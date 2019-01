Stiri pe aceeasi tema

- In accidentul din noaptea de duminica spre luni a murit o tanara de 20 ani din Suceava, fiica unui cunoscut om de afaceri din localitate.Gabi Ripan era studenta la Management - FSEGA Cluj, iar Mercedesul care a fost implicat in accident a fost primit cadou de la tatal ei. La volan era prietenul fetei,…

- Cinci persoane au fost ranite luni dimineața intr-un accident produs la intrarea in Cluj, pe centura de la Apahida. Accidentul s-a produs la puțin timp dupa ora 8. Un barbat care conducea un autovehicul dinspre Apahida spre Cluj, intr-o curba ușoara a pierdut controlul asupra direcției de deplasare.…

- Un accident mortal de circulație s-a produs la Caianu Vama.Accidentul s-a produs in 1 ianuarie, in jurul orei 18.20. Un pieton de 48 de ani a traversat strada prin loc nemarcat și a fost lovit de un autoturism condus de un șofer de 44 de ani din Florești.Șoferul nu consumase bauturi alcoolice.

- Potrivit poliștilor, un barbat de 42 de ani din Cluj, care conducea o cisterna, s-a rasturnat in comuna Florești, pe sensul de mers spre Oradea. Accidentul a avut loc dupa ce șoferul a pierdut... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Circulația oricum ingreunata la ieșirile din Cluj a fost data peste cap miercuri dupa-amiaza de un accident rutier in care au fost implicate mai multe autovehicule. Accidentul s-a produs la ieșirea spre Florești. Intr-un adevarat carambol au fost prinse nu mai puțin de șase mașini. La locul evenimentului…

- Accidentul s-a petrecut pe cel mai periculos drum din Cluj, in localitatea Floresti. Un sofer de 23 de ani a izbit in plin un barbat de 53 ani care traversa strada in fuga. Pe imagini se vede cum pietonul apuca sa sara inainte de a fi izbit de masina. A ajuns pe capota masinii, dar a scapat…