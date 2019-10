Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane a avut loc sambata seara, in jurul orei 22.00, pe strada Dorin Pavel, in zona Ciserom. Un autoturism oprit la trecerea de pietoni, pentru a acorda prioritate de trecere, a fost izbit, din spate, de un altul care nu a oprit la timp. Doi pietoni au…

- Sambata dupa-amiaza, pe DN1, in dreptul comunei Cornu, s-a produs un accident de circulație mai puțin obișnuit. Un autoturism a parasit carosabilul și s-a rasturnat, cel mai probabil dupa ce conducatorul auto, un barbat in varsta de 65 de ani, din Ploiești, a adormit la volan.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN7, la Saliștea: Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile Un ACCIDENT rutier a avut loc joi dupa-masa, in jurul orei 14.00, pe DN7, la Saliștea, unde un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Garda de Intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale…

- Soferul microbuzului de transport persoane care s-a rasturnat, miercuri seara, pe DN24, dupa ce a fost lovit de un autoturism se afla sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Miercuri seara, pe DN 24, la km 2+800, un microbuz de transport…

- Un accident rutier s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, pe Autostrada A10 Turda – Aiud. Remorca unui autoturism, pe care se afla o mașina, s-a rasturnat pe banda de urgența. Pentru eliberarea carosabilului a fost chemat un echipaj de tractari și asistența rutiera din Aiud. Foto: Facebook (Robert…

- O coliziune fatala s-a produs luni dimineața și șoferul unui Mercedes a decedat dupa ce s-a izbit cu un autocar in care se aflau doi șoferi și 24 de pasageri. Cei 26 au scapat cu viața, dar cu sperieturi de nedescris și unii cu cateva zgaraieturi. Luni, in jurul orei 16:12, trei mașini…

- O autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit ca urmare a unui accident rutier care a avut loc in localitatea Luna de Jos, com Dabaca, in jurul orei 22.00.Pompierii au gasit in momentul sosirii la locul evenimentului un autoturism și o caruța care au fost implicate…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in noaptea de vineri spre sambata, pe șoseaua Dej-Bistrița, la Cuzdrioara. In jurul orei 1, conducatorul unui autoturism care circula dinspre Reteag spre Dej s-a angajat in depașire, in timp ce din sens opus circula regulamentar un alt…