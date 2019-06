Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta pe poloneza Iga Swiatek (18 ani, 104 WTA) in optimile de finala de la Roland Garros. Meciul se va juca luni, la o ora ce urmeaza a fi stabilita de organizatori. Noua senzație a tenisului din Polonia, considerata urmașa Agnieszkei Radwanska, a fost protagonista…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a invins-o fara emoții pe ucraineanca Lesia Tsurenko (30 de ani, 27 WTA), scor 6-2, 6-1, romanca asigurandu-și calificarea in optimile de finala de la Roland Garros. In turul urmator, Simona Halep o va intalni pe invingatoarea meciului Monica Puig (59 WTA) - Iga Swiatek…

- Simona Halep merge in 16-imi la Roland Garros. Sportiva noastra a obținut calificarea joi, dupa un meci impotriva Magdei Linette (Polonia; 87 WTA), terminat in trei seturi, 6-4; 5-7; 6-3.Halep a avut parte de un meci dificil, cele mai mari probleme venind in setul secund pe care l-a și pierdut.…

- Partida dintre cele doua se va juca pe Suzanne Lenglen, a doua cea mai mare arena din complexul de la Roland Garros. Sportiva din Polonia va juca pentru prima data impotriva Simonei Halep. Linette a ajuns in turul doi al turneului francez dupa ce a eliminat-o in primul tur pe frantuzoaica Chloe Paquet…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) va juca impotriva Magdei Linette (Polonia, 87 WTA), joi, dupa ora 18:30, in turul 2 al turneului de la Roland Garros 2019, confom anuntului facut de organizatorii Openului francez. potrivit mediafax.Partida dintre cele doua se va juca pe Suzanne Lenglen, a doua…

- In intrecerile de simplu de la Roland Garros s-a ajuns in turul doi, faza a competiției unde Romania are trei reprezentante (toate pe aceeași parte de concurs). Scris și completat manual, tabloul de concurs al Grand Slam-ului parizian gazduiește, printre altele, și numele Simonei Halep, Irinei Begu…

- Simona Halep a avut ceva probleme la picior, dupa turneul de la Roma, dar se pare ca nu este nimic grav. Sportiva a declarat vineri la revenirea in tara ca nu se pune problema sa absenteze la Roland Garros, unde trebuie sa isi apere titlul cucerit anul trecut.Simona Halep a avut ceva probleme…

- Revenita acasa dupa ratarea calificarii cu Romania in finala Fed Cup, Simona Halep s-a ”refugiat”, acasa, la Constanța. Sportiva care, incepand de ieri, a cazut pe locul 3 WTA a sarbatorit sfintele sarbatori de Paști, la malul marii, in mijlocul familiei reunite. Evident, feblețea Simonei, nepoțica…