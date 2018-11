Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica (33 de ani) a fost invitat la emisiunea GSP LIVE și s-a aratat dezamagit de jocul prestat de echipele romanești in Liga 1, mai puțin de evoluțiile pe care le-a avut Viitorul. "Cred ca in Romania ar trebui sa punem un fileu la mijlocul terenului. In afara de Viitorul, care mai combina,…

- Sabin Ilie (43 de ani) a fost un atacant cu un CV impresionant. A jucat pentru Dinamo, Steaua si Rapid in Romania, dar a facut si in afara granitelor o figura frumoasa. Valencia, Energie Cottbus sau Fenerbahce sunt doar cateva dintre experiente internationale. A ramas in mintea...

- Marți, miercuri și joi se disputa partidele din turul 5 al Cupei Romaniei, prima faza a competiției in care joaca și echipele din Romania. Inca de marți intra in joc formații precum U Craiova sau Dinamo, care le vor avea in fața pe Snagov și Dacia Unirea Braila. Miercuri se disputa 9 dintre cele 16…

- Dumitru Dragomir e convins ca Arpad Paszkany inca se implica la CFR Cluj, chiar daca oficialii clubului ardelean neaga vehement acest lucru. "Parerea mea e ca Paszkany este patronul celor de la CFR. El și cu baiatul asta, Nelu Varga! Au bani amandoi, iar daca patronii au, atunci și clubul are. De exemplu,…

- Sabin Ilie, fost atacant la Steaua, Rapid si Dinamo, este increzator in nationala U21. Meciurile din actuala campanie il fac sa declare ca aceasta "poate fi urmatoarea Generatie de Aur", informeaza MEDIAFAX. Ilie a gasit si liderul, pe Hagi jr.Romania U21 este cea mai promitatoare ...

- Stadioanele Steaua, Rapid si Arcul de Triumf, reconstruite in vederea Euro-2020, trebuie sa fie gata pana in martie 2020, a declarat, marti, fostul international Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului.

- Ce spune Razvan Burleanu despre Liga 1 cu 12 echipe. Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a declarat, luni, ca institutia pe care o conduce nu va accepta reducerea de la 14 la 12 a numarului de echipe din Liga I, ci va sustine in continuare un campionat cu 16 formatii din anul 2020. „Trebuie mai…