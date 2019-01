Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, ar fi incheiat anul 2018 cu o altercație dura. Latifundiarul ar fi fost in mijlocul unui scandal de proporții cu Bogdan Ionescu, poreclit „Syda”, fostul ginere al lui Traian Basescu. Toata scena s-ar fi petrescut cu doua zile inainte de Revelion, la un hotel…

- Presedintele Klaus Iohannis a schiat in ultima zi a anului 2018, Liviu Dragnea a ales Sinaia, in timp ce Elena Udrea, abia iesita din inchisoare, a ramas in Costa Rica. Fostul premier Adrian Nastase si-a petrecut Revelionul in Vietnam, alaturi de familie.

- Adrian Nastase si-a petrecut noaptea dintre ani la mii de kilometri departare de Romania. Fostul premier din perioada 2000-2004 s-a aflat la Saigon, cel mai mare oras din Vietnam, tara comunista din sud-estul Asiei."Am crezut ca Anul nou nu va fi marcat in mod deosebit in Vietnam. Banuiam…

- Opt oameni au petrecut Revelionul in frig, suspendati la 50 de metri deasupra pamantului, intr-un carusel din Rennes (vestul Frantei), blocat din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza France Presse.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat la schi, pe partiile din Paltinis, in ultima zi din an, potrivit Digi24.In clapari, pe schiuri si foarte zambitor - asa a fost surprins seful statului. Iar turistii care petrec Revelionul la munte n-au putut rata ocazia de a se fotografia impreuna.…

- Daca unii dintre noi au ales sa petreaca Craciunul in stil tradițional, Mihaela Radulescu l-a petrecut departe de Romania, alaturi de iubitul ei. Diva de Monaco s-a pozat intr-un bolid de lux, de sute de mii de euro, dupa ce a postat imaginea pe Istagram. Fanii i-au urat toate cele bune, chiar daca…

- Chiar daca mulți nu le-au dat șanse prea mari, Bogdan Ionescu (zis Syda) și Maria Grigoriu au dat dovada de dedicație și de o relație de lunga durata. Cei doi au dat peste nas gurilor rele și au ramas impreuna o buna bucata de vreme.

- Chiar daca s-a separat de mama copiilor lui, Bogdan Ionescu, cunoscut ca si Syda, a aratat mereu ca are o viata frumoasa, linistita si implinita. Ba chiar iubeste din nou si totul pare armonios in viata sa. Iata, insa, ca un mesaj postat pe retelele sociale i-a pus pe ganduri pe prietenii virtuali.