Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon SAsia Express, cel mai dur show de aventurE difuzat in Romania, vine cu xi mai multe surprize pentru telespectatori. Ginei Pistol i se vor alEtura Liviu VErciu xi Andrei ~tefEnescu, care se transformE de aceastE datE din concurenti in co-prezentatori.

- Andra a avut parte de o surpriza de proporții la unul dintre spectacolele pe care le-a susținut de curand la Sala Palatului. Artista a fost ceruta in casatorie in vazul tuturor. De curand, Andra a susținut spectacolul Tradițional timp de trei zile la Sala Palatului din Capitala. La unul dintre concerte,…

- Emotii pentru telespectatorii "Star Matinal de Weekend". Frumoasa prezentatoare, Nasrin, a lipsit din emisiune, lEsandu-xi colegul, pe Andrei ~tefEnescu, singur la pupitru. Nasrin a avut, insE, un motiv intemeiat sE lipseascE, iar noi vE spunem absolut tot.

- Gabriela Cristea a trait momente de groaza in cadrul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi” impreuna cu toți cei prezenți in platou! Roxana, una dintre concurentele show-ului, a lesinat in direct. Totul s-a petrecut atat de repede, incat incidentul a luat prin surprindere pe toata lumea. Toate astea mai…

- Andrei ~tefEnescu este un tEtic tare grijuliu! Aflat la mare cu echipa "Star Matinal", iubita xi fiul lui l-au urmat, axa cE petrec tot timpul impreunE. AstEzi, prezentatorul TV de la Antena Stars s-a filmat alEturi de fiul sEu pe plajE, in ipostaze emotionante.

- Daca pana in acest moment Liviu și Andrei au stat in umbra in ceea ce privește administrarea propriei afaceri de pe malul Marii Negre, se pare ca acum sunt mai hotarați ca niciodata sa ii demonstreze lui Nea Marin ca se pot transforma in niște adversari de temut

- Andrei ~tefEnescu xi sotia lui, Antonia, au parte de prima vacantE dupE doi ani, de cand a venit pe lume bEietelul lor, Ayan. Cei doi au plecat peste hotare, acolo unde se relaxeazE pentru cateva zile.