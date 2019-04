FOTO: Un buzoian a condus o epavă tocmai din Ungaria! Zilele trecute, un șofer din Buzau a reușit sa intoarca privirile tuturor participanților la trafic. Și nu cu vreun bolid, așa cum ați putea crede, ci cu o epava de mașina pe care a bușit-o intr-un grav accident produs in Ungaria. Șoferul buzoian a fost implicat intr-un accident rutier pe o autostrada din Ungaria si […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tir incarcat cu pietris s a rasturnat joi dupa amiaza pe DJ 203 K, pe raza localitatii Sapoca, vehiculul fiind condus de un sofer cu o concentratie alcoolica de 1,44 mg l alcool pur in aerul expirat, informeaza Agerpres.roO alta masina a fost avariata iar pietrisul s a rasturnat in afara soselei…

- Accident intre rondul de la Carrefour și podul de la Maracineni. Doua autoturisme s-au ciocnit violent. Doua persoane au fost duse la spital. Din primele date, soferul autoturismului Audi TT, care circula dinspre Maracineni inspre Buzau, a incercat sa vireze la stanga catre curtea SIRA, moment in care…

- Un sofer a fost ranit in urma unui accident rutier produs in Lumina, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orelor 14.15, un barbat 21 de ani a condus un autoturism pe strada 22 decembrie din localitatea Lumina dinspre strada Eroilor, iar la intersectie cu strada Pelicanului nu a respectat…

- Șase mașini și un camion condus de roman au fost distruse in accident grav produs pe autostrada A50, in apropierea localitații Nistelrode din Olanda. Camionul condus de un roman s-a ciocnit de o coloana de mașini care circula cu viteza extrem de redusa din cauza unui ambuteiaj. In urma impactului…

- Un minor in varsta de 15 ani a murit joi dimineata, dupa ce a luat masina tatalui sau si a produs un accident rutier in satul Dascalesti, rasturnandu-se cu autovehiculul in afara soselei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau, potrivit Agerpres. "Din primele verificari efectuate…

- UPDATE: Din primele verificari a reiesit faptul ca un ialomițean de 30 de ani, aflat la volanul unui autotren care circula din direcția Spataru catre Buzau, ar fi efectuat virajul la stanga fara a acorda prioritate de trecere autoturismului ce venea din sens opus, intrand in coliziune cu acesta. Șoferul…

- Un barbat in varsta de 53 de ani care conducea un autoturism pe DJ205B, in afara localitatii buzoiene Naeni, a decedat duminica seara, dupa ce a pierdut controlul masinii si a intrat intr un copac, informeaza Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu,…

- La data de 21 ianuarie 2019, in jurul orei 12.00, pe DJ 107, in afara localitatii Berghin, un barbat de 37 de ani, din judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba a pierdut controlul asupra autovehiculului, intrand in coliziune cu un autoturism…