasca. Un noian de alba zapada și oameni. Buni și calzi ca painea lui Dumnezeu, iremediabil indragostiți de țara. De poet și cupa lui de nectar. A nins neverosimil ridicand bust sufletului iernii in fața lui Grigore. In jur, mic și mare, cuvios și zburdalnic, profesor…

- Primarul comunei Boldu, Marian Margarit, continua colaborarea cu celebrul artist Fuego. Dupa ce, in anul 2016, primarul buzoian a scris pentru Fuego muzica și versurile piesei „Te iubesc”, anul acesta cunoscutul interpret va lansa un album complet cu piesele compuse de Marian Margarit. Deja prima piesa…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a douazecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii criticului formelor fara fond, Titu Maiorescu, prima partea…

- Politisti de investigații criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau au identificat principalii banuiti de comiterea mai multor furturi din autoturisme si de componente ale acestora, comise pe raza municipiului Buzau. Din cercetari a reiesit faptul ca, in noptile de 4 spre 5 ianuarie si 11 spre…

- S-a ales si cu dosar penal si va ramane si fara serviciu din cauza inconstientei de care a dat dovada! Soferul microbuzului scolar din comuna Ghergheasa, in loc sa duca elevii in siguranta de la scoala acasa, i-a pus in pericol. Barbatul s-a urcat, luni seara, baut la volanul microbuzului in care se…

- Vineri, 2 martie 2018, la Casa de Cultura „Ion Sangerean” din orașul Ocna Mureș, se va desfașura, cu incepere de la ora 17.00, evenimentul „MARȚIȘOR CALATOR”. In cadrul acestuia vor avea loc expoziții de pictura și costume populare stilizate, programe artistice susținute de cursanții claselor Școlii…

- Echipa de fotbal a SCM Gloria a incheiat seria meciurilor de verificare programate pentru aceasta pauza competitionala cu o victorie. Duminica, pe terenul sintetic, fotbalistii pregatiti de George Timis si Vasile Tudose au invins cu scorul de 3-1 pe CSM Rm. Sarat, pentru echipa buzoiana marcand Babageanu,…

- Buzoianul este mulțumit de succesul pe care il are noua sa piesa, „Sea Lo Que Sea”, cantata alaturi de Carine Un proiect de succes cucerește și topurile internaționale, nu numai fanii din Romania! Asta au simțit buzoianul DJ Sava și colaboratoarea sa Carine, cu piesa „Sea Lo Que Sea”, lansata vara trecuta.…

- Demarata de Valentine’s Day, campania de donare de sange „Speranța pentru Viața”, organizata de Clubul Sportiv Bronx, Auchan Bacau și Centrul de Transfuzii Bacau, are un real succes. Astfel, sala de așteptare a Centrului de Transfuzii a fost ca niciodata, foarte aglomerata. Donatorii, cei mai mulți…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, de loc din Botosani, dar stabilit pe langa Ramnic, s-a crezut Spiderman, insa acum va da socoteala in fata legii. In week-end, profitand ca nu se lucreaza, individul a patruns in incinta unei croitorii din Rm. Sarat de unde a sustras mai multe bunuri pe care intentiona…

- Instantele sunt sufocate de dosare si de lipsa magistratilor, cauza principala a degringoladei din sistem. Numarul cauzelor inregistrate in instantele din judet a fost, in general, mai mic ca acela al cauzelor inregistrate in intregul an 2016, insa judecatorii sunt din ce in ce mai putini si, de aici,…

- Cea mai noua montare a regizorului Tudor Lucanu la Teatrul Excelsior din Bucuresti a readus in atentia publicului celebrul text al lui William Golding, „Imparatul Mustelor”, o parabola despre bine si rau, despre eterna lupta dintre inocenta si pervertire umana. Destul de rar pusa in scena, piesa este…

- • Primarul buzoian a compus piesa „Eu, Ion de peste Prut”, care va fi lansata si in Romania in luna martie Doi buzoieni, tata si fiu, amandoi celebri in lumea artistica, au fost, saptamana trecuta, invitati speciali la unul dintre cele mai impresionante spectacole organizate in ultimul timp la Chisinau.…

- CSM Rm. Sarat a ramas fara victorie in amicalele iernii. Dupa 3-3 pe teren propriu cu Victoria Ianca, ocupanta primului loc in Liga a 4-a Braila, fotbalistii pregatiti de Marius Tirila si Sorin Bodoc au fost invinsi la Galati, de divizionara secunda Dacia Braila, scor 0-3. Ramnicenii mai au in program,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost, sambata, la Buzau-, al saptelea judet in care a poposit Caravana ,,Alege Oaia”-, intr-o vizita care, in afara de targul propriu-zis, care a fost organizat in parcarea noului hypermarket Kaufland, de la la iesirea dinspre Ploiesti a municipiului, a mai inclus…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a saptesprezecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii unui mare patriot, Cardinalul Iuliu Hossu, filmul…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș (CCAJT) celebreaza Ziua Unirii prin doua evenimente artistice care aduc pe scena folclor din toate zonele țarii și interpreți din generații diferite.

- Prima editie a Campionatului Judetean de futsal si-a consumat, duminica seara, la Sala Sporturilor, partidele celei de-a doua etape, runda in care si-au facut debutul in competitie si Olimpia Rm. Sarat (Grupa A) si SCM Gloria Buzau (Grupa B), ambele avand pauza sambata, cand a fost programata prima…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a cincisprezecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii lui Nicolae Iorga, cel mai mare savant roman al…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a cincisprezecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii lui Nicolae Iorga, cel mai mare savant roman al…

- Covasnenii au avut ocazia sa traiasca sau sa retraiasca, duminica, atmosfera inalțatoare creata de fenomenul cultural numit „Cenaclul Flacara”, in cadrul spectacolului extraordinar „Remember Cenaclul Flacara – Adrian Paunescu”, oferit de fiul poetului, Andrei Paunescu, și invitații sai. La evenimentul…

- Covasnenii au avut ocazia sa traiasca sau sa retraiasca, duminica, atmosfera inalțatoare creata de fenomenul cultural numit „Cenaclul Flacara”, in cadrul spectacolului extraordinar „Remember Cenaclul Flacara – Adrian Paunescu”, oferit de fiul poetului, Andrei Paunescu, și invitații sai. La evenimentul…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza maine, 17 ianuarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe- „Casa Bastion”, din strada Oltului nr. 6, un „Recital Academic”, cu participarea unor studenți ai Facultații de Muzica din cadrul Universitații „Transilvania”, Brașov. Potrivit informațiilor transmise ieri…

- Luni, 15 ianuarie, la sediul Universitatii Bioterra, a avut loc prima proba a concursului pentru ocuparea unor posturi de asistenti medicali si ingrijitoare in cadrul Centrului de Sanatate Multifunctional de la Parscov, concurs organizat de Spitalul Judetean Buzau. Este vorba despre proba scrisa la…

- Sfarșit tragic pentru o buzoianca de 84 de ani, care a murit, duminica noapte, intr-un incendiu puternic care i-a mistuit locuința. In jurul orei 22,00, un incendiu puternic a cuprins casa in care batrana locuia singura. Pompierii prezenți la fața locului nu au izbutit decat sa limiteze proporțiile…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau a fost luat cu asalt in ultima zi a inscrierilor pentru posturile vacante scoase la concurs cu recrutare din sursa externa. Astfel, peste 15 buzoieni s-au prezentat in data de 10 ianuarie la Serviciul de Resurse Umane a institutiei pentru a-si depune dosarul.…

- Fotbalistii Metalului Buzau au revenit de luni dupa-amiaza la antrenamente, cand au si efectuat prima sedinta de pregatire din noul an. Pe 1 februarie, campioana va pleca, pentru o saptamana, intr-un cantonament la Sarata Monteoru, iar pana la reluarea campionatului, programata pe 3 martie, Metalul…

- Patru copii au ajuns la spital in aceasta seara dupa ce caruța in care se aflau a fost izbita de o mașina care se deplsa regulamentar. Accidentul s-a produs pe DJ 202, la ieșire din Rm. Sarat catre Puiești, iar din datele oferite de Poliție, atelajul condus de un barbat de 45 de ani de […] Articolul…

- Cei care au deja nostalgia nopții dintre ani sunt invitați sambata, 6 ianuarie, ȋn intervalul orar 14,00-16,00, la etajul Galleria Mall pentru a sarbatori Revelionul Copiilor! Organizatorii, impreuna cu echipa Events’INA au pregatit dansuri si jocuri cu personaje din desene animate, face painting, karaoke,…

- Prezent in ședința CSM, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre ”penalii” din politica romaneasca. Acesta a discutat despre modificarea Constituției, in așa fel incat, politicienii cu dosare penale deschise sa nu mai aiba voie sa fie aleși. „Oare de ce trebuiau spuse toate aceste lucruri la CSM?…

- • Echipa ramniceana este a cincea castigatoare „all time” a competitiei Ultima parte a anului recent incheiat a fost dominata de cateva turnee de fotbal juvenil, dedicate celor mai mici dintre practicantii „sportului-rege” din Buzau. Dupa Trofeul „Buzaul Sportiv”, la rand a urmat, pe 27 si 28 decembrie,…