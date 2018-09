Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, artistul newyorkez Arthur Mitchell, primul dansator vedeta afro-american, a murit la varsta de 84 de ani, a anuntat Dance Theatre of Harlem, compania de dans pe care a cofondat-o in 1969.

- Norifumi Yamamoto, cunoscut in lumea artelor martiale sub numele de „Kid”, multiplu campion atat in MMA cat si in kickboxing, a murit la varsta de 41 de ani, din cauza cancerului. Norifumi Yamamoto era...

- Viata de rEsfEt pe care o duce, presEratE cu vacante in destinatii de lux, se pare cE i s-a urcat la cap fiului Irinei Loghin. Ciprian nu mai tine cont de nimeni xi de nimic, mai ales atunci cand se aflE in trafic.

- Scriitorul britanic Vidiadhar Surajprasad Naipaul, laureat cu Nobel pentru Literatura in 2001, a murit la varsta de 85 de ani, a anuntat sambata familia sa, citata de AFP, anunța News.ro. "A fost un gigant in tot ceea ce a realizat si a murit inconjurat de cei pe care ii iubea, traind…

- Jurnalista Mara Banica a trecut prin cea mai mare cumpana in urma cu ani, atunci cand a fost la un pas de moarte. In urma cu 15 ani, jurnalista Mara Banica a fost implicata intr-un accident teribil. Aflata la volan, aceasta a intrat cu mașina intr-un stalp. Accidentul a avut urmari grave, jurnalista…

- Și-a transformat casa mare intr-un adevarat muzeu. Nu, nu e vorba de un muzeu de obiecte vechi, lasate de strabuni, ci de un muzeu al vinului. [caption id="attachment_41373" align="alignleft" width="434"] Captura: M1[/caption] Pe Dumitru Tataru din Sadova il cunoaște toata lumea. La ai sai 80 de ani,…

- Marcel Toader a fost invitat la o emisiune TV, unde a facut declarații neașteptate despre viața sa din ultima perioada de timp. Omul de afaceri Marcel Toader a fost prezent in platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D. Acesta a vorbit despre viața sa din trecut, dar și despre ce se intampla cu el in…

- Un sat din judetul Botosani, numit Parlita, este un pol al saraciei extreme din zona rurala a Romaniei. Multi dintre localnici traiesc in bordeie de lut, fara garduri si curent electric, iar mancarea o gatesc la cuptoare din lut in batatura. La Parlita nu exista locuri de munca, oamenii traiesc de pe…