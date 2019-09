Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava a adunat aproape 300 de saci de deșeuri de pe cursurile raurilor Suceava, Bistrița și Moldova dar și din alte zone ale județului in cadrul campaniei naționale ”Let`s Do It, Romania”. Șeful instituției, Daniel Dragoi, care a participat la acțiunea de ecologizare,…

- Pe 21 septembrie 2019, organizam din nou Ziua de Curatenie Nationala in Romania, alaturi de alte peste 100 de tari care fac curatenie in aceeasi zi in lume! In Bistrita-Nasaud, actiunea va avea loc sambata, 21 septembrie, in intervalul orar 9.00 - 13.00. Asociatia RURALIS este coordonator judetean Let's…

- Administrația Naționala „Apele Romane” prin Administrațiile Bazinale de Apa, participa la „Ziua de curațenie naționala”, acțiune organizata de Ministerul Apelor și Padurilor in parteneriat cu Asociația LET’S DO IT, ROMANIA!. Pe 21 septembrie 2019, Romania se alatura celor peste 100 de țari care fac…

Let's Do It, Romania! in parteneriat cu Consiliul Județean Cluj revine cu o noua zi de curațenie naționala pe 21 septembrie și in județul Cluj, fiind organizate 2 locații principale de curațenie la...

- ■ primaria orasului invita cetatenii sa participe la actiunea de salubrizare ce va fi organizata simbata, de Ziua de Curatenie Nationala Primaria Tirgu Neamt, in calitate de partener al campaniei Let’s Do It, Romania!, invita cetatenii orasului sa se implice, simbata aceasta, in activitatile prilejuite…

- În cadrul actiunii desfașurate miercuri, 18 septembrie, s-au strâns, din colectarea de pe întreg traseul marcat, peste 110 de saci cu deseuri nedegradabile, acestia fiind transportati pâna la iesirea din rezervatie si preluati ulterior de autospecialele unei firme specializate…

- Ziua de Curatenie Nationala este cea mai mare miscare sociala din tara dedicata ecologizarii mediului inconjurator. Aceasta va avea loc pe 21 septembrie si Romania va participa la eveniment alaturi de numeroase tari din intreaga lume.