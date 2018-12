Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel a facut publica o fotografie cu ea și Milan Cristian din cadrul evenimentului care a avut loc zilele trecute. Foare mandra, vedeta iși ține in brațe fiul. "Prima serbare", a scris Valentina Pelinel in dreptul imaginii in care apare cu zambetul pe buze alaturi de fiul ei,…

- Valentina Pelinel, in varsta de 37 de ani, este insarcinata cu gemeni. Daca acum doi ani l-a nascut prin cezariana pe Milan Cristian, acum vedeta vrea sa nasca natural. Lovitura pentru Cristi Borcea! Alina Vidican i-a declarat razboi. Ce decizie a luat fosta lui sotie "Pentru o sarcina…

- Cristi Borcea a exclus vehment orice revenire in fotbal, indiferent de clubul despre care se vorbește. "Cand se va mai pomeni de numele Borcea in fotbal, sa știți ca e minciuna. Indiferent de echipa, indiferent de proiect, indiferent de orice", a declarat Cristi Borcea pentru Știrile Pro TV. …

- Cristi Borcea iubeste viata si, la fel de mult, femeile. S-a insurat de 3 ori si are 7 copii legitimi. Prima sotie, Mihaela Borcea, i-a daruit 3 copii - Patrick (20 de ani) si gemenii Antonia si Angelo (14 ani). A doua sotie, Alina Vidican, i-a daruit doi copii, pe George Alexandru (6 ani) si Gloria…

- Dupa ce s-au casatorit civil cei doi isi vor uni destinele astazi in fata lui Dumnezeu. Totul se va intampla in Ungaria. Nasii fericitului cuplu sunt omul de afaceri Marius Vizer și Irina Nicolae, fosta componenta a trupei A.S.I.A. Restaurantul pe care l-au ales in Ungaria este unul regal…

- Cristi Borcea si Valentina Pelinel se vor casatori religios, duminica, pe 30 septembrie. Cei doi vor avea parte de o nunta de vis, intr-o biserica extrem de furmoasa, iar petrecerea va fi intr-o locatie de milioane.

- Se apropie un eveniment mult așteptat in familia lui Cristi Borcea și a Valentinei Pelinel. Deși omul de afaceri a declarat la cununia civila cu Pelinel ca nunta mai are puțin de așteptat, iata ca ea de fapt era aranjata!

- Se apropie ziua cea mare pentru Valentina Pelinel și Cristi Borcea! Cei doi urmeaza sa faca nunta in Ungaria, la Budapesta, pe 30 septembrie, iar noi detalii ies de abia acum la iveala! Potrivit Antena Stars, ceremonia va fi una restransa, iar mirele va avea patru cavaleri de onoare, aleși pe spranceana.