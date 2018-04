Stiri pe aceeasi tema

- Chivas Venture, competitia globala pentru antreprenoriat cu impact social lansata de Chivas Regal, da startul Votului Public pentru cei 27 de finaliști, pe www.theventure.com, în perioada 4 – 25 aprilie 2018. România este reprezentata în finala Chivas Venture de Taraba Virtuala,…

- Echipele CRAB intervin la locul avariei care a lsat Bacaul fara apa. La aceasta ora, se lucreaza la degajarea terenului de apa scursa din conducta. Imediat ce va fi posibil din punct de vedere tehnic vor incepe si sapaturile in vederea identificarii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Lantul de restaurante McDonald`s a anuntat vineri ca va renunta la paiele din plastic in cele 1.300 de restaurante din Marea Britanie si ca va incepe sa testeze paie din hartie in mai multe locatii incepand cu luna mai.

- Un barbat de 67 de ani din localitatea teleormaneana Traian a gasit, vineri, doua proiectile explozive in timp ce facea curat in gospodaria sa, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman. Cele doua proiectile proveneau din Al Doilea Razboi Mondial, iar la unul dintre ele focosul era functional.Citeste…

- Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici raman aceleasi, de la 1 aprilie 2018, cu exceptia clientilor Engie, care vor suporta o crestere de 1,2 bani/ kWh, potrivit unei decizii luate de Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- SAL-Fin a primit anul trecut un numar de 197 cereri de soluționare alternativa, ceea ce reprezinta o creștere semnificativa in raport cu anul 2016, cand numarul de cereri inregistrate a fost de numai 36. Dintre acestea, s-a emis un numar de 158 de hotarari/incheieri, cele mai multe dintre ele (98%)…

- Pentru executarea unor lucrari de reabilitare a conductei de alimentare cu apa, cu diametrul de 300 mm, din zona podului rutier din orasul Murfatlar, RAJA Constanta va intrerupe furnizarea apei potabile miercuri 28 martie si joi 29 martie 2018 in intervalul orar 08,00 16,00, informeaza SC RAJA SA. Vor…

- Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat recent de Guvern si urmeaza sa intre in vigoare pe data de 1 aprilie, dupa publicarea in Monitorul Oficial.Citeste si: Razboi TOTAL pe arhiva SIPA! Liviu Plesoianu, replica DURA la acuzatiile unui fost sef ANP: 'Suntem bine in țara asta!??'…

- Circulatia tramvaielor 41 a fost blocata, vineri dimineata, dupa ce un tramvai s-a defectat la Piata Presei si a blocat pe ambele sensuri linia. "La capat de linie Piata Presei un tramvai defect, cu salvare...

- RADET Constanta anunta ca in intervalul de timp 26.03.2018 ndash; 31.03.2018 se vor efectua citirile contoarelor de energie termica montate la consumatori.Tabelul cuprinzand planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termica montate la consumatori poate fi…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca, vineri seara, circulatia cu bacul pe Fluviul Dunarea, intre judetele Tulcea si Galati, a fost oprita. Restrictia s-a impus din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor pe bacul din localitatea tulceana I.C. Bratianu.…

- Mugur Isarescu a precizat la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte', precizand ca in anii 90 nu intra in Parlament daca nu avea un studiu de impact. 'In calitate de veteran trebuie sa va spun ceva din anii precedenti. Eram prin anii '90 si sub presiunea istoriei, a timpului,…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, Asociatia „Suta la Suta Romanesc”, care a fondat Tribuna Consumatorilor, a organizat o dezbatere despre cum se pot apara consumatorii din mediul online de pericole.

- Chiar din timpul sarcinii cu Tudor, Raluca Arvat declara ca mai vrea un copil, insa ca va trebui sa aștepte cel puțin doi ani pentru a face din nou cezariana. Acum, la 3 ani de la nașterea fiului sau, prezentatoarea TV se gandește serios sa mareasca familia. Raluca Arvat a lasat știrile sportive și…

- 676 de recipiente cu substanțe periculoase, posibil contrafacute, in valoare de aproximativ 270.000 lei și un autoturism au fost indisponibilizate de polițiști. Polițiștii reșițeni au depistat in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, impreuna cu inspectorii Garzii de Mediu au depistat pe strada Timișoarei…

- Soseaua Nationala va fi modernizata in prima parte a acestui an pe tronsonul cuprins intre Podul de Piatra si Podul Ros. Acest lucru a devenit posibil dupa ce, ieri, Veolia Energie Iasi si Primaria au anuntat finalizarea lucrarilor de reabilitare a retelelor de termoficare de pe tronsonul amintit. Pentru…

- SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 13.03.2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Girbova (Tifra)- Miraslau, din aducțiunea cu apa potabila Galda – Aiud – Ocna Mureș. Durata de execuție a acestor lucrari este de 17 ore. Consumatorii, posibil afectați de intreruperea…

- Afacere de milioane de euro, cu refugiati si perchezitii simultane pe care le fac anchetatorii si la noi, la Timisoara, si in Germania. O veritabila retea de traficanti care aduceau refugiati din Turcia pana in Germania si Marea Britanie si din care ar face parte mai multi romani. Ar fi trecut ilegal…

- Zona de agrement Tatarasi din municipiul Suceava va fi deschisa incepand cu data de 1 mai, a anuntat miercuri primarul Ion Lungu. El a aratat ca acum se afla in faza de licitatie cele doua tiroliene care vor fi instalate acolo insa a precizat ca zona de agrement va fi deschisa chiar daca nu se […]

- Invitata in emisiunea „Adevaruri de viața”, judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii, a marturisit ca exista multa presiune acum printre judecatori, in ceea ce privește dosarele care vin de la procurori. Intr-un moment in care justiția din Romania trece printr-o perioada…

- SC APA CTTA SA ALBA anunta ca in data de 06.03.2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Teius-Girbova(Tifra), din aductiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda-Aiud-Ocna Mures, iar durata se estimeaza la 14 h. Consumatorii, posibil afectati de intreruperea…

- Daca vrem sa folosim in continuare carbunele ca sursa pentru producerea energiei, atunci Romania trebuie sa plateasca pentru a se conforma conditiilor de mediu, a fost mesajul pe care ni l-a transmis...

- In jur de zece tramvaie sunt blocate in Tatarasi, intre statiile Flux si Doi Baieti. Se pare ca ar fi o problema la reteaua electrica. O echipa este la fata locului. Probleme in furnizarea energiei electrice sunt in mai multe zone din oras - Copou, Pacurari. Revenim cu informatii.

- Comisia constituita la nivelul Primariei Targu Jiu, in vederea identificarii de imobile pretabile pentru realizarea de investitii cu scopul de a pune in valoare operele lui Constantin Brancusi, a primit termen pana la 31...

- Circulatie oprita pe A2, in 26 februarie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, prin intermediul unui comunicat, ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta-Bucuresti este oprita la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Masura a fost…

- Consumatorii ar putea plati cu 20% mai puțin pentru gazul consumat. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a solicitat ieri micșorarea tarifului la metrul cub de gaz de la 5,5 lei la 4,4 lei.

- S-a scris ca Smiley s-ar fi aflat in tatonari cu Ana Baniciu cu puțin timp inainte de a merge in vacanța cu Gina Pistol. Acum, exista tot felul de speculații survenite din ce par a fi mesaje cu subințeles oferite atat de Gina, cat și de Ana Baniciu.

- Membrii Grupului de la Visegrad au demonstrat lumii ca migratia ilegala poate fi oprita, a declarat joi la Budapesta seful comisiei pentru aparare din parlamentul ungar, Szilard Nemeth, transmite MTI. "Diferite organizatii, forte politice si economice si lobbyisti" incearca sa "acrediteze in Uniunea…

- AJOFM Prahova vA pune la dispozitie lista la zi a locurilor de munca vacante in Valenii de Munte si in localitatil invecinate: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC VOIAJ INTERREGIO EXPO SRL vanzator Valenii de Munte,Str. Barbu Stefanescu Delavrancea,telefon/0731794410 1 2 SC RAMI-INSTAL…

- Majoritatea oamenilor considera ca includerea in meniul zilnic a carnii albe aduce multiple beneficii sanatatii, in plus gustul este placut, iar pretul acceptabil. Dar carnea de pui cumparata din supermarket poate fi foarte periculoasa pentru sanatate. Consumatorii sunt sfatuiti sa fie foarte atenti…

- Cateva zeci de persoane au fost evacuate si circulatia a fost oprita, miercuri, pe o strada din localitatea Dumbravita, pe drumul dintre municipiul Timisoara si Aeroportul International "Traian Vuia", dupa ce un sofer a intrat cu masina intr-o magistrala de gaz pe care a fisurat-o, existand pericol…

- CFR Calatori ofera reduceri de Valentine's Day si de Dragobete cuplurilor de indragostiti, care isi vor putea face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucuresti, potrivit unui...

- O persoana a murit si alte doua au fost grav ranite dupa ce masina in care se aflau a lovit in noaptea de vineri spre sambata o teava de gaz in localitatea Ciumbrud din judetul Alba, in urma avariei fiind necesara intreruperea alimentarii cu gaz in patru localitati in care traiesc aproape 2.000 de oameni.

- BRD Finance, unul dintre principalii jucatori de pe piata creditelor de consum, detinut de grupul francez BRD SocGen, a semnat un parteneriat cu PayPoint Romania, principalul operator de plati in numerar si incarcare electronica prin puncte de retail, prin care clientii BRD Finance isi vor putea…

- La nivelul ministerului Agriculturii s-a vorbit in ultima perioada despre o schimbare extrem de importanta privind lantiurile de magazine hypermarket. Principala dorinta a reprezenantilor ministerului este aceea ca aceste magazine sa nu mai fie amplasate in orase si sa fie scoase in afara acestora,…

- Miercuri, 31 ianuarie, Aquatim va efectua reparatii la o conducta de apa potabila, iar Colterm este nevoita sa intrerupa furnizarea apei calde de consum și a incalzirii. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor Ardealul, Slavici, Valiug și Polona, intervalul orar fiind 9 – 17. „Avertizam consumatorii…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare in judetul Arges, anunța ca in acest moment este o avarie in rețea. Astfel, in Pitești, intre orele 9.00 – 12.30 se oprește furnizarea apei pe strada Plopilor – Fd. N. Balcescu pentru remedierea avariei.

- Guvernul vrea sa scoata la licitatie Metroul de Otopeni, sute de kilometri de autostrada si de cale ferata in baza contractului national, aprobat in ianuarie. Prin schimbarile aduse de noua Biblie a infrastructurii, constructorii nu mai pot propune niciun fel de amendamente la contracte iar studiile…

- Piața de energie electrica este liberalizata in totalitate de la 1 ianuarie 2018. Pentru consumatorii care sunt „captivi“ la Furnizorii de Ultima Instanta (FUI) exista posibilitatea de a-și schimba furnizorul și sa treaca in piața concurențiala sau sa ramana la acelasi furnizor. Insa pe piața…

- Sa trecem deci la chestiuni concrete: alaltaseara, fostul deputat Iacoban l-a luat pe Victor Ponta, aflat in vizita la Iasi, si l-a dus la biserica amicului Chirila din Tudor, iar ieri in Piata Unirii Ponta a fost adus de un alt amic de sprit de-al lui Iacoban si premarelui, vicele Harabagiu, alaturi…

- Tinerii pasionați de sport din municipiul Campia Turzii vor avea posibilitatea, in scurt timp, sa se bucure de un complex polisportiv (skate park, teren de sport și patinoar) de nivelul marilor orașe. Read More...

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania. Estimarea ia in calcul numarul de smartphone-uri…

- Președintele Igor Dodon, pana la urma i-a oferit un interviu jurnalistei ruse, Irada Zaynalova, care este prezentatoarea principalului buletin de știri de la postul rusesc NTV. Aceasta cu cateva zile anterior a fost intoarsa de pe Aeroportul Chișinau, dupa verificarea documentelor, a fost luata decizia…

- SC RAJA SA este nevoita sa reduca presiunea apei potabile joi, 18 ianuarie 2018, in intervalul orar 09,00 ndash; 16,00, in cartierul Faleza Nord, ca urmare a lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de distributie apa, cu diametrul de 600 mm, de pe bulevardul Aurel Vlaicu ndash; zona Pod Sat…

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat demisia, în ședința CExN al PSD de luni, dupa ce i s-a retras încrederea prin votul colegilor sai. PSD l-au propus ca premier interimar pe vicepremierul Paul Stanescu.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba „suportul” tuturor fortelor politice. „Pana sa ajungem la…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, circulatia rutiera pe DN2 Roman - Sabaoani este oprita, la intrarea in comuna Traian dinspre Roman. In urma evenimentului, o persoana a fost ranita…

- Factura totala la gazele naturale pentru consumatorii casnici va creste in medie cu 5,6%, incepand cu 10 ianuarie, potrivit unor calcule ale Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). Acest procent de crestere variaza de la un furnizor la altul. Factura cuprinde atat pretul…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la ...

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…