- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel…

- Romania a inregistrat progrese semnificative in lupta impotriva coruptiei, dar acestea trebuie sa continue, in contextul in care reducerea coruptiei va ajuta Guvernul sa obtina venituri mai mari si sa cheltuie mai eficient banii publici, se arata in raportul publicat vineri de Fondul Monetar International…

- O tânara de 24 de ani, din Murfatlar, are nevoie de ajutorul nostru pentru a începe batalia cu o boala crunta: cancerul. Pentru ca parinții nu au bani suficienți, prietenii Andreei au lansat un apel umanitar pe Facebook. „În urma cu ceva timp, aceasta tânara a fost…

- Un tanar din Targu Jiu care a reusit sa faca transplant de plamani la clinica AKH din Viena se lupta sa traiasca. Este internat la Sectia ATI la spitalul din Targu Jiu, insa medicii nu au ce sa-i faca. Nu dispu...

- Lupta impotriva corupției va trebui sa continue pentru ca progresele Romaniei au fost recunoscute la nivel internațional, au declarat astazi, reprezentanții misiunii FMI la București. „Reducerea corupției va ajuta guvernul sa iși imbunatațeasca veniturile, va crește și eficiența cheltuielilor și va…

- Alina Eremia canta la pian de la 6 ani. Artista a decis sa se intoarca la una din marile sale pasiuni. Dupa o perioada incarcata in care și-a promovat alaturi de Mark Stam single-ul „Doar noi”, artista și-a regasit liniștea reapucandu-se de cantat la pian. „Am decis sa ma reapuc de cantat la pian, pentru…

- Hoțul banuit ca a spart locuința lui Gica Hagi din Pipera a fost prins. Barbatul a fost surprins, in preajma sarbatorilor de iarna, ca a spart mai multe locuințe din Pipera și ar fi sustras mai multe bunuri și din casa fostului fotbalist. „La data de 14 martie, in jurul orelor 01:00 politistii ilfoveni,…

- Atunci cand aflam ca unul dintre copilasii pe care ne-am straduit sa-i ajutam sa se vindece de boala iese invingator din lupta grea, ne dam seama ca eforturile noastre nu au fost in zadar si ca trebuie, cu orice pret, sa mergem mai departe si sa le fim alaturi micutilor greu incercati de viata. Astazi…

- Apel disperat pe Facebook pentru a salva viata unui copil de numai 2 ani din Borsa Parintii unui baietel de numai doi ani din Borsa fac un apel disperat pe Facebook pentru a-i salva acestuia viata. Acestia au creat o pagina pe reteaua de socializare „O sansa pentru Albert” unde expun povestea copilului…

- Lupta pentru putere in PSD se duce de la om la om si intre om si om. Argumentele pleaca de la aparitii la televizor (numar caci despre cat de convingatoare sunt este complicat sa analizam) la « realizari » administrative sau politice. Una dintre situatiile determinate de aceste conflicte este cea din…

- Romania este pe punctul de a rata șansa oferita de anul 2018 pentru a vorbi la nivel european despre istoria și patrimoniul sau cultural. Departamentul Centenar nu a realizat niciun proiect și nu are nicio strategie, dupa cum a constatat Ministerul Culturii care a schimbat recent conducerea acestei…

- SSC Farul Constanta a demarat o noua actiune de sprijinire a lui Ion Anton, fostul portar al FC Farul, pe care il ajutase si in luna noiembrie a anului 2016 Afland ca cel care a aparat poarta FC Farul in perioada 1988 1992 are o situatie dificila in viata, acasa, la Vaslui, SSC Farul l a invitat pe…

- Antrenorul Darko Zakoc este emblema fenomenului Volei Alba Blaj, echipa ce a dominat voleiului autohton in ultimii ani și acum scrie istorie in Champions League. “Mandria județului” are trei titluri consecutive și eventul ediției anterioare, iar vineri, 9 martie, de la ora 19.30, disputa in deplasare…

- United Way Romania, organizatie non-guvernamentala cu sediul in Bucuresti, deruleaza proiecte in domenii precum educatie, sanatate si integrare pe piata muncii. ONG-ul schimba fata cladirilor si le transforma in centre comunitare, unde copii si parintii pot invata, si cauta solutii la problemele…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, joi, in cadrul sedintei de numire a noului administrator special al RADET, ca cei de la Elcen nu pot supravietui fara Primaria Capitalei si a cerut inca o data grabirea evaluarii Elcen, in vederea achizitionarii de catre CGMB. Potrivit edilului,…

- Ioana Loredana Roșca, caștigatoarea probei de dublu junioare la Roland Garros 2014, lanseaza un apel disperat: ”Ajutați-ma sa pot juca tenis”! Fata nu are bani pentru a merge la turnee. Ascensiunea i-a fost stopata de o accidentare groaznica la genunchiul stang. Vezi galeria foto + 18 + 18 Zambetul…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti acuza Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ca lanseaza informatii false referindu-se la faptul ca SBU sustine ca a dejucat tentative de incendiere ale unor scoli...

- Sportiva Raluca Stramaturaru, al carei loc 7 la sanie la PyeongChang reprezinta cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, a declarat, marti, la intoarcerea la Bucuresti ca delegatia "tricolora" isi poate pune ca obiectiv castigarea unei medalii la JO 2022…

- Papa Francisc a lansat duminica ”un apel staruitor sa inceteze imediat violenta”, pentru a permite sa se trimita ajutoare umanitare in Siria, mai ales in fieful rebel Ghouta de Est, vizat de atacuri aeriene ale regimului sirian, relateaza NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Dublu ASASINAT in Capitala:…

- Handbalista echipei CSM Bucuresti, Gnonsiane Niombla, a declarat, vineri, ca formatia sa este in forma si poate face un "meci mare" in deplasare cu Gyori Audi ETO KC in grupele principale ale Ligii Campionilor. "Suntem pregatite, ne asteapta un meci mare si foarte important la Gyor. Asteptam multe de…

- FCSB a ratat calificarea in optimile Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de Lazio, in mansa retur a 16-imilor competitiei. In tur, elevii lui Dica castigasera cu 1-0. Fostul presedinte LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit in termeni duri despre jocul trupei ros-albastre.…

- Actorul spaniol de Oscar Javier Bardem sustine, alaturi de grupul ecologist Greenpeace, crearea unei arii protejate de peste 1,8 milioane de kilometri patrati in Antarctica pentru atenuarea efectelor schimbarilor climatice si ocrotirea unor specii precum balenele sau pinguinii, relateaza DPA. Bardem…

- Deputatul in Legislativul de la București, Daniel Gheorghe recunoaște ca este surprins pozitiv de declarațiile de Unire cu Romania ale localitaților din Republica Moldova. Acesta a mai adaugat ca crede ca ambele maluri ale Prutului se vor uni in anul 2018.

- UPDATE Incendiul a fost stins. Pompierii au detașat 6 autospeciale la fața locului.O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un spațiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost…

- Uniți pentru Eric. Un copil de numai 4 ani se lupta cu o boala necruțatoare La doar 4 ani, Eric Fulop a schimbat mingea de fotbal și jucariile cu perfuziile și citostaticele. Zambetul și voioșia i-au disparut de pe chip la inceputul anului, iar, de curand, medicii i-au pus un diagnostic cumplit: limfohistocitoza…

- Handbaliștii alb-violeți vor pierde probabil poziția de lider la finele etapei a 18-a. SCM Politehnica a fost invinsa pe teren propriu de puternica CSM București, scor 26-29 (11-16). Incurajați de galerie și de un public mai numeros ca de obicei handbaliștii alb-violeți s-au apropiat la doua goluri…

- Peste 120 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, jumatate in judetele Vaslui, Bacau si Suceava. Numarul imbolnavirilor a ajuns la 10.749, peste 10.200 de cazuri fiind la persoane nevaccinate deloc. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- Extrema Iulia Curea, autoare a 22 de goluri pea la Sala Polivalenta din Capitala, se anunta greu, dar jucatoarele vor da totul pentru a se impune. ''Cred ca, practic, e cel mai interesant meci al nostru jucat acasa acum. Este un meci greu cu siguranta. Ele sunt deja de joi aici,…

- Israela Vodovoz trece prin momente extrem de neplacute. Aceasta s-a izolat in casa. Israela Vodovoz, care in trecut a avut 150 de kilograme , nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Israela, care a marturisit ca a fost batuta crunt in urma cu ceva timp , are probleme de sanatate și s-a izolat…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Viata lui Adrian Vințan, unui tanar de 31 de ani, din Alba Iulia, depinde, in continuare, de suma de 75.000 de euro. (o parte din banii au fost stranși, datorita mobilizarii impresionante de pe rețelele de socializare și nu numai) „Dragi oameni cu suflet mare, nu reușesc sa fac fața la multitudinea…

- Postul britanic de televiziune Euronews a realizat un reportaj despre "Marsul romanilor pentru justitie", in care se arata ca sute de mii de oameni au manifestat la Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei. Jurnalistii de la Euronews scriu ca multi politicieni romani sunt investigati pentru…

- Paltonul Vioricai Dancila este confectionat intr-un atelier de croitorie din comuna bistriteana Salva, iar creatorul acestuia se numeste Virginia Linul. Haina purtata a fost realizata in editie limitata si costa 900 de lei, potrivit Mediafax. Virginia Linul nu este un nume necunoscut in industria…

- Toata lumea il cunoaște pe actorul Dragoș Bucur, insa sunt puțini care știu ca acesta sufera de mai bine de un deceniu de o afecțiune și mulți se minuneaza cand vad aparatul medical pe care il poarta dupa el.

- Rhiannon Douglas, o tanara in varsta de 21 de ani din Marea Britanie, a crezut ca s-a iritat de la lama de ras cu care s-a epilat, dupa ce picioarele i s-au umplut de mici pete roșii. Dar dupa doua zile, iritația s-a raspandit pe tot corpul, așa ca tanara a decis sa mearga la spital. „Iritația devenise…

- "Cat timp exista asemenea cetateni, dispusi sa infrunte frigul, zapada, noroaiele, sa-si sacrifice confortul personal pentru a lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor", scrie senatorul USR Mihai Gotiu pe pagina sa de Facebook , adaugand ca "Va multumesc tuturor celor…

- Protestatarii care au pornit pe jos din Cluj, pentru a ajunge la protestul din 20 ianuarie din București , au un mesaj pentru bucureșteni. „Daca noi putem sa venim pe jos, voi nu aveți niciun motiv sa nu veniți azi”, le transmite Sorin Bobis, organziatorul marșului. „Marșul a fost normal, nu a fost…

- Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt cateva probleme serioase, care se rasfrang asupra starii noastre de sanatate. Citeste si: Florin Calinescu, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Iohannis dupa desemnarea unui premier de la PSD:…

- "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea. Am salutat toate gesturile presedintelui prin care comunica faptul ca doreste sa lupte pentru un stat de drept, in care politica sa nu devina un…

- Un medic rezident in medicina de familie are nevoie de ajutor. Sabina Dorofte, absolventa a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, are nevoie de sprijin material pentru efectuarea unei operatii la Spitalul AKH din Viena. Tanara in varsta de 28 de ani a fost diagnosticata in…

- Ambasadorul Olandei la Bucuresti a fost unul dintre cei sapte diplomati straini care, in urma cu doua saptamani, au dat un comunicat de presa comun in care criticau modificarile aduse de Putere pe Legile Justitiei. Ei sustineau atunci ca trebuie aparata lupta anticoruptie cu orice pret. Numai ca aceasta…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit astazi, 1 ianuarie a.c., in urma unui apel prin SNUAU 112, pentru a ajuta 3 turiști aflați in dificultate in Munții Bucegi. Turiștii din București, aflați in sejurul de Revelion, la Bolboci au dorit sa se aventureze in zona Podu cu Florile. La un…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

