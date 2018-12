Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca a incercat toata saptamana sa-si convinga jucatorii ca meciul cu Dunarea Calarasi e foarte dificil. ''Meciul cu Dunarea va fi unul foarte greu. Am facut toata saptamana…

- Viitorul s-a impus pe terenul lui FC Botoșani, 2-1, iar Gheorghe Hagi a trasat concluziile dupa victoria reușita de echipa sa. "Meciul l-am caștigat jucand foarte bine defensiv. Am tratat mult mai serios lucrurile in aparare. Știam ca cei de la Botoșani au mijlocași rapizi și mici. Am stat bine, am…

- Jucatorii echipei Pandurii Targu Jiu au imbracat in premiera un nou echipament de joc la meciul contra liderului Sportul Snagov din etapa a 12-a. Noul echipament este produs de Joma, la fel ca si cel al echipei nationale si al multor echipe din prima liga, si este oferit de unul dintre sponsorii echipei,…

- Claudiu Niculescu a reacționat dur dupa eșecul cu Botoșani, scor 0-2, infrangere care a dus Dinamo pe loc de baraj. Antrenorul dinamovist a anunțat ca va lua masuri incepand cu urmatorul meci. "Meciul a inceput de la 0-1. E o seara rușinoasa pentru mine. Dinamo a ajuns jos in clasament. Trebuie sa…

- Gazonul de pe Arena Naționala este pregatit pentru meciul Romaniei de duminica cu Serbia, ora 16:00, ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Faptul ca a fost protejat in ultima vreme a fost de bun augur, iar acum suprafața de joc este impecabila. Pe Arena Naționala nu s-a mai jucat un meci de aproape o luna și…

- Dorinel Munteanu a debutat cu succes pe banca noii sale echipe, Concordia impunandu-se cu 2-0 pe terenul lui FC Botoșani. Tehnicianul a trasat concluziile partidei și și-a felicitat jucatorii. "Este exclusiv meritul jucatorilor, și-au schimbat atitudinea intr-o saptamana. M-a bucurat foarte mult angajamentul…