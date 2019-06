FOTO Un ministru și-a distrus conferința de presă online apărând în postura de pisică Un ministru al unui guvern regional din Pakistan și-a ruinat conferința de presa, dupa ce a aparut cu urechi și mustați de pisica, intr-un live de pe pagina de Facebook a guvernului. Din greșeala, autorul transmisiunii a activat filtrul ”pisica”, generand transformarea care a provocat hohote de ras potrivit observator.tv Ministrul Informației din cadrul guvernului unei regiuni din Pakistan a convocat conferința de presa, cu intenția de a vorbi despre teme de actualitate. Subiectele serioase abordate de Shoukat Yousufzai nu au mai fost luate de nimeni in seama, atunci cand a aparut live… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

