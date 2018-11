Stiri pe aceeasi tema

- Flavius Stoican a avut parte de o surpriza placuta, cu o zi inainte de meciul cu vicecampioana FCSB, din cadrul etapei cu numarul 16 din Liga 1 Betano. Tehnicianul celor de la Poli Iasi a avut parte de mai multi ”oaspeti” la antrenamentul elevilor sai de sambata.

- Elevii lui Flavius Stoican se pregatesc intr-un mod inedit pentru duelul cu FCSB din urmatoarea etapa a Ligii 1 Betano. Jucatorii lui Poli Iasi au profitat din plin de vremea nefavorabila si s-au ”jucat” in zapada.

- Victoria obtinuta sambata, la Giurgiu, in fata Astrei, in etapa a XV-a a Ligii I de fotbal, a fost recompensata cu mai multe zile libere de antrenorul Politehnicii Iasi, Flavius Stoican. Tehnicianul iesenilor a modificat programul stabilit inaintea meciului de pe malurile Dunarii si nu si-a mai chemat…

- Flavius Stoican a dezvaluit, imediat dupa Poli Iasi - U Craiova 0-3, ca Laurentiu Rus a mers la spital pentru a-l vizita pe Valentin Mihaila, tanarul pe care l-a accidentat serios in minutul zece al partidei din Copou.

- Dunarea Calarași o infrunta acum pe teren propriu pe Gaz Metan Mediaș, intr-o partida din etapa a 13-a a Ligii 1. Partida are loc chiar in ziua in care Dan Alexa, tehnicianul gazdelor, implinește 39 de ani. Suporterii calarașenilor au vrut sa cinsteasca cum se cuvine momentul și i-au dedicat "Chirurgului"…

- Poli Iasi incepe vineri o perioada de foc, cu trei meciuri in sapte zile pe teren propriu. Maine, elevii lui Flavius Stoican vor intalni in Copou nou-promovata FC Hermannstadt, in ultima etapa a turului sezonului regulat, urmand ca vinerea viitoare

- Antrenorul celor de la Poli Iasi, Flavius Stoican, si-a laudat jucatorii pentru prestatia din meciul cu Dinamo, 1-0, gol Dylan Flores, din etapa a 9-a a Ligii 1 Betano. Le-a tinut un discurs in vestiar, iar Cioinac, fost jucator al ros-albilor, a oferit o declaratie ironica.

- Suporterii celor de la FCSB au realizat o scenografie imensa pe intreaga peluza inaintea returului de foc din play-off-ul Europa League cu Rapid Viena. Roș-albaștrii trebuie sa intoarca rezultatul de 1-3 din tur. Aceștia au umplut peluza cu baloane in culorile clubului, iar pe un banner imens au scris:…