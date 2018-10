Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Tudorie, 22 de ani, atacantul celor de la FC Voluntari, a reușit golul de onoare al echipei sale in infrangerea cu FCSB, 1-2. Dupa gol, fostul stelist a avut un dialog de la distanța cu suporterii FCSB-ului, reacție pe care a explicat-o la interviurile de la finalul meciului. "Ne pare rau…

- CSA Steaua sarbatorește Ziua Armatei oferind un cadou inedit suporterilor. Fanii culorilor roș-albastre pot merge in Parcul Carol din Capitala pentru a vedea replicile celor mai importante trofee caștigate de CSA Steaua de-a lungul istoriei. Printre cupele importante cu care se pot fotografia suporterii…

- Fanii lui Dinamo continua razboiul de la distanta cu Liga Profesionista de Fotbal si televiziunile care au achizitionat drepturile TV pentru partidele din Liga 1 Betano. Duminica seara, la meciul contra Dunarii Calarasi, suporterii au afisat un banner prin care au protestat fata...

- ASU Politehnica, echipa finantata de suporterii timisoreni, a invins-o cu 2-1 pe ACS Poli in ineditul derby „Poli Timisoara" al Ligii a II-a. Sustinatorii „Baietilor in ghete" au asteptat mai bine de sase ani momentul in care vor rapune creatia primarului Nicolae Robu. ...

- Emisiunea GSP LIVE l-a avut azi invitat pe Robert Popescu, un junior de 15 ani de la Clinceni, lovit cu bestialitate de un adversar in timpul partidei Clinceni - Chiajna din Liga Elitelor. Cristian Tanase, președintele Concordiei, a intervenit la GSP Live și a prezentat poziția adoptata de club in…

- Suporterii lui Dinamo veniți la Botoșani, care au asistat la infrangerea echipei lor, scor 0-2, nu i-au iertat pe jucatori, pentru care au avut un mesaj categoric. "Visați doar bani, sute de mii / Noi sa va susținem facem datorii", este bannerul din peluza dinamovista. Jucatorii au fost nevoiți sa…

- Rapid Viena a sosit azi la București pentru returul cu FCSB din play-off-ul Europa League. In tur austriecii s-au impus cu 3-1, iar Andrei Ivan nu se teme de atmosfera de pe Arena Naționala. "Sunt pregatit, suntem motivați și speram sa jucam in grupele Europa League. Nu ne-am gandit la calificare,…

- Alex Baluta, transferat in vara de la U Craiova la Slavia Praga pentru 2.3 milioane de euro, va juca cu Dinamo Kiev in preliminariile turului trei al Ligii Campionilor. Daca cehii vor depasi trupa din Ucraina, se pot duela cu belgienii de la Standard Liege, acolo unde evolueaza Razvan...