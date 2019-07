FOTO | Sute de familii ar putea primi bani pentru a se muta pe o insulă de vis din Grecia Situația unei mici insule din Grecia devine tot mai disperata dupa ce locuitorii de aici s-au mutat, astfel ca autoritațile vor sa reinvie locația oferindu-le bani celor dispuși sa se stabileasca aici. Este vorba de insula greceasca Antikythira, situata intre Creta și Kythira. Mitropolitul de Kythera și Monemvasia impreuna cu consiliul local al insulei Antikythera au facut o oferta inedita. Orice familie dispusa sa se mute pe insula și sa se stabileasca aici va primi 500 de euro lunar, plus teren și mancare. De asemenea, noi locatari vor avea garantat și un loc de munca. Ei vor putea fi pescari,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

