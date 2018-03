Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, in pesa, aparut mai multe zvonuri cu privire la starea de sanatate a Ionelei Prodan. Dupa ce s-a scris ca artista ar fi in stare extrem de grava si ca ar avea metastaze pancreatice, Anamaria Prodan face lumina. Ionela Prodan trece prin momente grele. "Nu raspunde la tratament!…

- Politistii pitesteni audiaza, joi, un barbat in varsta de 49 de ani din localitatea Mosoaia, cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal. Politistii au fost anuntati joi de soacra barbatului ca acesta de doua saptamani ii tine sechestrati in casa pe sotia si pe cei patru copii ai lor,…

- In ultimele zile, au aparut tot mai multe informații conform carora Ionela Prodan ar avea metastaze pancreatice și și-ar trai ultimele zile de viața. Satula de toate aceste zvonuri, fiica artistei, Anamaria Prodan Reghecampf, a decis sa vorbeasca deschis despre starea de sanatate a mamei sale, cu reporterii…

- Anamaria Prodan se roaga la Arsenie Boca, in timp ce mama ei se afla internata in spital. Impresara a postat pe contul de socializare o filmare, iar fanii acesteia au reacționat imediat și i-au transmis acesteia sa fie puternica. Anamaria Prodan a publicat un filmuleț pe contul de Instagram in care…

- Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la ficat, potrivit observatorulph.ro Medicii de la Spitalul Elias i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Starea de sanatate…

- Alege viata! In saptamana trecuta, politistii din Alba au aplicat peste 550 de sanctiuni participanților la traficul rutier care au ignorat regulile privind utilizarea centurii de siguranta si folosirea telefonului mobil. In perioada 12 – 18 martie a.c., in conformitate cu Programul European…

- Ionela Prodan a ajuns la spital, informeaza romaniatv.net. Indragita cantareața de muzica populara ar fi fost dusa la spitalul Elias chiar de fiica ei, impresara Anamaria Prodan Reghecampf. „Da, este internata, dar doar pentru analize. Ea trebuie sa isi refaca la fiecare doua luni setul de analize.…

- Ionela Prodan a avut mari problemele de sanatate, fiind supusa unei interventii la sfarsitul lunii ianuarie, atunci cand i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. VEZI SI: Ionela Prodan, schimbare radicala dupa interventia suferita. Cum arata acum FOTO Ionela…

- Joyce Rhinehart, o americanca din Ohio, si-a spus povestea emotionanta pe retelele de socializare. Întâmplarea ei s-a nascut dupa ce a decis sa fotografieze o familie straina, pe strada.

- Serena Williams a castigat si al doilea meci din cadrul turneului de la Indian Wells, trecand cu 7-6 (5), 7-5, de olandeza Kiki Bertens, locul 29 WTA si cap de serie numarul 29, intr-o ora si 52 de minute.Fostul lider WTA, care joaca la primul turneu dupa ce a nascut in septembriue trecut,…

- Știrile false nu mai inceteaza. Anamaria Prodan a fost nevoita sa dezminta o mizerie care circula pe Internet in legatura cu mama ei. Vedeta le-a scris fanilor ca mama ei nu a murit așa cum anumite site-uri tot anunța de cateva zile. Titlul „Ionela Prodan s-a stins din viața pe masa de operație”…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Nicolai Tand iși deschide pensiune in Maramureș – am descoperit, intrebandu-l ce celebrul chef ce planuri are pe meleagurile natale, unde-l tot poarta pașii, ba de placere, ba cu treaba. De exemplu, a fost recent pe-acolo ca sa filmeze pentru “Ie, Romanie”, noua emisiune de la Antena 1 prezentata de…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a trimis adrese catre primarii, spitale și medici de familie, avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile, și le-a recomandat sa ia masuri și sa faca evaluari, astfel incat sa preintampine evenimentele nedorite. In cazul medicilor de familie și primariilor,…

- Doi tineri au deschis la Brasov o bacanie unde vand doar produse de la mici producatori din toata tara. Absolut toate produsele care au ajuns pe rafturi au fost testate de cei doi antreprenori.

- Medicii de familie vor putea recomanda efectuarea unor analize pentru depistarea Hepatitelor cronice B si C pentru toate categoriile de asigurati. In prezent, aceste analize pot fi prescrise numai pentru gravide si pentru persoanele care au venit in contact cu bolnavii, potrivit Proiectului Normelor…

- Un tablou de Edgar Degas, evaluat de specialisti la suma de 800.000 de euro, furat in 2009 dintr-un muzeu din Marsilia, a fost descoperit in cala unui autocar de angajatii de la o vama din Seine-et-Marne, Franta, scrie realitatea.net.

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a publicat proiectul cu normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, printre prevederi fiind și faptul ca medicii de familie sa poata recomanda servicii noi, precum analize care pot depista infectiile cu virusii hepatitelor B si C. Contratul-cadru trebuie…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C pentru toate categoriile de asigurati si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic.

- O familie a fost spitalizata in urma unei explozii la centrala termica. Deflagratia s-a produs dupa ce un barbat a incercat sa sudeze o teava de gaz fara sa se asigure ca alimentarea cu gaz a fost oprita.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus vineri, intrebat de jurnalisti cum comenteaza informatiile potrivit carora fiul sau, Valentin Stefan Dragnea, a cumparat terenuri ale companiei Tel Drum, ca fiul sau nu trebuie sa ii comunice nimic si sustine ca DNA „pregateste sa intre si in familie”.

- O cațelușa de rasa Labrador, pe nume Abby, a disparut de acasa, din Pennsylvania, in anul 2008. Familia a cautat-o peste tot, a pus anunțuri peste anunțuri in cazul in care a vazut-o cineva, dar fara niciun rezultat. Și-au pierdut orice speranța ca ar mai putea sa o gaseasca vreodata. Acum,…

- Ionela Prodan a depus, in toamna lui 2016, o declaratie de avere, in calitatea sa de candidat al PSD Covasna pentru Camera Deputatilor. Ionela Prodan, SCHIMBARE RADICALA. A fost surprinsa in spital, fara peruca FOTO Conform actului, artista ar detine o vila cu etaj despre care s-a scris…

- Ionela Prodan se afla in continuare in spital, sub stricta supraveghere a medicilor, insa fiicele ei au mare grija de ea. Anamaria și Anca o viziteaza zilnic și o scot la plimbare pe indragita artista, iar ea pare din ce in ce mai bine.

- In 2005, un triplu asasinat comis in Giulesti soca intreaga Romanie. Elvetianul Jean Pierre Francois Sgueglia ii omora pe amanta sa, Marilena Pantazi, pe sotul acesteia, Valentin Pantazi, si pe mama amantei sale. Povestea sotilor Pantazi, impuscati in cap de Jean Pierre Francois Sgueglia, este una demna…

- Pe cine a sunat Ionela Prodan cu puțin timp inainte sa fie internata de urgența. Razvan Botezatu adeclarat in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars ca s-a speriat foarte tare atunci cand mama impresarei Anamaria i-a mulțumit ca a invitat-o in emisiune de mai multe ori. „Inainte sa se interneze,…

- Declarație de presa TOMA PETCU: „Am decis astazi sa ma retrag din funcția de ministru al Energiei. Am ales așa pentru ca imi doresc sa fiu aproape de familie, dupa un an plin de activitate și de provocari, dintre cele mai grele. La finalul unui an de mandat, retrospectiva ma mulțumește. Am pornit la…

- Anamaria Prodan a facut primele declarații dupa ce mama sa. Ionela Prodan, a ajuns de urgența la spital. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital , dupa ce a acuzat dureri de inima și nu a mai putut respira. Fiica sa, Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , a oferit…

- Autoritatile din Iasi au identificat si arestat doi cetateni originari din Slovacia care erau cautati in Europa pentru o crima odioasa, comisa asupra unei familii de oameni bogati. Cei doi iubiti criminali au fost descoperiti intr-un sat de langa municipiul Iasi.

- Ministerul Sanatații recomanda vaccinarea antigripala. Ministrul Florian Bodog spune ca vaccinurile sunt gratuite și sigure, ele fiind disponibile in cabinetele medicilor de familie din țara noastra. Avand in vedere evolutia sezonului epidemic de gripa, care in acest an a debutat mai tarziu fata de…

- Medicii de familie si asistentii medicali care participa la activitatea centrelor de permanenta beneficiaza de tarif orar majorat, transmite Casa de Asigurari de Sanatate Alba. In judet, sunt patru astfel de centre, in zona Muntilor Apuseni si la Ocna Mures. Potrivit CAS Alba, zilele trecute a fost…

- CNAS a publicat o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Pacientii diagnosticati cu oricare dintre bolile de mai jos se pot prezenta direct la medicul de specialitate pentru…

- Mesaje de Sfantul Ion pentru familie, iubit, iubita MESAJE DE SF. IOAN.”Felicitari, dragul meu Ioan, cu ocazia acestei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos si plin de voie buna. La multi ani!” ”Iubirea tacuta și nemarginita ce mi-o porți, increderea și respectul fața de tine, de mine, de…

- Medicii de familie nu au renunțat la decizia de a protesta fața de subfinanțarea sistemului și birocrația sufocanta, astfel ca nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Nu vom mai da trimiteri și rețete compensate. Nu știm cat vom continua acest protest pentru ca nu depinde…

- Organizatiile medicilor de familie spun ca in urma presiunilor facute de CNAS si de casele subordonate circa 65% din doctorii din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor cu casele de asigurari de sanatate si ca "faptul ca astazi se incearca punerea pumnului in gura…

- "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Nistor, se va alege cu o plangere penala, care va fi depusa la Parchet de medicii de familie din Arad. Aceștia il acuza de faptul ca a prezentat date false in momentul in care s-a discutat bugetul pe anul 2018 in Parlament, moriv…

- Medicii de familie care deservesc Centrul de Permanenta ”Ariesul Mare” din Apuseni s-au alaturat protestului initiat la nivel national si nu mai elibereaza retete compensate. Coordonatorul centrului, medicul Christian Ciubotarescu, declara ca decizia a fost determinata de subfinantarea cabinetelor medicilor…

- NEMULTUMITI…Inceputul lui 2018 aduce vesti cum nu se poate mai proaste pentru sute de mii de vasluieni! Din 3 ianuarie, acestia vor fi nevoiti sa-si plateasca medicamentele si controalele, chiar daca si-au achitat contributiile de sanatate la stat. Si asta din cauza medicilor de familie care refuza…

- O familie din statul american din California timp de 34 de ani nu a aruncat pomul de Craciun, informeaza Daily Mail. In anul 1983, locuitorii orașului Irvine Gina și Joe Mistretta au dat 20 de dolari SUA pentru un pin de 60 de centimetri, care era vindut ca un pom de Craciun. Ei au adus copacul acasa…

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Citește aici horoscopul complet. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de…

- Monica Gabor a fost supusa testului adevarului, de catre fiica sa, Irinuca! Aceasta, alaturi de Irinuca si Anthony a trebuit sa raspunda la anumite intrebari, pentru a afla daca o cunoaste atat de bine pe micuta.

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au fost solicitati, ieri, 27 decembrie a.c., sa intervina in sprijinul unei familii ramase inzapezite cu autoturismul pe drumul ce face legatura intre zonele Moroeni - Pestera. Turistii, sot, sotie si un bebelus de 4 luni din Ilfov intentionau sa ajunga la un loc…

- Pentru 250 de copii din Scheiu, Moș Craciun exista! E un barbat de 49 de ani, Nelu Enache care a Post-ul O familie din Scheiu, stabilita in Italia, vine in fiecare an acasa ca sa-l ajute pe Moș Craciun apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reprezentantii CNAS considera ca in momentul de fata pacientii se afla in mijlocul disputei, fiind cei care vor avea de suferit. „Proiectul pentru anul viitor, aflat in prezent in dezbaterea Parlamentului prevede o majorare cu peste 17- a fondurilor alocate asistentei medicale primare fata de anul in…