- Vestigiile bailor romane care au aparținut castrului Legiunii a XIII-a Gemina au fost descoperite de catre arheologii Muzeului Național al Unirii, langa Poarta a III-a a Cetații Alba Carolina. Deși la inceputul sapaturilor, in anul 2011, s-a crezut ca este vorba despre o parte a baracilor soldaților…

- A inceput prima ediție a Truck Tuning Art, in Cetatea Alba Carolina. Pe laturile de Vest și Sud pot fi admirate camioane modificate, dar vor fi și lansari de produse in premiera pentru Romania. Programul Truck Tunig Art este: Sambata, 3 august – Alba Iulia ora 12:00 – deschiderea oficiala a expoziției…

- Ziarul Unirea Bonnie și Clyde de Alba Iulia. Doi tineri din oraș au ajuns dupa gratii, fiind anchetați in cazul mai multor furturi Doi albaiulieni, o tanara de 27 de ani, alaturi de concubinul de 22 de ani, au fost reținuți de polițiștii din Alba Iulia, cuplul fiind acuzat ca ar fi sustras mai multe…

- Primarul orasului Cluj, Emil Boc, a declarat ca sansele de organizare a unui tureu WTA in orasul pe care il conduce au crescut odata cu alegerea lui Ion Tiriac in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis.

- Noul presedinte al Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, a declarat, miercuri, la finalul Adunarii Generale in cadrul careia a fost ales, ca va sta in aceasta functie doar sase luni, perioada in care va...

- Acest campionat face parte din cadrul Calendarului Competitional al Federatiei Romane de Tenis si este organizat de Tennis Club Micul As si de fostii prieteni ai profesorului. Marius Bologa a fost profesor de sport la Facultatea de Medicina din Iasi. A fost dedicat disciplinei sportive toata viata lui,…

- Institutul Aspen Romania, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), cu sprijinul Bancii Mondiale si al Biroului de la Bucuresti al German Marshall Fund, organizeaza, joi, la Bucuresti, prima editie a evenimentului Governance Innovation Forum. Forumul urmareste crearea unei platforme…

- Ion Țiriac (80 de ani) și-a depus candidatura la președinția Federației Romane de Tenis. Adunarea Generala a Federației Romane de Tenis, in cadrul careia se va alege noul președinte, este programata pentru data de 19 iunie, la Centrul Național