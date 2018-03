Stiri pe aceeasi tema

- – este vorba despre un copil de 8 luni, din mediul rural – acesta este al doilea deces inregistrat in judetul nostru, in ultima saptamana – vinerea trecuta, o fetita de zece luni, diagnosticata cu rujeola, a murit la un spital din Iasi Astazi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Sfarșit cumplit pentru femeie de 52 de ani. A murit arsa de vie in propriul pat din cauza unei țigari. Locuia intr-un apartament din stațiunea Sarata Monteoru impreuna cu mama ei de 73 de ani. Vecinii spun ca joi seara din apartamentul celor doua ieșea fum. Cand au intrat in casa au gasit-o pe batrana…

- O femeie a murit in conditii inca neelucidate iar concubinul ei declara ca ea ar fi avut gripa si ca nu s-a tratat. Victima se numeste Livia Radasanu (45 de ani), din comuna Todiresti si locuia fara forme legale in satul Mihoveni din comuna scheia. Livia Radasanu era cunoscuta ca fiind consumatoare…

- CNAIR a instituit restrictii de trafic pentru vehiculele de mare tonaj pe trei tronsoane de drumuri nationale - DN 22, DN 22D si DN 22E - masura fiind luata din cauza ninsorii si a vantului puternic.

- Maine, Tribunalul Constanta va analiza contestatia procurorilor impotriva mandatului de 15 zile emis de Judecatoria Constanta in cazul soferului implicat in accidentul mortal de pe Soseaua Mangaliei din Constanta.Oricare va fi decizia instantei, aceasta va fi definitiva.Amintim ca in urma evenimentului,…

- Bebelusul de 4 luni, resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD Maramures a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, o necropsie urmand sa stabileasca exact cauzele care dus la decesul acestuia, transmite corespndentul MEDIAFAX.

- O femeie din Arizona a socat pompierii unei intregi unitati cand si-a abandonat in grija lor fetita de 6 luni si baietelul de 10 ani. Salvatorii si-au putut da imediat seama ca ceva nu este in regula cu femeia, inca de cand a intrat in unitate. „M-am apropiat de ea si am intrebat-o cu ce o putem ajuta.…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- De-a lungul timpului a fost implicata in numeroase proiecte actoricești, insa de fiecare data a preferat sa pastreze misterul și sa nu dezvaluie prea mult despre personajul sau. Chiar daca in preajma sa au existat mereu curioși, Doinița Oancea, pe care fanii o pot urmari miercurea la Antena 1 in “Fructul…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania, scrie agerpres.ro.

- Inotatorii care se antreneaza la Bazinul “Gherghe Demeca”, din Baia Mare, se confrunta cu mai multe probleme legate de modul in care este administrata respectiva baza sportiva. Intr-o scrisoare deschisa adresata presedintelui Consiliului Judetean Maramures, acestia afirma ca viata le este pusa in pericol,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 31, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie antena3.ro.

- Caz halucinant azi la Vorbeste Moldova. Un bebelus de 4 luni, din satul Iorjnita, raionul Soroca, a murit subit intr-o noapte, dormind chiar langa mama lui. Femeia spune ca nu stie de ce copilul ei, care parea absolut sanatos, a putut deceda.

- Patru noi decese de gripa au fost anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Carmen Alina Borota, una dintre cele mai apreciate cosmeticiene, a murit in brațele soțului, la 42 de ani. Femeia, care a facut infarct, era mama unei studente la Medicina și a unei fetițe in varsta de 6 ani. Iubita și cunoscuta de toata lumea din municipiul Carei (județul Satu Mare), Carmen Borota…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Maramures s-au confruntat, recent, cu un caz sensibil. Aceștia au precizat ca decesul unui copil de doar patru ani a fost provocat de gripa, dupa cum au indicat analizele de laborator .

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi ca, in acest moment, nu exista o epidemie de gripa in Romania, insa a precizat ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. ‘Nu putem spune ca in acest moment avem o epidemie de gripa in Romania. Avem o circulatie mai intensa a virusului gripal.…

- Deea și Dinu Maxer au explicat ce se intampla in casa lor din cauza unei saltele de pat. Deea și Dinu Maxer, care au avut parte de o vacanța cu peripeții in Maroc , formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. In urma cu ceva timp, insa, Deea Maxer povestea ca a fost nevoita…

- Feli se simte pierduta din ziua in care a aflat ca tatal ei s-a stins din viata. Frumoasa artista avea o relatie speciala cu tatal ei, dar si cu mama sa, care a vizitat-o destul de des de cand ea s-a mutat in Capitala ca sa isi canalizeze toata atentia asupra carierei. Dupa ce ieri i-a scris un mesaj…

- Vremea rea la Moscova. In urma ninsorilor cazute o persoana a murit, iar altele cinci au fost spitalizate dupa ce peste aceștia a cazut un copac. Pomii nu rezista greutații zapezii, viscolul nu se oprește. Autoturismele sunt ingropate in zapada pe drumuri, in estul orașului, traficul de tramvaie a fost…

- Edi, un baietel in varsta de doar patru anisori, din municipiul Motru, a murit ieri, in urma unui stop cardio-respirator suferit chiar in Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din localitate. Medicii au avut banuieli ca acesta suferea de meningita. Astazi, rezultatul analizelor de laborator a confirmat…

- Doua gradinite si clubul elevilor din Motru au fost inchise pentru dezinfectie dupa ce un copil de patru ani, suspect de meningita, a murit. Alti doi copii au fost internati, ieri, la Spitalul Municipal Motru.

- Un copil de 4 ani a murit, joi dimineata, la Unitatea de primiri urgențe a spitalului din Motru, diagnosticul clinic pus fiind meningita meningococica, anunta gorjeanul.ro. Boala are risc de contagiune si, din acest motiv, autoritatile au luat decizia de a inchide spitalul.

- Doua gradinite si un afterschool din Motru, judetul Gorj, au fost inchise pentru dezinfectare, dupa ce un copil care avea legatura cu toate cele trei unitati de invatamant a murit de meningita, informeaza Digi 24.Autoritatile au vrut sa elimine si cea mai mica posibilitate ca boala extrem de contagioasa…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au decedat, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal, fiind inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

- Anamaria Prodan a vorbit despre situația mamei sale și a dezvaluit ca Ionela Prodan va fi externata peste trei-patru zile. A adaugat ca mama ei se simte din ce in ce mai bine și ca este o femeie puternica, ce face fața cu brio situației in care se afla. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA.…

- Giani apare intr-un „live" realizat pe pagina de socializare a postului tv si discuta alaturi de colegii lui despre ce urmeaza sa vedem in noul sezon. Evident, discutia aluneca spre umor, chiar daca Giani parca nu este intr-o forma maxima. Vestea buna este ca traieste, desi in urma cu o luna a fost…

- A lovit 7 masini parcate. Soferul nu avea permis A reusit sa loveasca 7 masini parcate. S-a speriat si a fugit de la locul faptei. Pentru ca nu avea permis de sofer. La data de 23 ianuarie 2018, în jurul orei 00:08, politisti clujeni au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Gheorghe…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a fost invitatul lui Denise Rifai la Realitatea TV, la emisiunea Talk News, unde a analizat si situatia politica actuala si, în special, Partidul Social Democrat si formarea noului guvern, condus de Viorica Vasilica Dancila.

- Un adolescent de 15 ani din Salaj, care nu fusese vaccinat antigripal, a murit din cauza gripei. Este al doilea deces din acest sezon, dupa cel al femeii de 69 de ani din Bucuresti. In plus, numarul cazurilor de gripa confirmate la nivel national a crescut la 80. Potrivit Ministerului Sanatatii, in…

- Val de tragedii in Suceava in aceasta iarna. Sapte persoane au incetat din viata din cauza frigului naprasnic, printre victime aflandu-se si un copil de doar doi ani si patru luni. Primul deces din cauza hipotermiei din sezonul rece 2017-2018 a fost inregistrat in data de 31 octombrie 2017 in cazul…

- Un autobuz a izbucnit în flacari în nord-vestul Kazakhstanului, iar în urma incidentului au murit 52 de oameni, a spus ministrul de Interne. Doar cinci persoane au reușit sa scape, fiind tratate de echipajele de salvare, conform BBC. Potrivit presei locale,…

- Pe drumul Iasi Vaslui nu se mai poate circula. Din cauza depunerilor de zapada mai multe tiruri au ramas blocate. Autoritatile au dispus ca drumul sa fie inchis. De asemenea, ambulantele ajung greu la solicitari.

- Cinci oameni, printre care si un copil de 1 an si 4 luni, au murit intr-un teribil accident, produs dimineata in apropiere de satul Todiresti, raionul Anenii Noi. Doua femei, de 24 si 54 de ani, au supravietuit, insa starea lor era grava.

- Un copil in varsta de doi ani de zile a murit la Spitalul Judetean Suceava, medicii suspectand ca ar fi murit din cauza rujeolei. Doctorii au prelevate probe, urmand ca cei de la Institutul Cantacuzino sa confirme sau sa infirme daca micutul a decedat din cauza rujeolei.

- Doliu in Partidul Național Liberal. Unul dintre cei mai longevivi și iubiți primari ai PNL Cluj a trecut in neființa, joi seara, dupa o lunga suferința cu o boala incurabila. Minodora Luca, primar al comunei Baișoara, aflata la al șaselea mandat consecutiv, a decedat. Minodora Luca conducea comuna in…

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- O fetita de doar un an si 11 luni din Mures a murit in noapte de Revelion in bratele mamei, dupa ce fratele tatalui i-a sucit gatul ca la pui. Drama s-a petrecut in satul Chinari, fara...

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti - inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP.

- Finalul tragic al unei mame, care a murit încercând sa-și salveze copilul, a fost relatat de fiica sa pe o rețea sociala. Charlotte Reat a povestit cum mama ei s-a dovedit a fi o adevarata eroina salvând-o de un agresor care voia sa o atace. Din nefericire, a evitat…

- Andreea a fost gasita in stare grava in casa iubitului ei. Cosmin, cel cu care facea baie in momentul tragediei, a murit din cauza unei butelii defecte. Veștile de la spital nu sunt deloc bune.

- Ancheta la Rasnov, dupa ce o tanara de 16 ani a nascut acasa un copil care a murit ulterior. Aceasta s-a dus, vineri, la spitalul din oras, iar medicii au alertat Politia. Tanara de 16 ani a ajuns, vineri, la policlinca din Rasnov, cu sangerare masiva si semne clare ca a dat nastere unui copil, dar…

- Un studiu recent a scos in evidența realele beneficii pe care le aduse consumul de mere și roșii. Cercetarea arata ca cei care consuma 3 mere sau doua roșii pe zi, beneficiaza de o incetinire a...

- Politistii recomanda soferilor atentie maxima pe A3 Bucuresti - Ploiesti, unde exista pericol de acvaplanare. Traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. Potrivit Centrului Infotrafic, pe A3 Bucuresti - Ploiesti, traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. In zona kilometrului…

- Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecuta la acoperișul unei locuințe din localitatea Godeni. Detașamentul de pompieri Campulung a intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru lichidarea incendiului. Aproape trei ore, pompierii au acționat astfel incat pagubele sa fie…

- Imagini socante fac turul retelelor de socializare zilele acestea. Un copil de aproximativ cinci ani este umilit și amenințat chiar de iubitul mamei sale, deghizat in Moș Craciun. In clipul distribuit de mii de ori pe Facebook se observa cum un barbat imbracat cu un costum de Moș Craciun si "accesorizat"…

- Cantaretul Johnny Hallyday a murit la varsta de 74 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, in noaptea de marti spre miercuri, a declarat sotia acestuia, Laeticia Hallyday, pentru AFP. "Johnny Hallyday a plecat. Scriu aceste cuvinte fara sa cred acest lucru. Si totusi este adevarul. Sotul…

- A fost inregistrat primul deces din cauza lipsei de medicamente, informeaza Jurnalul.ro. La cateva luni dupa semnalarea lipsei unui medicament, o femeie din judetul Alba a murit pentru ca nu a primit tratamentul cu imunoglobulina. Lipsa acestei substante a fost ...