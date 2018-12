Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 11 decembrie, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca - Serviciul Antidrog, au efectuat trei percheziții domiciliare, in urma carora au descoperit și ridicat 100 de grame de cannabis, aproximativ 2 kilograme de masa vegetala…

- Polițiști și procurori DIICOT au descins, miercuri dimineața, in trei locuințe din Timișoara și Dumbravița, pentru destructurarea unei grupari infracționale specializate in trafic de minori și proxenetism. Suspecții ar fi obligat fete sa practice prostituția in țari din vestul Europei.Potrivit…

- O importanta grupare specializata in producerea si vanzarea de canabis pe raza Capitalei a fost destructurata in urma a 9 perchezitii efectuate in judetul Dambovita de politistii antidrog din Bucuresti si procurori DIICOT. ''La data de 14 noiembrie, politistii Brigazii de Combatere…

- Trei barbati din judetul Galati au fost retinuti 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa transmis joi de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timisoara, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate, au efectuat trei perchezitii domiciliare pe raza judetului Timis, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat…

- Polițiștii clujeni, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au depistat în flagrant delict un barbat ce avea asupra sa aproximativ 30 de grame de substanțe halucinogene, comandate de pe internet. Cel în cauza a fost reținut pentru 24 de ore. ”La data de 25 octombrie…

- Procurorii DIICOT Iasi si politistii au facut, miercuri, 23 de perchezitii in municipiul Iasi si in comuna Miroslava, pentru a destructura o grupare formata din 14 persoane suspectate ca importau sau preparau si ulterior vindeau substante cu efect psihoactiv, dar si de spalare de bani. Un numar de…

Procurorii Direcției de de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a...