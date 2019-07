Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Claudia Iuga, a declarat ca victima are in jur de 25 de ani, dar deocamdata nu a fost identificata."Este vorba de un tanar de aproximativ 25 de ani, accidentat mortal pe podul CFR Micalaca - Aradu Nou de trenul Regio…

- Grav accident de circulație pe autostrada care leaga Timișoara de Lugoj. Doi oameni și-au pierdut viața, iar doi copii, de 6 și 9 ani, au ajuns in coma la spital. Șoferul vinovat era pe contrasens și a fugit de la locul accidentului.

- Politistii aradeni au mobilizat echipaje care cauta, duminica, un sofer care a accidentat mortal un biciclist pe DN 79, iar apoi a fugit de la locul faptei. Victima nu a fost identificata deoarece nu avea acte asupra sa. Accidentul a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, pe soseaua care leaga…

- Un barbat de 30 de ani a fost gasit mort, in noaptea de miercuri spre joi, pe marginea unui drum din comuna Ploscuteni din Vrancea. Polițiștii au stabilit ca tanarul a fost victima unui accident rutier. Alerta s-a dat in toiul nopții, dupa ce cadavrul unui tanar de aproape 30 de ani a fost descoperit…

- In cursul nopții, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, in comuna Ploscuțeni, pe un drum public, a fost gasit cadavrul unui barbat, de circa 30 de ani. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit ca barbatul a fost victima unui accident rutier. In urma cercetarilor, a fost identificat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au depistat, la controlul de frontiera, un cetatean roman care conducea un autoturism Volkswagen Touran, aflat in atentia autoritatilor din Cehia. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “In cursul serii de ieri,…

- Accident mortal intre Groși și Satu Nou de Sus. Politistii au identificat un tanar care a fugit de la locul accidentului La data de 30 aprilie, in jurul orei 22.20, pe drumul public care face legatura dintre Groși și Satu Nou de Sus, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, conducatorul…