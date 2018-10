FOTO | Un bărbat a returnat un set de pahare la IKEA dintr-un motiv surprinzător Gestul neașteptat al unui barbat din Letonia a devenit viral pe Twitter. El a publicat un mesaj in care a explicat de ce a decis sa returneze un set de pahare abia cumparate de la IKEA. Letonul a descoperit pe fundul paharelor inscripția „Made in Russia”, spunand ca un astfel de gest care pare marunt este, de fapt, unul care face parte din propaganda din Rusia, potrivit ktelegram.com. „Intotdeauna cand aleg un produs am grija sa nu fie facut in Rusia, asa ca o sa le duc inapoi nefolosite”, a scris utilizatorul pe rețeaua de socializare. Jo projam bezjedziga riciba… pic.twitter.com/ySQHnd4FOF—… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

