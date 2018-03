Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor membre permanente ai Consiliului de Securitate al ONU nu vor fi prezenti, miercuri, 21 martie, la reuniunea organizata de Ministerul rus al Afacerilor Externe cu ambasadorii straini, dedicata investigarii atacului chimic din Salisbury, in cursul caruia a fost otravit fostul ofiter…

- Comisia Europeana pregateste legislatia prin care va cere tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, scrie marti cotidianul german Die Welt, citat de Reuters. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca…

- Andreea Zaleschi este o buzoianca tanara si talentata. Citeste, cocheteaza cu scrisul, cauta frumosul in toate ungherele formelor, gandurilor, culorilor. Dincolo de toate, simte ca si-a gasit menirea in pictura. Este studenta anul doi la Universitatea Nationala de Arte George Enescu din Iasi, si in…

- Specialiști, manageri, lideri si reprezentanți ai companiilor IT iși dau intalnire la conferința PRIA IT&C and Intellectual Property Timișoara, care va fi unul dintre cele mai mari evenimente de inovație, tehnologie digitala și protecție IT&C din regiune. Astfel va deveni cadrul ideal…

- "Ma simt terminat psihic, sanatatea, sub zero. Nimic nu ma mai tine in viata, am pierdut totul. Eu am venit in Romania in anii '80, am facut facultatea de constructii, am fost un baiat foarte cuminte nu am avut nici o problema. Nu am vrut sa ma intorc in Irak era razboi cu Iranul. Am reusit sa plec…

- „Daca nu ai grija și nu hranești armata ta, atunci o sa ajungi sa hranești o armata straina". Cu astfel de replica a venit premierul Pavel Filip la declarațiile președintelui Igor Dodon, care iși dorește audierea ministrului Apararii, Eugen Sturza, la Consiliul Superior de Securitate, saptamana viitoare.

- Elena Carstea este stabilita definitiv in America și, cu toate ca este departe de țara unde s-a nascut, de locurile copilariei și de familie, artista nu pare a suferi de dor. Ba mai mult, aceasta a declarat ca este suparata pe țara sa natala. Elena Carstea refuza sa mai cante in Romania. Artista a trecut…

- ONG-urile sorosiste vor incerca sa faca agitatii de strada disperate pentru a impiedica revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA. Se cere insistent presedintelui Romaniei Klaus Iohannis, de catre asemenea asociatii, sa nu admita cererea de revocare formulata de ministrul Justitiei. Dezastru insa…

- “Nu imi reprosez nimic. Am facut tot ce as fi putut face. Nu cred ca un alt medic ar fi putut face mai mult decat mine”, a fost raspunsul medicului ginecolog Anca Serbanoiu la acuzele unui cuplu de tineri din Buzau cu privire la faptul ca nu a facut mai mult ca bebelusul lor nenascut sa traiasca. Doi…

- Societatea de salubritate care opereaza pe raza municipiului Buzau desfașoara periodic acțiuni de conștientizare și educare a comportamentului responsabil in privința depozitarii gunoaielor. Cum trebuie depozitate deseurile in cele 3 tipuri de recipiente: pubela neagra, pubela maro si sac galben? Raspunsul…

- Sefii marilor agentii de informatii americane, printre care NSA, CIA si FBI, au emis o comunicare comuna prin care avertizeaza cu privire la riscurile folosirii dispozitivelor mobile produse de companiile chinezesti. Seful FBI, Chris Wray, a spus ca guvernul american este foarte ingrijorat…

- Cele mai mari sase agentii de inteligenta din Statele Unite le recomanda americanilor sa evite folosirea unor dispozitive comercializate de producatorii chinezii. Modelele cu probleme ar fi, potrivit șefilor acestor agenții, ZTE si Huawei. In cadrul unei intalnirii a Comisiei de Informatii din Senatul…

- Opera Nationala Romana din Iasi a pierdut unul dintre cei mai importanti colaboratori externi intr-un amestec de birocratie legislativa si delasare din partea conducerii. Francisc Strnad, maestru studii balet, colabora de mai bine de un an cu institutia culturala ieseana, si era apreciat atat de catre…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, pe Cluj Arena, cu scorul de 85-6, echipa Germaniei, in primul sau meci din editia 2018 a Rugby Europe International Championship.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO…

- NERO Renewables, o companie inregistrata in Olanda a facut de mai multa vreme public un proiect de investitie in Romania : 362 de turbine eoliene, cu o capacitate de circa 1.000 MW, amplasate in doua zone din tara. Primul ar urma sa fie in judetul Buzau, in care ar fi vorba despre 120 de turbine, de…

- Raspunsul dat de ministrul Fifor al Apararii Nationale este simplu, optimist si plin de absoluta siguranta: este un lucru care ar putea sa readuca Fortele Navale in zona de principal actor, principal jucator la Marea Neagra, cum de altminteri ne dorim sa fim ca Armata romana in ansamblu.

- Polițiștii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sprijiniți de jandarmi, efectueaza, miercuri dimineața, mai multe percheziții pe raza județelor Prahova și Ilfov, persoane banuite de furturi din societați comerciale și ATM-uri.

- Un eveniment rutier in care au fost implicate doua mașini s-a produs azi-noapte in municipiul Buzau din cauza vitezei excesive. Un tanar care a calcat prea tare pedeala de accelerație a scapat mașina de sub control și a lovit un alt bolid, proiectandu-l intr-un pom. O bubuitura puternica produsa in…

- Caravana „Alege oaia!” a lui Petre Daea merge inainte Caravana „Alege oaia!” inițiata de ministrul Agriculturii Petre Daea, in scopul promovarii consumului de carne de ovine (sortiment deficitar in alimentația romanilor, in ciuda unor vechi și sanatoase tradiții) a poposit sambata la Buzau, unde s-a…

- Vineri seara (02.02.2018), un tanar de 26 de ani din municipiu (R.M.) a fost luat de urgenta de pe strada D Filipescu din oras si dus la UPU Buzau prezentand simptome asemanatoare consumului de droguri (heroina).

- Presedintele Igor Dodon anunta ca va bloca adoptarea introducerea in Constitutie a oricaror amendamente privind aspiratiile de integrare europeana a Republicii Moldova, "folosind in acest scop toate modalitatile legale", potrivit Radio Chisinau.

- Incepand de astazi, polițiștii locali au demarat actiunea de ridicare a autovehiculelor si remorcilor care stationeaza neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Buzau. Masura ridicarii vehiculelor se aplica in cazuri precum: oprirea ori stationarea in statiile mijloacelor de transport…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 19 ani, din municipiul Buzau, ce este banuit de inselaciune. Acesta ar fi postat pe un site de anunturi o oferta falsa privind inchirierea unei cabane intr-o statiune turistica din judetul…

- Stim deja deciziile CEx-ului PSD privind componenta noului guvern. Este al treilea executiv schimbat intr-un an de castigatorii alegerilor din decembrie 2016. Suntem, asadar, in fata noii garnituri de ministri, care are misiunea de a duce la indeplinire programul de guvernare PSD-ALDE, pe baza caruia,…

- „Proiectul Tudor”, asa se numeste initiativa unei agentii de detectivi particulari din Drobeta Turnu Severin de a crea un „grup de lucru” din fostii ofiteri de politie judiciara si nu numai, actualmente pensionari.

- La doar 13 anisori, Adina, o fetita din Buzau, a invatat ce inseamna foamea, lipsurile si grijile unui om mare. Copila si cei trei frati ai sai traiesc intr-o camaruta cu peretii tencuiti cu pamant si tapetati cu hartie. Tatal i-a parasit, iar mama se ingrijeste singura de cei patru copii. Adina stie…

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Acesta este al patrulea seism produs…

- Trei frati cu varste cuprinse intre 30 si 45 de ani, din localitatea Amaru, judetul Buzau, traiesc sub cerul liber, la propriu, mai precis intre ruinele casei in care s-au nascut. Un apel pentru sprijinirea celor trei frati a fost lansat pe Facebook de un grup de buzoieni care doresc sa ajute familii…

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop a precizat ca, din datele pe care le are in acest moment, exista toate avizele pentru respectiva reglementare, punctand totodata faptul ca s-a intarziat nepermis de mult aceasta hotarare.

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare...

- Au avut candva o viata normala insa soarta le-a fost potrivnica dupa moartea parintilor. Trei frati cu varste cuprinse intre 30 si 45 de ani, din localitatea Amaru, judetul Buzau, traiesc sub cerul liber, la propriu, mai precis intre ruinele casei in care s-au nascut. Un apel pentru sprijinirea celor…

- Dinamo si Hajduk Split au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al jucatorului Steliano Filip. Mutarea s-a realizat pentru apoximativ 500.000 de euro, iar fostul capitan al ros-albilor va primi un salariu de 20.000 de euro lunar. "Nascut pe 15 mai 1994, la Buzau, Steliano Filip a…

- O adolescenta de 12 ani, din Buzau, a fost batuta cu bestialitate in microbuzul scolar de un coleg. Tatal fetei a confirmat ca nu e prima data cand fiica lui a fost agresata de baiat, insa motivul invocat e de-a dreptul halucinant.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a participat, ieri, 22 ianuarie 2018, la o dezbatere cu privire la situatia invatamantului romanesc, care a avut loc in municipiul Targu Jiu, la sediul Teatrului „Elvira Godeanu“. Ministrul Liviu Pop a anuntat ca voucherele de vacanta se vor acorda in urmatoarele doua…

- Tragedie cu final anunțat. Un tanar de 18 ani, elev al Colegiului Economic din Buzau, a coborat in infernul etnobotanicelor, din pacate pentru eternitate: adolescentul care visa sa lucreze in Armata a fost rapus de consumul acestor substanțe pe care le folosea de patru ani. Cu toții știau: de la colegi…

- Prima fotografie a zilei a fost trimisa cu noaptea-n cap de Catalin, care s-a trezit cu o semnalizare inedita, „marca 2018”, pe strada pe care locuiește: Minunea a aparut ieri, la intersecția strazii Orizontului cu Cercului: „In loc de asfalt s-au folosit pavele, care bineințeles ca s-au lasat in timp…

- Potrivit CCR, protectia informatiilor clasificate nu poate avea caracter prioritar fata de dreptul la informare al acuzatului si fata de garantiile dreptului la un proces echitabil ale tuturor partilor.

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova si 12 mandate de aducere, intr-un…

- CEL MAI PUTUROS PRIMAR – Donald Tom este singurul proprietar de pe strada Bucegi care are trotuarul inzapezit. Daca pentru altii spune ca trebuie aplicat “regulamentul de convietuire urbana” si trimite politistii locali sa-i amendeze pe cei care nu sunt in ordine si nu isi fac curat in fata imobilului,…

- Un buzoian in varsta de 77 de ani a decedat marți, la pranz, dupa ce i s-a facut rau și a cazut pe strada. Tragedia s-a produs pe Aleea Sporturilor din municipiul Buzau, in zona supermarketului Fortuna. Barbatului i s-a facut rau și s-a prabușit la pamant sub privirile disperate ale trecatorilor, care…

- Sfarsit cumplit pentru o batrana de 84 de ani din Buzau. Aceasta a murit dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Cel mai probabil focul a izbucnit de la soba cu care batrana se incalzea. Cadavrul a fost descoperit aproape de usa, semn ca victima incercase sa iasa din casa.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI: Claudiu Manda, Adrian Tutuianu si Gabriel Vlase. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat…

- A fost de ajuns sa spuna ca vrea inseminare, ca barbatii au si sarit in ajutorul ei! Oana Lis a fost asaltata cu mesaje dupa ce a spus la TV ca isi doreste un copil si ca ar vrea sa incerce aceasta procedura.

- Cadrele didactice din Buzau mai au de asteptat. Daca in lunile din 2017 acestia au primit salariile de cele mai multe ori nu mai departe de data de 5 a fiecarei luni din luna ianuarie 2018 s-a schimbat legislatia. Potrivit oficialilor, noua legislatie a salarizarii a facut ca, calculul acestora sa duca…

- Un doctor de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmat in timp ce refuza internarea unui pacient trimis de la Spitalul Judetean Ploiesti, iar intr-un acces de furie rupe actele cu care persoana respectiva s-a prezentat la spital. ”Nu-mi merge pixul”, raspunde medicul. Intr-o filmare se vede cum doctorița…

- Motivul il constituie decizia CNAS de a incheia perioada de semnare a actelor adiționale, in condițiile in care un sfert dintre medicii de familie refuza sa semneze. In condițiile in care aproximativ 25 la suta dintre medicii de familie refuza in continuare sa semneze actele adiționale pentru prelungirea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca unor membri ai Guvernului Tudose li s-a spus ca ar sunt buni sa devina presedinti ai PSD si i-a îndemnat pe acestia sa spuna public din partea cui au venit aceste cuvinte, în caz contrar va spune el. "De la început,…

- Mulți dintre noi am face orice sa aflam cat mai repede ce ne-a pus Moșul sub brad, insa de peste 40 de ani, un barbat refuza sa deschida cadoul oferit de iubita lui. Și spune ca nu are de gand sa o faca nici in perioada urmatoare. Adrian Pierce se incapațaneaza sa nu afle ce cadou i-a facut de Craciun,…