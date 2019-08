FOTO – Un cocalar care poza în motociclist a omorât un om. Era beat, nu avea permis, avea număr fals Joi seara, la data de 22.08.2019, in jurul orei 23:00, pe DN1-E60, pe raza comunei Gilau, in localitate, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și ranirea alteia. Cel care a provocat accidentul avea o alcoolemie de peste 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat, asta insemnand ca in sange era dublu. Barbatul care conducea motocicleta are 35 de ani, iar pasagerul care a decedat avea 31 de ani. „Un barbat de 35 de ani, din comuna Gilau, in timp ce conducea motociclul neinmatriculat, avand aplicata placuța cu numar fals de inmatriculare, pe DN1-E60, pe raza comunei Gilau, din… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

