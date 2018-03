Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele meciuri din sferturile turneului de snooker Romanian Masters s-au incheiat cu rezultate surprinzatoare. Judd Trump (locul 3 mondial) a fost invins de Kyren Wilson (locul 12), in timp ce Ryan Day (locul 17) l-a eliminat din competitie pe John Higgins (locul 5).

- Duel suta la suta englezesc in prima semifinala de la Romanian Snooker Masters. Vineri la pranz, Ali Carter l-a invins in joc decisiv, scor 4-3, pe scotianul Stephen Maguire, dupa doua ore si 20 de minute de joc, iar Stuart Bingham s-a impus in fata chinezului Liang Wenbo, cu 4-1. …

- Romanian Snooker Masters și-a completat, joi, tabloul sferturilor de finala. Judd Trump a reușit o victorie-bliț, in 37 de minute și 21 de secunde, iar Kyren Wilson a definitivat tabloul de opt, luandu-și revanșa in fața lui Mark Allen, pentru finala pierduta la Masters, la inceputul acestui an.Judd…

- Meciurile primei sesiuni din ziua a doua de la Romanian Snooker Masters s-au incheiat cu scor identic, 4-2. John Higgins și Ryan Day se vor duela, vineri, in sferturile de finala ale turneului internațional organizat de catre McCann Bucharest si McCann/Thiess Events in cadrul circuitului mondial…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat regretul miercuri pentru faptul ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care sa fi fost adoptat de...

- John Higgins, numarul 5 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de snooker Romanian Masters, competitie care se desfasoara la Circul Metropolitan din Bucuresti. Barry Hawkins a fost eliminat de Ryan Day, scor 4-2, in optimile de finala.

- Prezent la Bucuresti pentru a juca la Romanian Snooker Masters, cel mai bun jucator al momentului in snooker-ul mondial i-a transmis un mesaj special Simonei Halep, numarul unu mondial in tenisul feminin.

- Romanian Snooker Masters a debutat cu surprize mari, miercuri, la Circul Metropolitan București, principalul favorit al competiției, Mark Selby, dar și alți doi campioni mondiali fiind eliminați in primul tur. Englezii Ali Carter și Stuart Bingham, scoțianul Stephen Maguire și chinezul Liang Wenbo…

- Romanian Snooker Masters debuteaza, miercuri, la Circul Metropolitan București, cu patru meciuri care aduc in fața fanilor romani patru campioni mondiali. Regalul de cinci zile pline de snooker incepe cu duelul dintre Mark Williams și Ali Carter, iar seara de miercuri se incheie cu un regal, de la…

- Antrenorul nationalei Romaniei, Lynn Howells, spune ca obiectivul pentru partida cu Belgia, de sambata, din etapa a 4-a a Rugby Europe International Championship (REIC) 2018 este victoria, dar prima reprezentativa trebuie sa revina la ceea ce a jucat in partidele-test din toamna trecuta. ''Pentru…

- Fotbalistul echipei FC Tours, Thomas Rodriguez, în vârsta de 18 ani, a decedat în somn, în noaptea de joi spre vineri, a anuntat site-ul gruparii din Ligue 2. Rodriguez, care evolua pe postul de mijlocas, se afla la FC Tours din sezonul 2016-2017 si juca la…

- Cu trei ani in urma, gradinița nr.11 „Licurici” din Ungheni urma sa fie reabilitata. S-a anunțat cu mult fast ca va fi construita o centrala geotermala și vor fi instalate panouri solare, ceea ce ar fi facut o economie semnificativa la intreținerea acestei instituții. In plus, ar fi redus emisiile de…

- Microsoft și Rare anunța ca Sea of Thieves va primi un nou test, iar el se va desfașura in acest weekend, intre 2 și 4 martie, pe PC și Xbox One. Inscrierile in Scale Test sunt inca deschise pe site-ul oficial. Jucatorii vor testa, indirect, stabilitatea serverelor, de unde și denumirea aleasa.…

- “De dragoste si tutun”. Și de moarte Au aparut primii martiri ai luptei antifumat. Și nu, nu e vorba de fumatorii rapuși de viscol, ci de activiștii inșiși. “Medic cardiolog batut de un taximetrist”, titreaza tabloidele, preluand 2035 fara tutun. Victima e celebrul cardiolog Tatu Chițoiu, care nu i-a…

- O noua performanța pentru Ronnie O'Sullivan. Englezul a caștigat pentru prima data in cariera Grand Prix-ul Mondial, turneu de snooker ce se afla la a patra ediție. O'Sullivan l-a invins in finala pe chinezul Ding Junhui cu scorul de 10-3.

- Sinecura, spune dicționarul, este o “slujba, funcție bine retribuita, care cere munca minima sau nu cere nicio munca”. Bineințeles, acest termen este incompatibil, in cele mai multe cazuri, cu munca la patron, fiind specifica posturilor calduțe de la stat. Prin urmare, statul ofera cu o nesimțita generozitate…

- Antrenoarea echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Helle Thomsen, a declarat, vineri, ca pentru a obtine o victorie in partida din deplasare cu Gyori Audi ETO KC din Liga Campionilor este important ca elevele sale sa repete jocul facut in tur la Bucuresti, castigat cu scorul de 28-22. "Ne asteapta…

- Stim cu totii ca nu e deloc placut, sa astepti autobuzul intr-o statie fara refugiu atunci cand ploua, bate vantul sau ninge. Dar, se pare ca, lipsa statiilor fara refugiu din Galati nu va mai fi o problema pentru cetatenii orasului, asta deoarece, asa cum a promis inca de la sfarsitul anului trecut,…

- Paradox Interactive anunța ca strategia lor Victoria II este acum la reducere via Steam ! Reducerea de preț este de 75%, iar oferta e valabila pana pe 19 februarie. Jocul il gasiți și in pachetul Victoria Collection, la 64% reducere, iar daca doriți sa extindeți experiența de joc gasiți și 10 DLC-uri…

- Jucatoarea Monica Niculescu, numarul 92 mondial, a fost invinsa, joi, cu scorul de 7-5, 6-1, de daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial, in optimile de finala ale turneului de la Doha (Qatar), competitie de categorie Premier 5, dotata cu premii in valoare de 2,6 milioane de dolari. …

- Autor: Serban CIONOFF Mai sunt doar doua ceasuri pana cand ministrul Justiției, Tudorel Toader, va face anunțul mult așteptat privind viitorul Laurei Kovesi la comanda DNA. Care anunț ar putea, dupa cum nadajduiesc atat de mulți oameni de buna credința, ar putea marca punctul final al unei sinistre…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, revenit in luna ianuarie dupa o operatie la un genunchi, ''se focalizeaza pe meciul din primul tur'' al turneului ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 1.996.245 euro, inaintea unui eventual sfert de finala cu compatriotul sau Roger Federer,…

- Cota zilei și avancronica pentru Newcastle vs Manchester United Competitie – Premier League / Etapa 27 Forma Newcastle (ultimele 5 partide) – E I I E E Forma Manchester United (ultimele 5 partide) – V V V I V sursa foto: skysports.com Cota Zilei din fotbal este propusa azi pe meciul dintre Newcastle…

- Șase campioni mondiali sunt pe tabloul Romanian Snooker Masters 2018. Mark Selby, Judd Trump și Neil Robertson țin capul de afiș al evenimentului primaverii care aduce elita snookerului mondial in Romania, in perioada 14-18 martie, la Circul Metropolitan Bucuresti. Șase campioni mondiali, care au impreuna…

- Mihai Silvașan: Ma bucur ca am reușit sa ne pastram calmul pe finalul meciului Antrenorul clujenilor este bucuros pentru calificarea in optimi și pentru revenirea din finalul meciului. Silvașan a fost, în mod special, mulțumit de aparare și de jocul bun în defensiva din ultimele minute.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca, in anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adauga o crestere, in medie,…

- AurumDust și WhisperGames vor lansa in martie Ash of Gods, un RPG turn based cu elemente de management și chose your own adventure. Jocul este puternic inspirat de Banner Saga in mai toate categoriile, dupa cum cel mai recent videoclip și pagina Steam pot sa confirme. Cu toate acestea, Ash of Gods este…

- Soferul nu banuia ce avea sa se intample atunci cand si-a lasat masina parcata pe un loc platit, scrie cancan.ro. Detinatorul de drept a recurs la o gluma care i-a dat de lucru "intrusului" minute bune: i-a infoliat total masina! Citeste si Barbat omorat in timp ce isi repara masina Evident,…

- Giani apare intr-un „live" realizat pe pagina de socializare a postului tv si discuta alaturi de colegii lui despre ce urmeaza sa vedem in noul sezon. Evident, discutia aluneca spre umor, chiar daca Giani parca nu este intr-o forma maxima. Vestea buna este ca traieste, desi in urma cu o luna a fost…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open, dupa victoria incredibila reușita in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. In turul urmator, Halep se va duela cu japoneza Naomi Osaka (20 de ani), 72 WTA. Lupta pentru menținerea in fruntea clasamentului WTA este insa…

- Cateva magazine din lanțul GameStop au dat de ințeles ca va exista Red Faction: Guerrilla Remastered pentru PlayStation 4 și Xbox One. Anunțul a aparut pe site-urile GameStop din mai multe țari (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca) pe toate precizandu-se ca jocul celor de la Volition este…

- Chelsea Londra a reusit primul transfer al iernii. Clubul englez a anuntat pe site-ul oficial despre achizitia mijlocasului Ross Barkley de la Everton.Fotbalistul a semnat un contract valabil pe cinci ani si jumatate si va purta tricoul cu numarul opt la noua sa echipa.

- De Anul Nou, Ilie Nastase i-a facut surpriza consoartei sale o vacanta exotica in Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Dupa opt ani de convietuire, bogatasul a prins coarda sensibila a pretentioasei sale sotii, asa ca a surprins-o cu acest cadou care a durat sase zile. Evident, vacanta nu a fost…

- Adepta a unui stil de viața sanatoasa și a unui program de mișcare susținut, Carmen Bruma face excepție de sarbatori. Vedeta recunoaște ca iși face toate poftele culinare. Carmen Bruma nu iși calculeaza caloriile consumate la mesele de sarbatori. A ridicat orice restricție din punct de vedere alimentar,…

- Lazar, despre eliminarea ca proba a inregistrarilor video din locurile publice: Dosarul Revolutiei ar putea fi serios afectat Procurorul general Augustin Lazar a declarat marti ca, in cazul in care amendamentele ce vizeaza modificarea codurilor penale ar fi adoptate, ancheta in dosarul Revolutiei ar…

- Raheem Sterling a fost tinta atacurilor rasiale ale unui individ care l-a asteptat pe fotbalistul lui Manchester City in parcarea terenului de antrenament al echipei. Englezul de 23 de ani a fost atacat fizic si numit c*****, inainte de sesiunea de pregatire. Potrivit Daily Telegraph, Sterling…