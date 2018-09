Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi – Voluntari este meciul de deschidere al etapei a 9-a din Liga 1 Betano. Partida incepe la ora 18:00 si poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- In fața Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia au inceput, miercuri, 5 septembrie, lucrarile de amplasare a machetei unui avion. Dupa 43 de ani de funcționare in subordinea Forțelor Terestre, Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a trecut in subordinea Statului Major al Fortelor…

- Guvernul a aprobat o hotarare privind introducerea conditionata in Lista de medicamente compensate si gratuite a doua molecule noi, care vor face obiectul unor contracte cost volum si cost volum rezultat. Moleculele nou introduse sunt destinate tratamentului inovativ al hepatitei C si al cancerului…

- Vineri, 31 august 2018, incepand cu ora 11:00 la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia, va avea loc activitatea dedicata resubordonarii Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul”. Astfel, institutia de invatamant militar preuniversitar din Alba Iulia trece din subordinea Statului…

- Directorul Institutului de Etnografie si Folclor "Constantin Brailoiu" al Academiei Romane, Sabina Ispas, a afirmat, marti, ca regretatul taragotist Dumitru Farcas a fost unul dintre cei mai elocventi ambasadori ai culturii si spiritualitatii romanesti.

- Dintre cei 106 absolvenți ai Promoției ,,Centenarul Marii Uniri” ai Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul”, in urma susținerii examenelor de admitere la academiile pentru care au optat, 103 au fost declarați admis. Procentul este 97,16%. O parte dintre ei au fost admiși cu 10 la examenele pe…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca peste 112.000 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost repartizati in invatamantul liceal de stat in prima etapa, in timp ce 1.306 elevi nu au putut fi repartizati pentru ca nu au completat suficiente optiuni. Numarul total de optiuni selectate de catre…

- Motoare incinse la maximum si multa adrenalina la Nisporeni. Aproximativ 50 de sportivi din tara au participat la cea de-a treia etapa a Campionatului National de Motocross. In cadrul competitiei nu s-au produs mari surprize.