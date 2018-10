Stiri pe aceeasi tema

- Uneori este greu sa ințelegi femeile! Acest lucru este spus frecvent de barbați. Și totuși, ei reușesc de multe ori sa le cucereasca daca se straduiesc. Dar oare, ce apreciaza femeile la un barbat? Setul de calitați pozitive este cunoscut de oricine: sa fie frumos, inteligent, vesel, decent, etc. Dar…

- Femeile sunt educate, au succes si independente in schimb se multumesc cu putin Femeile sunt puternice, ambitioase, au incredere in ele si de aceea pot oferi o multime de lucruri unui potential partener. Intre timp, barbatii au aruncat pe apa sambetei romantismul si cavalerismul si cred ca…

- „Nu ne dam batute niciodata, nu ne odihnim niciodata”, este indemnul cu care incearca Jennifer Lopez sa le determine pe femei sa obțina un corp sculptat ca al ei. Deși se apropie de 50 de ani, vedeta americana are un trup impecabil. Insa abdomenul sculptat și brațele tonifiate cu multe ore de sala le-a…

- "Femeile nu sunt incurajate sa conduca bine", ne-a spus Cristiana Oprea. Chiar și ea, un pilot de curse cu performanțe, nu a scapat de glumele pe seama "blondei de la volan". Intr-o zi ploioasa de toamna, am aflat ce experiențe a avut in timpul raliurilor, cum iși ingrijește mașina de curse și ce experiențe…

- Vineri, la Tribunalul Bucuresti, a avut loc primul termen al procesului civil, in care reprezentantele PSD au dat in judecata publicatia Times New Roman, solicitand daune totale de 500.000 euro. La inceputul procesului, avocata care le reprezinta pe femeile din PSD a solicitat ca sedinta de judecata…

- Totodata, el a sustinut ca suspendarea sedintei CSAT nu are temei legal. "As vrea sa va spun si cateva elemente vizavi de ceea ce s-a intamplat astazi la sedinta CSAT. (...) In primul rand, Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz al CSAT. Asta este ceea ce legea prevede in mod foarte…

- Cu totii avem nevoie de bani, iar ideea unui credit doar cu buletinul este extrem de tentanta. Numarul din ce in ce mai mare de institutii financiare nebancare care ofera credit fara adeverinta de venit (laen ilma konto valjavotteta) si fara foarte multe actiuni birocratice este in crestere si trebuie…