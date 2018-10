Charles Aznavour a murit la vârsta de 94 de ani

Charles Aznavour, una dintre celebrele voci ale muzicii franceze, a murit în noaptea de duminică spre luni, la vârsta de 94 de ani, în locuința sa din Alpilles, sudul Franței, potrivit Le Figaro.