- In cel mai mare centru comercial din Alba Iulia cafeaua servita sub… duș natural pare sa fie noua ”experiența” pe care o pot trai clienții in zilele ploaioase, dupa cum se vede intr-un video trimis de un cititor. Apa care curgea din tavanul de sticla al centrului comercial a fost filmata, miercuri,…

- Candidatul PNL la europarlamentare, Mircea Hava, a declarat duminica, dupa vot, ca il prefera pe Paul Voicu, viceprimarul municipiului Alba Iulia, ca inlocuitor in funcția de primar pana la alegerile locale, deoarece a fost coleg cu acesta peste 20 de ani și ”știe ce poate”. Referitor la celalalt viceprimar,…

- Vandalismele din Cetatea Alba Carolina continua! Ba un soldat ramane fara baioneta, ba un conte e lasat fara sabie, batrana fara oua, iar florareasa fara trandafiri. De curand un segment din lancea unei statui, ce reprezinta un soldat roman, aflate in Piața Cetații din Cetatea Alba Carolina a disparut!…

- Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta ordinara, pe data de 28 mai 2019. Intre proiectele de pe Ordinea de zi se afla și stabilirea salariilor de baza functionarilor publici din administrația municipiului, taxa de promovare turistica și vanzari ANL. I Proiecte de hotarari…

- Treptele de la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia au intrat in reparație. Imaginile ne-au fost trimise de un cititor incantat ca ”a trait sa vada și minunea asta!”. Aici, dupa cum se stie, au loc frecvent spectacole cultural-artistice, prezentari de piese de teatru cu artisti consacrati,…

- Strada Cloșca din municipiul Alba Iulia, este zilnic plina de mașini parcate pe ambele parți ale carosabilului. Daca vrei sa ieși cu mașina din strazile secundare, este foarte dificil din cauza acestor mașini parcate foarte aproape de intersecții și care blocheaza vizibilitatea. Este și cazul ”domniței”…

- Indiferența sau nepasare? Podurile de lemn din Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia sunt vizibil deteriorate, cu toate ca au beneficiat, in fiecare an, de lucrari de recondiționare și ”plombare”. Un albaiulian a surprins in fotografii starea in care se afla podul mobil de la Poarta a III-a a Cetații.…

- Marius Hațegan, Dumitru Fulea, Paul Voicu și Gabriel Pleșa, vicepreședinții Consiliului Județean Alba respectiv viceprimarii municipiului Alba Iulia, au fost decorați de IPS Irineu, miercuri, cu Ordinul Donum Sacrum Unitatis. ”Mulțumind necontenit lui Dumnezeu pentru binecuvantarile Sale revarsate asupra…