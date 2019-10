In spatiul online a aparut o informatie non-oficiala precum ca debutul noii generatii Skoda Octavia va avea loc in ziua de 11 noiembrie in Praga. Ramane doar de vazut daca se va confirma sau nu aceasta data, insa pana atunci modelul mai este implicat intr-o ultima etapa de teste. Si o face acasa, pe drumurile din Cehia.