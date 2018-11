Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut luni seara pe Bulevardul 1 Decembrie la intersecția cu strada Lalelelor. Din primele informații de la fața locului in accident au fost implicate doua autovehicule, unul dintre ele fiind un taxi. Luni, in jurul orei 18:00, pe Bulevardul 1 Decembrie la intersecția cu strada…

- Deși cele 20 de grade din termometre ne fac sa credem ca se apropie primavara, Alba Iulia se pregateșe de Sarbatorile de Iarna. La inceput de noiembrie in oraș a inceput montarea luminițele pe podurile de lemn din Cetate. Cel mai probabil luminile se vor aprinde de 1 Decembrie. Unul dintre poduri pe…

- Un cititor Alba24 ne-a semnalat o problema de reglementare a traficului rutier la intersecția dintre strada București și Andrei Mureșanu din Alba Iulia. Doua semne de circulatie sunt contradictorii pentru soferi, obligati sa respecte regulile rutiere. La intrarea de pe strada București pe strada cu…

- Profitand ca parcarea in Alba Iulia este inca fara plata, un angajat MAI s-a gandit sa profite și sa iși lase loganul nu pe unul, ci pe doua locuri, in parcarea din fața stadionului Cetate din Alba Iulia. O fi luat aceasta decizie pentru a putea deschide bine ușile pe ambele parți, in caz de […]

- Nici nu s-a intarit bine stratul de asfalt pe drumul județean care leaga Vurpar de Paclișa ca o alternativa la traficul infernal dintre Sebeș și Alba Iulia, ca la marginea lui au și aparut primele gunoaie. ”Cel mai nou drum județean, cu cel mai proaspat gunoi. Și-a lasat și datele personale, prea personale…

- “Dorel” nu se dezminte! Ultima “pațanie” a avut loc la Alba Iulia, joi dimineața, cand un muncitor ce lucreaza la reconstrucția Parcului Unirii a spart o conducta de apa. Joi, o echipa de muncitori angrenati in amenajarea Parcului Unirii din Alba Iulia au spart o conducta de apa. Evenimentul, a carui…

- Circulația pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia a fost ingreunat miercuri dupa-masa in jurul orei 17.00, din cauza ridicarii unei mașini. Miercuri dupa-masa, Poliția locala a blocat Bulevardul Revoluției din Alba Iulia, in fața la Cinema Dacia, pentru a putea ridica o mașina parcata, fapt ce a dus…

- Șoferii care s-au aflat in trafic, la ieșirea din Alba Iulia spre Cluj, miercuri, in jurul amiezii au avut parte de o surpriza pe sosea. Trei cai bine ingrijiti se plimbau nestingheriți pe șosea. Nimic nu ii mai surprinde pe șoferii din Alba Iulia. Daca pana de curand animalele domestice mergeau nestingherite…