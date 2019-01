Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala de pompieri a fost implicata intr-un accident de circulație, in timp ce se deplasa spre un alt incident, iar un pompier a ramas incarcerat. ”Accidentul s-a produs in jurul orei 17:40. O autospeciala de pompieri care se deplasa la un eveniment a acroșat un camion care circula in fața…

- "În jurul orei 17,40, o autospeciala de pompieri care se deplasa la un eveniment a acrosat un camion care circula în fata acesteia. Evenimentul s-a produs între localitatile Poieni si Bologa. Nicio persoana nu a fost transportata la spital", a declarat purtatorul de cuvânt…

- Un accident mortal a avut loc sambata dimineata in Cluj, la Leghia, in jurul orei 9. Un barbat a murit, iar alte patru persoane sunt ranite, dintre care un copil, in urma impactului dintre un autoturism si un microbuz.

- In aceasta noapte a avut loc un grav accident de circulatie, potrivit unui comunicat al CNAIR soldat cu un decedat.Tragicul eveniment rutier s a petrecut pe Varianta de Ocolire Centura de Est a municipiului Cluj, la Km 12 600, in jurul orei 23.50.Conform sursei citate a avut loc o ciocnire intre un…

- Un copil in varsta de 6 ani si tanar de 19 ani au fost transportati la spital, in urma unui accident rutier petrecut, sambata, la iesire din municipiul Piatra Neamt, in care au fost implicate patru autoturisme, scrie Agerpres.ro. Accident rutier cu doua persoane blocate la iesirea din municipiul Piatra…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe șoseaua Gherla – Cluj, in localitatea Fundatura din comuna Iclod. In jurul orei 3,15, un șofer de 45 de ani din Radauți, județul Suceava, care circula cu o autoutilitara, ar fi adormit la volan. Mașina a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune…

- O persoana a murit, miercuri seara, dupa ce o mașina și un autocamion s-au ciocnit, pe DN 1, pe raza localitații Oiejdea. Potrivit ISU Alba, in urma impactului o persoana a murit. „Detasamentul Alba Iulia intervine cu o Autospeciala o masina de descarcerare și o masina SMURD TIM. S-au deplasat 8 subofiteri.…

- O tanara in varsta 24 de ani a fost ranita, miercuri, intr-un accident rutier petrecut pe DN1 Sibiu-Alba Iulia. Soferita a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina o autospeciala de pompieri stationata pe marginea carosabilului, cu semnalele luminoase in functiune. Potrivit IPJ Alba, miercuri,…