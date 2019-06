Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la vizita istorica a regelui Ferdinand și a reginei Maria la Campeni – atunci cand in „Capitala Țarii Moților” a fost inaugurat și un pod de fier peste raul Arieș. Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere „Detunata – 5 Moți – Avram Iancu” și Centrul pentru…

- In acest weekend, in Poiana Negrilesei din comuna Bucium, are loc ”Serbarea Narciselor”, una dintre cele mai vechi sarbatori din tara noastra. De patru decenii, sute sau chiar mii de oameni din zona Muntilor Apuseni, dar si din diverse parti ale tarii vin in varful muntelui sa se bucure de frumusetea…

- Un incendiu a izbucnit, marți noaptea, intr-o gospodarie din cartierul albaiulian Paclișa, unde a luat foc o anexa. Pentru stingere acționeaza Detașamentul de pompieri din Alba Iulia. ”Incendiu anexa gospodareasca in Paclișa, str. Doinei. Intervine Detașamentul Alba Iulia cu o autospeciala și un echipaj…

- In sala de sport a Colegiului Național „Avram Iancu” Campeni s-a desfașurat ieri „Targul Liceelor și Meseriilor” din zona Apuseni, acesta fiind organizat de catre Inspectoratul Școlar Județean Alba in colaborare cu școala-gazda din „Capitala Țarii Moților”. La eveniment, Inspectoratul Școlar Județean…

- Saptamana trecuta s-a desfașurat intr-un local public din „Capitala Țarii Moților” Adunarea Generala a Societații Cultural – Patriotice „Avram Iancu” – filiala Campeni, una dintre cele mai mari și mai active organizații ale acestei societați. La eveniment au participat cateva zeci de membri ai acestei…

- Benjamin Adekunle Miron Adegbuyi este stranepotul fostului primar din Salciua, Simion Gaja • Lui Benny, care și-a petrecut multe vacanțe de vara la Salciua, i-a fost decernat și titlul de cetațean de onoare al comunei. Il știți probabil pe Benjamin Adekunle Miron Adegbuyi, nascut 24 ianuarie 1985, kickboxer…

- Polisportivul hunedorean Avram Iancu a terminat pe locul al treilea maratonul arctic. Este al patrulea roman care a reusit sa incheie cursa desfasurata in conditii extreme. Fata de anii trecuti, traseul a fost mai lung cu 48 de kilometri. Iar bibliotecarul din Petrosani a reusit sa parcurga cei 611…