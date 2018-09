50 de avioane rusesti deasupra Marii Negre

Rusia a anuntat un important exercitiu tactic in Marea Neagra si in Crimeea, implicand zeci de avioane de lupta, ”inclusiv aviatia strategica” si nave. Potrivit ministerului rus al Apararii, cele 50 de avioane, carora li se adauga zece nave, se afla in stare de alerta pentru a se implica in aceste manevre tactice.… [citeste mai departe]