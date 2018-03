Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul „Black Helmets”, un mars de constientizare organizat de motociclisti, va avea loc sambata in Capitala, urmand sa fie impuse restrictii de trafic pe traseul Fantana Miorita – Piata Operei. „Speram sa ne vedem in numar cat mai mare pentru a vesti inceperea sezonului Moto, pentru ca participantii…

- In spatele unor copaci grandioși, pe Calea Victoriei la numarul 115, se ascunde Palatul Monteoru. Este una dintre cele mai valoroase cladiri din patrimoniul Capitalei și a fost rand pe rand proprietate privata, asociație comunista, sediul Uniunii Scriitorilor, iar acum a revenit moștenitorilor de drept.…

- Intr-o fabrica mica din cartierul Crangasi, doi antreprenori au investit cateva mii de euro ca sa simta din nou gustul berii pe care o beau in fata blocului si energia cartierelor bucurestene in care au copilarit. Au ales sa puna etichete cu numele cartierelor Capitalei si sa isi vanda produsele…

- Noi detalii in cazul exploziei care a avut loc in aceasta saptamana intr-un magazin din capitala. Oamenii legii au stabilit ca obiectul este o grenada de tip sovietic și dateaza din perioada razboiului de pe Nistru. Declarația a fost facuta de ministrul de Interne, Alexandru Jizdan.

- Astazi va fi cea mai scurta zi din an, de 23 de ore. Moldova a trecut oficial la ora de vara. Acele ceasornicelor au fost mutate cu o ora inainte, astfel ca ora trei a devenit ora patru. Si orologiul de pe Arcul de Triumf din centrul Capitalei a fost reprogramat.

- Biserica Catolica sarbatoreste duminica Floriile printr-o procesiune pe strazile Capitalei la care vor participa credinciosi, persoane consacrate si preoti din comunitatile si parohiile romano-catolice din Bucuresti si imprejurimi, precum si credinciosii din comunitatea catolica de limba araba. Circulatia…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, insotita de Alteta Sa Regala Principele Radu al Romaniei, a vizitat sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, de la Arcul de Triumf, pentru a acorda Inaltul Patronaj forului Olimpic, potrivit unui comunicat al COSR remis AGERPRES. Hotararea de…

- Vanzarea clubului Dinamo, in impas! Stadionul e ”blestemul”: ”Lucrurile se complica”. Dinamo are slabe speranțe sa-și schimbe prea curand proprietarul, deși s-a tot vorbit despre acest lucru in ultimele zile. O spune chiar Adrian Thiess, omul de afaceri care se lauda ca se ocupa de tranzacția care i-ar…

- Potrivit Poliției, un barbat a intrat în magazin în jurul orei 11:00, luând de pe raft cel puțin 10 pachete de țigari și îndreptându-se spre ușa. Atunci când i s-a cerut sa plateasca, acesta a intrat în conflict cu vânzatoarea. În acel moment,…

- Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe, parte a HAGAG Group din Israel, va include in portofoliul de proprietati doua cladiri situate pe Calea Victoriei si un teren de peste 3 hectare in apropiere de padurea Pipera. Dezvoltatorul planuieste investitii a caror valoare va atinge 70 de milioane…

- #salvatipipera . Cartierul de afaceri Pipera Sud beneficiaza de o infrastructura feroviara modernizata. Puțini știu ca trenurile pot sa circule in aceasta zona chiar și cu 160 de kilometri la ora. Deși exista o ruta urbana care leaga Gara de Nord de Gara Obor, prin nordul Capitalei, trenurile nu opresc…

- Eugen Apjoc s-a chinuit ani de zile sa fie mai bun decat Timișoara rugbista, fiind antrenor la Baia Mare. Nu a reușit, dar cel puțin in acest sezon de Cupa Romaniei va fi mai bun, acum la CSM București. Echipa din capitala a fost mai buna decat Timișoara Saracens și a invins in semifinala…

- Echipa CSM Bucuresti este prima finalista a Cupei Romaniei la rugby dupa ce a invins vineri, pe Stadionul national 'Arcul de Triumf', in prima semifinala, cu 27-22 (17-0), pe Timisoara Saracens, detinatoarea trofeului si campioana en titre. 'Tigrii' au dominat partida,…

- Grecii sunt de parere ca in Corfu, Paștele este celebrat cel mai frumoas din Europa. Corfioții iubesc festivalurile de primavara cu muzica și dans, dar in același timp acorda o mare importanța sarbatorilor religioase, astfel ca pe aceasta insula greceasca vei putea lua parte la obiceiuri unice dedicate…

- Targul de Paște din acest an se deschide sambata, 17 martie.Vor fi casuțe atat in Piața Victoriei, cat și in Piața Libertații și, in premiera, in ziua inaugurarii va avea loc o parada.

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale, a declarat ca se va ocupa personal de foaia de parcurs privind realizarea celor patru arene de fotbal - 'Steaua', 'Arcul de Triumf', 'Rapid' si 'Dinamo' - in vederea desfasurarii unor meciuri de la Campionatul European 2020, iar finalizarea…

- Ce spune Gica Popescu despre Euro 2020. Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal,…

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui

- "Noi intentionam sa semnam contractul de proiectare si de executie la 'Steaua' si la 'Arcul de Triumf' la sfarsitul lunii iunie, inceputul lunii iulie. In paralel, stadionul 'Steaua' va fi demolat in totalitate, va face obiectul unei proceduri distincte, care incepe in paralel cu anuntul de licitatie,…

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca debarcarea si imbarcarea participantilor la congres se vor face pe banda I pe calea Victoriei, intre str. Stirbei Voda si aleea Kretzulescu, precum si pe str. Stirbei Voda (benzile I si II), segmentul cuprins intre str. Ion Campineanu si calea Victoriei.…

- Centrul comercial ERA Park Oradea iși sarbatorește ziua de naștere pe 11 martie, astfel ca acest sfarșit de saptamana se va transforma intr-un adevarat festival, in care surprizele se vor impleti cu muzica buna și cu un super concurs cu un super premiu. Distracție pentru toți Vineri,…

- Guvernul Romaniei a aprobat, ieri, bugetul pentru reconstrucția stadioanelor „Steaua” și „Arcul de Triumf”, in privința organizarii de catre București a Campionatului European de ditbal din 2020.

- Guvernul au discutat, miercuri, indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Stadion Steaua" si Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf". Arena din Ghencea va avea o capacitate de 30.500 de locuri pentru s...

- Zona ultracentrala din Bucuresti continua sa atraga mari companii, pentru stabilirea sediului, cel mai recent exemplu fiind Red Bull Romania, reprezentanta marcii de bauturi energizante, care isi va stabili biroul in Unirii View, dupa inchirierea a 600 de metri patrati de spatii de birouri, a anuntat…

- Femeia de 54 de ani care s-a stins din viata in dupa-amiaza zilei de miercuri, 28 februarie, dupa ce taximetrul in care se afla s-a ciocnit violent cu un troleibuz, era sefa sectiei educatie si tineret din cadrul Directiei generale educatie al Primariei Chisinau.

- Apeductul avariat de pe strada Banulescu Bodoni a fost reparat, informeaza Noi.md. Avaria s-a produs ieri, 22 februarie. Astfel, mai multe echipe de intervenție de la S.A. „Apa-Canal Chișinau” au lucrat toata noaptea pentru a inlatura defecțiunile, iar in primele ore ale dimineții, tronsul afectat a…

- Mizerie de nedescris in spitalul din Gaesti. Imaginile facute publice au starnit o adevarata revolta, in mediul virtual. Directoarea spitalului a avut o reacție uimitoare, atunci cand a fost contactata. Aceasta a declarat ca este vorba despre o neglijenta a asistentelor si ca acestea vor fi sanctionate.…

- Taxa de tranzit propusa de Gabriela Firea este supusa dezbaterii publice, Autoritatea pentru Transport Bucuresti-Ilfov sustinand ca, pentru diminuarea traficului, ar fi benefic un sistem similar celui aplicat in Germania, unde pe baza unei viniete verzi pot circula in centrul oraselor doar masinile…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, urmeaza sa se redeschida marti, dupa ce specialistii au reusit sa dezamorseze si sa evacueze o bomba germana de o jumatate de tona datand din Al Doilea Razboi Mondial, transmite AFP.

- Zeci de troleibuze au fost blocate, marti dimineata, in centrul Capitalei, din cauza unei pene de curent care afecteaza reteaua de alimentare cu energie electrica a RATB. Avaria a avut loc pe bulevardul Regina Elisabeta, unde tensiunea a fost intrerupta la reteaua de contact, potrivit RATB.…

- Zeci de troleibuze sunt blocate in centrul Capitalei de o pana de curent care afeceteaza rețeaua de alimentare a RATB, transmite Digi 24. In trafic sunt polițiști de la Brigada Rutiera, pentru a dirija circulația rutiera. Știre in curs de actualizare. FOTO: Arhiva VIDEO EXCLUSIV/Incursiune intr-o lume…

- Barbatul care a provocat un accident, sambata, in centrul Bucureștiului, pe Bulevardul Dacia, a fost externet și dus la audieri. El s-a aparat in fața jurnaliștilor și a spus ca nu a vrut sa omoare pe nimeni, așa cum a susținut soția lui in fața procurorilor.

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Barbatul care, sambata dupa-amiaza, a provocat un carambol in centrul Capitalei (a lovit intenționat mașinile oprite la semafor, la intersecția Calea Victoriei cu Griviței ) a incercat sa-și omoare soția, dupa ce a consumat droguri. Mai mult, acesta nu avea permis de conducere, au explicat surse judiciare. …

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s-au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului. Circulatia rutiera este momentan blocata iar politistii de la rutiera au inceput o ancheta. Primele date arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care conducea…

- Gica Popescu ramane consilier de stat pentru Euro 2020. L-a adus Mihai Tudose, dar continua cu Viorica Dancila. Viorica Dancila s-a intalnit cu fostul international si acesta ramane consilier de stat al premierului pentru EURO 2020. La solicitarea Gazetei Sporturilor , pentru clarificarea situatiei…

- CHIȘINAU, 2 feb – Sputnik. Agenția Servicii Publice va elibera pașapoarte de tip nou, începând cu 5 februarie. Noile documente vor avea un grad sporit de protecție, dar și un design nou. Continutul informational al acestora corespunde cerintelor internationale si legislatiei din…

- Drapelul din fata Guvernului, care a fost vandalizat marti, 30 ianuarie, a fost inlocuit cu unul nou. Amintim ca ieri, pe retelele de socilaizare au aparut fotografii cu drapelul incendiat. Internautii cer verificarea camerelor de luat vederi din preajma, pentru a depista faptasul. {{268657}}Pe moment,…

- Steagul de langa Arcul de Triumf din centrul Capitalei a fost profanat. Drapelul a fost incendiat, iar politia este in cautarea faptasului.Oamenii legii spun ca vinovatii vor fi identificati in baza inregistrarilor video. Autorii vandalismului risca pana la un an de inchisoare.

- Fapta de nedescris! Drapelul din zona Arcului de Triumf a fost incendiat astazi. Din unele fotografii aparute pe retelele de socializare se vede clar cum drapelul din fata Guvernului e pe jumatate ars. Internautii cer verificarea camerelor de luat vederi din preajma, pentru a depista faptasul. Deocamdata,…

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reușit sa rupa cordonul de jandarmi. Dupa ce mai mulți protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii care asigura ordinea în Piața Universitații, aceștia au reușit sa rupa cordonul și sa patrunda pe carosabil. Circulația…

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reusit sa rupa cordonul de jandarmi. Prin urmare, autoritatile au restricționat circulatia atat in Piata Universitatii, precum si pe arterele cuprinse intre Piața Rosetti – Universitate, Coltei- Universitate, Calea Victoriei – Universitate, Piața…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Dupa o perioada in care s-a aflat pe locul 2 in topul celor mai apreciați lideri politici din Romania, fiind depașit de Gabriela Firea, primarul Capitalei, președintele Klaus Iohannis revine pe prima poziție, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru…

- Imparatul roman Traian a pus in jurul celebrei sale Coloane din Roma statui monumentale de daci. Asta dupa ce cucerise Dacia. Mai mult, statuile de daci au fost cioplite in marmura egipteana speciala, destinata doar imparaților romani și reprezentarilor de zeitați. La 200 de ani dupa Traian, un alt…

- Mai mulți clujeni au pornit, miercuri, pe jos, in sir indian, in ”Marșul speranței”, in care iși propun sa strabata 40 de kilometri pe zi pentru a participa in 20 ianuarie la București la un miting fața de modificarile la Legile justiției. Din grup face parte si un francez, dar si 4 nevazatori. Participanții…

- Centrul orasului Chisinau pare sa reinvie. O demonstreaza fotografiile publicate pe o retea de socializare de catre activistul civic Victor Chironda, din care se vede o portiune de trotuar amenajata bine din punctul de vedere al calitații. „Dupa distrugerea intentionata a trotuarelor de pe Stefan cel…

- Ultima zi din anul 2017 vine cu schimbari și in programul primului Targ de Craciun din Chișinau. Astfel, „Acasa de Craciun" va avea un alt orar, Targul va putea fi vizitat incepand cu ora 10:00 și iși va inchide porțile la ora 20:00.