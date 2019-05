Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, la Brașov, unde are loc un marș ALDE, ca va solicita o comisie de ancheta pentru cercetarea abuzurilor Securitații și a complicilor ei, considerand ca nu poate ramane fara efect „cazul Lazar”, relateaza...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, la Brașov, unde are loc un marș ALDE, ca va solicita o comisie de ancheta pentru cercetarea abuzurilor Securitații și a complicilor ei, considerând ca nu poate ramâne fara efect „cazul Lazar”, relateaza Mediafax.VIDEO…

