- Moartea miliardarului Dinu Patriciu a lasat in urma o multime de intrebari fara raspuns si lucruri nerezolvate. Dupa ce acesta a trecut in nefiinta, fiicele lui, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan.

- Angajata salonului de coafura din Craiova marturiseste ca dupa ce a fost furata chiar sub ochii ei, politistii i-au sugerat sa-si retraga plangerea "Am sunat la 112 si au venit trei politisti. Mi-au spus ca trebuie sa vina criminalistica desi sunt foarte multi clienti si ar fi de preferat…

- Noroc incredibil pentru un cuplu din Rusia. Cei doi trebuiau sa se imbarce in avionul care s-a prabușit duminica, langa Moscova, insa și-au schimbat biletele in ultima clipa. 71 de oameni au murit in urma incidentului aviatic.

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Chris Terhes, presedinte al Coalitiei Romanilor din SUA, susține ca autoritațile de la Kremlin folosește aceeași retorica și argumente pentru susținerea campaniei anticorupție indreptata impotriva politicienilor ca și Kovesi.

- Pilotul, maiorul Roman Filippov, s-a catapultat din avion sub un tiruri intense ale insurgentilor, a fost inconjurat de acestia si 's-a angajat intr-o lupta inegala' cu rebelii, a indicat ministerul. 'Grav ranit, atunci cand distanta fata de militanti era de doar cateva zeci de metri, ofiterul…

- Un copil de doi ani a fost suprins in timp ce pufaia dintr-o țigara. Parinții rad in hohote de isprava celui mic, scrie realitatea.net.Un video surprins in Rusia a starnit revolta pe Internet. Un copil de doi ani este filmat in timp ce fumeaza.

- Fiul lui Serban Ionescu, Carol Ionescu, a facut marturisiri cutremuratoare legate de moartea tatalui sau. Carol Ionescu a povestit si ce lectie de viata i-a dat tatal lui, Serban Ionescu, atunci cand avea rezultate proaste la scoala.

- Sase politisti s-au prezentat vineri la un cinematograf din Moscova care a incalcat interdictia de difuzare a filmului "Moartea lui Stalin", relateaza AFP. Ei au fotografiat ecranul computerului de la ghiseul de bilete si au interogat mai multi angajati, dupa matineu. Ministerul rus al…

- Rusia incearca sa provoace daune economiei Marii Britanii prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti", acuza ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson.

- Vladimir Medinski, ministrul rus al Culturii, a interzis difuzarea comediei britanice „Moartea lui Stalin” in cinematografele din Rusia, motivand ca filmul contine scene asemanatoare unui „razboi ideologic de gherila”.

- La doar cateva ore de la anuntul decesului senatorului UDMR Verestoy Attila, au aparut si reactiile persoanelor publice, iar unele dintre ele nu au pastrat linia generala a zicalei ”despre morti numai de bine”. Mircea N. Stoian a fost cel care a avut un comentariu acid, desi el ar fi vrut sa fie plin…

- Comedia neagra „Moartea lui Stalin“ a inflamat spiritele si a fost interzisa in Rusia, ministerul Culturii considerand ca este „extremista, plictisitoare, respingatoare si jignitoare“.

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”.”Am aflat cu mare tristete aceasta veste. Attila…

- Ministerul Culturii din Rusia a interzis difuzarea comediei satirice "Moartea lui Stalin" pe care o considera o insulta la adresa istoriei sovietice.Co-productia britanico-franceza prezinta intr-o nota amuzanta luptele pentru putere duse dupa moartea dictatorului.

- Mai multe organizatii neguvernamentale de media au semnat o declaratie prin care solicita Guvernului Republicii Moldova sa ia masuri urgente pentru asigurarea liberei circulații a jurnaliștilor straini care ne viziteaza țara. Reactia vine dupa ce, acum citeva zile, un jurnalist din Ucraina si unul din…

- Parlamentarul laburist Keith Vaz si-a exprimat regretul la aflarea vestii mortii lui Victor Spirescu. Politicianul britanic a fost cel care l-a intampinat la aeroport, in Londra, pe primul roman care profita de deschiderea pietei muncii din Regat, in 2014.

- Jurnalistei ruse Irada Zeinalova i s-a interzis marti seara intrarea in Republica Moldova, iar presedintele Igor Dodon a criticat dur aceasta decizie a autoritatilor din Chisinau pe motiv ca afecteaza relatiile cu Rusia, relateaza Tass si Unimedia.

- Premierul Mihai Tudose a parasit cu fruntea sus sediul PSD dupa ședința Comitetului Executiv al partidului, declarand ca nu regreta și se supune deciziei colegilor de partid, dar nu va asigura interimatul la Palatul...

- Imagini care iti taie respiratia. Un barbat a decis sa incerce un lucru extrem, mai exact sa zboare intr-un mod neobisnuit cu parasuta. Totul s-a intamplat intr-o cladire din Ivanovo, Rusia.

- "In Romania anului 2018, membra a UE, premierul cere la tv introducerea pedepsei cu moartea și decreteaza ca pedofilul nu e om. Iar cretinii il aplauda. Goebbels ar muri de invidie", a fost comentariul lui Victor Ciutacu. Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca pentru anumite infractiuni…

- Cazul din Bucuresti, care a zguduit intreaga tara, in care Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi minori intr-un lift dintr-un bloc din cartierul Drumul Taberei, i-a uimit chiar si pe colegii lui de breasla.

- Marian Godina a relatat pe pagina personala de Facebook cum a aflat cine este pedofilul: Printre zecile de mesaje pe care le am primit de la oameni care au vrut sa ajute la prinderea autorului, s a aflat si cel cu varianta corecta. Persoana imi daduse profilul de Facebook al celui pe care il banuia…

- Lazio, cu Radu Ștefan integralist, a remizat pe terenul lui Inter, scor 0-0, iar la finalul meciului fundașul roman a avut o reacție total neașteptata. Abordat de reporterii Digi Sport prezenți la meci, Radu Ștefan n-a vrut sa vorbeasca despre meciul din 16-imile Europa League cu FCSB: "N-am voie sa…

- Familia Clejani a raspuns la intrebari grele in platoul Acces Direct! Mirela Vaida i-a supus pe aceștia la momentul adevarului, iar aceștia au spus totul! Viorica de la Clejani a povestit momentul cand Fulgy, fiul acesteia, aduce fete in casa. Reacția este uimitoare!

- Victor Dinca, fiul primarului din comuna damboviteana Ludesti, a fost impuscat, in Ajunul Craciunului, la o partida de vanatoare de mistreti. Cel care l-a ucis era chiar nasul sau de cununie.

- Unele dintre rudele lui Victor Dinca, fiului unui primar din judetul Dambovita, au aflat de pe Internet de tragedia produsa la partida de vanatoare. Iar un apropiat de-al tanarului a lasat un mesaj acid pe o retea de socializare in legatura cu aceasta situatie trista. Cu toate acestea, mesajele dureroase…

- La final de 2017, Nicolae Dica spune ca a gasit cauza pentru accidentarile in lant de la FCSB. Mai mult, tehnicianul de 37 de ani ca trei nume grele din echipa, Mihai Balasa, Bogdan Planic si Mihai Pintilii, nu se vor antrena alaturi de colegi in primul cantonament al iernii. Dica…

- Presa engleza dezvaluie ca Agenția Mondiala Antidoping (WADA) face presiuni la FIFA sa ancheteze implicarea Kremlinului și in dopajul fotbalului rus. In raportul McLaren, apareau 154 de fotbaliști ruși ale caror probe de urina au fost foarte probabil trucate la testele doping. Pe lista neagra, toți…

- Intr-o postare pe rețelele de socializare, președintelele Republicii Moldova, Igor Dodon s-a declarat indignat si a calificat decizia Ministerului Afacerilor Externe drept o provocare a Guvernului.

- Andrei Ivan (20 de ani), fostul jucator al celor de la CSU Craiova, in prezent la Krasnodar, in prima liga din Rusia, le-a dezvaluit jurnalistilor rusi ca a fost monitorizat timp de un an si jumatate de Barcelona. "Barcelona m-a urmarit timp de un an si jumatate, dar apoi m-au vazut cei de la Krasnodar…

- Marti seara, o tanara de 25 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost impinsa la metrou de o alta femeie. In aceste momente, corpul neinsufletit al tinerei se afla in mainile medicilor legisti, fiindu-i facuta autopsia.

- Alexandru Arșinel trece, din nou, prin momente grele. Actorul a fost dus duminica de urgența la Spitalul Universitar din Capitala și, in urma unor investigații serioase, acesta a fost internat. Contactat aseara telefonic de Mihai Gadea, Alexandru Arșinel a marturisit la Antena 3 ca va fi supus unei…

- Interpretul Marcel Pavel a povestit la Digisport cum a reactionat Simona Halep în momentul în care artistul a vrut sa faca o poza cu Maria Sarapova, la turneul de la Wimbledon, când a fost invitat de actualul numar 1 WTA.

- Regele Mihai a intrat in istorie ca un curajos om de stat, prin faptul ca si-a condus tara in alianta antihitlerista, arata Ambasada Rusiei la Bucuresti, intr-un mesaj de condoleante, la moartea fostului suveran roman."Ambasada Rusiei la Bucuresti, cu regret, a aflat despre moartea fostului…

- Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a publicat un mesaj pe Facebook, la scurt timp dupa anunțul morții Monarhului. „Un doliu care va lasa Romania fara lacrimi. Majestate, drum lin!”, a scris fostul Principe Nicolae pe rețeaua de socializare. In luna noiembrie, Casa Regala a fost implicata…

- Ion Iliescu a oferit cea mai așteptata reacție dupa moartea Regelui Mihai. Fostul președinte și-a manifestat tristețea și cossidera ca suveranul este un exemplu de partiotism pentru toata lumea.

- Prim-ministrul croat Andrej Plenkovic a vorbit despre „o profunda nedreptate morala”, referindu-se la decesul lui Slobodan Praljak, fost comandant al forțelor croate din Bosnia. Prajlak a murit intr-un spital din Haga dupa ce a ingerat otrava in sala de ședințe a Tribunalul Penal Internațional pentru…

- Federația Internaționala de Fotbal (FIFA) a ținut sa-i linișteasca pe microbiști, afirmand ca tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din Rusia nu va fi masluita prin bile cu aspecte diferite sau prin bile incalzite ori racite. Reacția FIFA este urmarea ingrijorarii exprimate de mai mulți iubitori…

- Generalul rus in rezerva Nikolai Antoshkin a afirmat ca avioanele militare americane „nu au ce cauta in Marea Neagra“, o mare care este „inchisa“. Reactia lui Antoshkin a venit dupa ce Statele Unite ale Americii au acuzat Rusia ca a sicanat unul dintre avioanele sale intr-un mod „nesigur“ deasupra Marii…

- Veteranul portar Gianluigi Buffon a decis recent sa se retraga de la nationala Italiei, dupa ce ”Squadra Azzurra” a ratat calificarea la Cupa Mondiala de anul viitor din Rusia, fiind eliminata de Suedia la...

- Catalin Predoiu, despre mesajul Departamentului de stat al SUA. Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, sustine – printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook – ca Statele Unite ar trebui sa vorbeasca pe un alt ton cu Romania. Conducerea Partidului Național Liberal il contrazice, și transmite…

- Actrita Stela Popescu "a unit bucuria vietii cu lumina credintei", a transmis patriarhul Daniel, care a primit cu multa intristare vestea trecerii din aceasta viata a doamnei Stela Popescu, una dintre cele mai populare...

- Sofia Vicoveanca și Stela Popescu au avut asemanara incredibile in ceea ce privește destinele lor. Doamna teatrului de revista din țara noastra, Stela Popescu, s-a stins din viața joi, 23 noiembrie 2017 . Avea 81 de ani și a fost gasita decedata in curtea casei sale din Capitala. Stela Popescu, care…

- Reacția lui Mihai Bendeac dupa moartea Stelei Popescu a fost una fireasca și emoționanta. Marcat de dispariția actriței, acesta a postat pe contul de socializare un mesaj, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare „cel mai bun, frumos și fermecator cuplu”. Mihai Bendeac se afla printre cei…