- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian conform News.ro . Pentru zeci de ani, oamenii de stiinta de pe intreaga planeta au incercat sa creeze teste…

- Un filmulet în care apare un sobolan care pare sa faca baie, sapunindu-si corpul energic, a devenit, recent, viral pe Internet. Adevarul din spatele imaginilor este, însa, terifiant! Organizatiile pentru protectia animalelor au tras un semnal de alarma!

- Semifinalele Cupei Italiei. Atalanta – Juventus se joaca in seara aceasta. Maine e AC Milan – Lazio. Cupa Italiei a ajuns la faza semifinalelor, meciurile tur. Primul joc le va opune asta-seara pe Atalanta Bergamo și Juventus Torino. Atalanta este revelația competiției, reușind, in sferturi, o victorie…

- Simona Halep se întoarce în tara luni dimineata, dupa ora 11, în urma finalei pe care a disputat-o la Australian Open. Din pacate, românca a pierdut ultimul act în fata Carolinei Wozniacki si a cazut pe locul 2 mondial.

- Compania de analiza a pieței gaming SuperData a anunțat jocurile care au generat cei mai mulți bani pentru producatorii lor. Am evitat cu eleganța cuvantul „vandut” pentru ca multe titluri din top sunt Free to Play și obțin bani prin microtranzacții. SuperData noteaza ca numarul jucatorilor de…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, joi, in finala turneului de la Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7, pe germanca Angelique Kerber, locul 16 mondial si cap de serie numarul 21. In ultimul act al competitiei, o va intalni pe Caroline Wozniacki, numarul doi mondial.

- Rezultat laudabil pentru Irina si Monica, la turneul australian. Pornite in competitia de dublu cu a 10-a sansa la obtinerea trofeului, Begu si Niculescu au invins duo-ul american Brady-King. Meciul din sferturi, disputat marti, s-a incheiat dupa aproximativ 130 de minute de joc. Romancele au cedat…

- Simona Halep a jucat cel mai lung meci al carieri, 3 ore si 45 de minute cu Lauren Davis (Statele Unite), pentru o calificare in optimile de finala ale Australian Open: 4-6, 6-4, 15-13. Dupa un efort colosal si recuperarea pe care a efectuat-o imediat dupa meci, numarul 1 mondial a avut…

- O noua descoperire da mari sperante bolnavilor care sufera de cancer. Este vorba despre o analiza de sange care poate depista opt tipuri de cancer in stadiu incipient, inainte de aparitia oricarui simptom, scrie digi24.ro.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Unteanu, din cotidianul Adevarul, pe tema unui mega-proiect turc prin care se schimba jocurile de securitate in Marea Neagra.Adevarul: Daca am mai fi avut flota comerciala, atunci chiar ar fi fost…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a reusit sa se califice in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o surprinzator pe Kristina Mladenovic (Franta), numarul 11 mondial, cu 6-3, 6-2, marti, la Melbourne.

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Atentie de unde cumparați produsele lactate! Micii comercianti pacalesc clientii, amestecand branza obisnuita cu cea obtinuta din grasimi vegetale sau fac un amestec din lapte și margarina.

- Ieri, 11 ianuarie 2018, ]n jurul orei 11.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus, pe raza comunei Salistea, de un tanar de 32 de ani, din Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu poseda permis…

- Jocurile din sferturile cupei se vor disputa in sistem eliminatoriu, intr-o singura mansa. Partidele se vor desfasura pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab cotata in campionatul precedent.

- Ce se intampla cu sufletul dupa moarte? Unde se afla sufletul imediat dupa desparțirea sa de trup? In ce interval de timp trece sufletul vamile vazduhului și cand are loc judecata? Acestea sunt, conform unui studiu, unele dintre cele mai importante intrebari la care creștin ortocșii doresc raspunsuri. Conform…

- La inceputul anului 2018 in Republica Moldova activeaza 1.152 de unitați de schimb valutar, cu 30 mai putin decat un an in urma, arata datele Bancii Nationale a Moldovei (BNM), scrie mold-street.com. Scaderea numarului de de unitați de schimb valutar a avut loc in special pe seama caselor de schimb…

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2.

- Utilizatorii care se joaca pe dispozitivele mobile se expun riscului de a fi ascultati, daca acorda drepturi de acces la microfonul telefonului sau tabletei. O investigatie publicata de The Times ofera mai multe informatii care ar trebui sa îngrijoreze utilizatorii si sa-i determine…

- Putem sa tinem departe infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, daca avem grija sa ne mentinem arterele sanatoase. Atunci cand arterele se imbolnavesc, sangele nu mai circula cum trebuie prin...

- „Din primele cercetari efectuate, a rezultat ca un tanar de 26 de ani, de loc din municipiul Pascani, in timp ce conducea un autoturism pe soseaua Bucium, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si ar fi intrat in coliziune cu un stalp…

- Consiliul de Securitate al ONU a impus, saptamana trecuta, noi sanctiuni Coreei de Nord in replica la testele cu rachete balistice, inclusiv masuri de taiere cu 90% a importurilpr de petrol ale Phenianului.

- Cinefilii din toata lumea pot vedea in fiecare an cateva filme care se bat in topul nominalizarilor la premiile Oscar, care sunt in cele din urma confirmate sau nu de votul membrilor Academiei americane de film. Insa, indiferent de valva pe care o fac in anul lansarii, filmele mai au de trecut un…

- Procurorii Parchetului Tribunalul Iasi spun ca, potrivit concluziilor preliminare ale necropsiilor, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, care au fost gasiti morti in locuinta lor, s-au sinucis la interval de cateva ore, scrie News.ro Principala ipoteza a anchetatorilor…

- Lipsa de predictibilitate a atins cota maxima a ultimilor 15 ani! Aceasta consuma foarte multe resurse, iar costurile sunt suportate de intreaga societate, sustine presedintele Raiffeisen Bank, Steven van Groningen. bancherul pe care nimic nu il mai surprinde in Romania! El sustine ca, in aceasta…

- AOC completeaza oferta de monitoare adresate pasionatilor de jocuri cu trei noi modele din seria G90, optimizate pentru eliminarea efectului de LAG si instalare usoara. AOC G2590VXQ si AOC C2590PX dispun de ecran cu diagonala 62cm, respectiv 68cm pentru AOC G2790PX. Lista facilitatilor include design…

- Sala Polivalenta Dunarea a gazduit sambata seara partida Phoenix Galati – BC SCM Timisoara din cea de-a 9-a etapa a Ligii Nationale de baschet masculin. Antrenorul Florin Nini a inceput cu formula: Rundles, Kalve, Gugino, Pavlovic, Sabau in timp ce omologul sau Tudor Costescu a replicat cu: Burdgess,…

- Alexandru Arșinel este internat, de cateva zile, la Spitalul Universitar din Capitala, loc in care, printre altele, a fost subiectul unei operații pe inima din cauza unui infarct. Dar, pare-se, actorul nu este aproape niciodata singurl, copiii lui perindandu-se pe acolo.

- Pentru prima data in istoria evaluarilor Euro NCAP, o masina a obtinut zero puncte la testul de siguranta. Este vorba despre Fiat Punto, un model popular in special in randul celor care isi doresc o masina ieftina, avand in vedere ca pretul de pornire este de 8.318 de euro in tara noastra. In urma evaluarii…

- Cele mai frumoase cadouri pe care le putem oferi noi, Arcadia, sunt sanatatea si fericirea. Zambetul unui copil care il zareste pe Mos Craciun sau rasetele colorate si bucuria pe care o manifesta atunci cand primesc cadouri, sunt momente unice. Am trait impreuna aceste clipe extraordinare alaturi de…

- Fondurile europene pentru agricultura care au intrat in Romania pana la aceasta data se ridica la 3,3 miliarde de euro, ceea ce este un rezultat bun, onorant și onorabil, dar care ne solicita in continuare multa atenție, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea,…

- Consiliul de Integritate al Autoritații Naționale de Integritate (ANI) il va propune pe Lilian Chișca, șefului statului pentru a-l numi in funcția de vicepreședinte al ANI, dupa ce astazi membrii Consiliului au validat pozitiv testul la poligraf trecut de catre candidat. Informația a fost confirmata…

- Chris Lee, senator democrat al statului Hawaii, a formulat o lege conform careia jocurile video care conțin Loot Boxes cu beneficii in gameplay sa nu poata fi vandute minorilor, care in SUA reprezinta 21 ani. Daca legea va trece, jocurile unde pot fi cheltuiți bani reali pentru cutii cu obiecte…

- In ziua in care s-a aflat ca iubita lui este asistenta TV de la “'Neatza cu Razvan si Dani”, Codin Maticiuc a facut public un mesaj. El a impartasit impresiile dupa ce a mers intr-un local de fite la munte si a facut-o in stilul care l-a consacrat. Gandurile sale au fost postate in dreptul unei poze…

- Ludogoreț a pierdut partida disputata in etapa cu numarul 18 din Bulgaria, scor 1-2, in deplasarea de la Vereya, golul campioanei Bulgariei fiind marcat de Cosmin Moți. Cosmin Moți și Claudiu Keșeru au fost integraliști in a doua infrangere stagionala a celor de la Ludogoreț, scor 1-2, contra ocupantei…

- In urma cu cateva luni, BMW Seria 1 a primit un facelift discret. Dar inginerii constructorului german lucreaza deja la o noua generație. Versiunea M140i a fost surpinsa in timpul testelor de pe circuitul german de la Nuburgring.

- Din pacate o noua veste cutremuratoare lovește teatrul românesc: acrtrița Cristina Stamate a murit! Actrița Cristina Stamate a murit în aceasta dimineața, la vârsta de 71 de ani. Artista era internata la Spitalul Floreasca. Cristina Stamate s-a nascut pe 8 februarie…

- Mercedes-Benz dezvolta viitoarea generație Clasa G, iar un exemplar a fost surprins camufalt in timpul testelor. Noul model ar urma sa fie prezentat oficial in cadrul Salonului Auto de la Detroit din ianuarie 2018.

- Momentul producerii accidentului de la iesire din Lazu catre Mangalia a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate la o societate din zona. Pe imagini se observa cum un conducator auto vireaza la stanga, iar soferul Daciei Sandero care circula in spate incearca sa evite impactul si schimba…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE – LEGEA 350/2005 Nr. 161765/20.11.2017 ANUNȚ Rezultat final evaluare proiecte depuse in vederea obținerii de finanțari nerambursabile in baza Legii 350/2005 și a Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind…

- Celebri si bogati, ne incanta pe marile ecrane, pe teren sau pe scena. Dar dincolo de statutul de vedeta, descoperim ca sunt oameni absolut normali, cu pasiuni absolut normale. Fie ca se bucura de compania celor dragi, de o vacanta in familie sau de o excursie in Las Vegas, haideti sa vedem…

- China este cel mai mare producator de orez, cu recolte de peste 200 de milioane de tone pe an, care se exporta in intreaga lume. In ultima vreme, mai multe surse vorbesc despre problema orezului din plastic. Aceasta ar fi o rașina artificiala care se amesteca bine cu amidon de cartofi, dupa care i se…

- Un barbat de 26 de ani a murit marti la Craiova dupa ce a fost surprins sub un excavator pe care incerca sa il ridice pe o rampa, potrivit sefului Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Dolj,...

- Dupa ce a fost invinsa de Romania saptamana trecuta, 0-2, Turcia, selecționata antrenata de Mircea Lucescu, a pierdut inca un amical, fiind invinsa pe teren propriu de Albania, fosta adversara a Romaniei de la EURO 2016, scor 2-3. ...

- Doi tineri, colegi de munca și-au pierdut viața noaptea trecuta dupa ce barbatul, in varsta de 29 de ani care se afla la volan nu a oprit la semnul stop. Un Audi Q7 a spulberat pur și simplu mașina condusa de tanarul neatent. Colega lui, care se afla pe locul din dreapta, nu a mai avut nici o șansa…

- Optimile Cupei Romaniei. S-a stabilit programul partidelor. FRF a decus ca doua jocuri sa fie organizate pe alt stadion decat al echipei considerate gazda. CS Afumati si Chindia Targoviste sunt cele doua echipe din Liga 2 care vor fi nevoite sa isi desfasoare pe alte stadioane meciurile cu CS U Craiova,…

- Liviu Varciu a fost suprins intr-o ipostaza in care a spus ca nu se va vedea niciodata! Foarte grijuliu de fel si fericit ca micuta sa este alaturi de el, Anda Calin si fiica sa mare, acesta s-a fotografiat cu Anastasia si a postat poza pe retelele de socializare.

- A inceput proba duelului, iar colegii de echipa se transforma in dușmani. ”M-am simțit copleșit de prezența ei. O iubesc din tot sufletul, dar nu știu ce bucatarie face...”, spune sarcastic un concurent.

- Mihai Morar a ajuns astazi in platoul "Rai da' Buni" dupa weekend-ul in care s-a relaxat. Mare i-a fost mirarea sa vada ca pe scaunul lui erau fire par blond, insa puțina lume a ințeleg de unde provine acesta.