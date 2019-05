Stiri pe aceeasi tema

- Administrația unui oraș din județul Alba este pe cale de a investi in confortul cetațenilor peste 42 de milioane de lei. In aproximativ 6 ani, administrația locala a orașului Teiuș are de gand sa cheltuiasca peste 42 de milioane de lei pentru a ridica gradul de confort al cetațenilor. Potrivit conceptului…

- Peste 43 de milioane de lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si cota defalcata din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2019 – vor fi repartizate municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, printr-o hotarare a consiliului județean ce va fi supusa spre…

- Medicii de familie reprezinta o treime din numarul medicilor din Romania, dar primesc sume infime de la buget pentru servicii medicale și pentru funcționarea cabinetelor. Finanțarea in 2019, așa cum arata acum bugetul, va arunca medicina de familie in criza. In plus, medicina de familie a devenit neatractiva…

- Fotografii care ilustreaza un act de cruzime de neimaginat, descoperit langa satul Straja din județul Alba, au fost publicate, duminica, pe rețeaua de socializare. ... The post FOTO/ ȘTIREA TA/ Act de CRUZIME de neimaginat, la Straja: ”I-au taiat labele și au aruncat-o in copac” appeared first on Ziarul…

- Savini Due lanseaza un nou proiect la inceputul anului 2019: REFRESH iși propune sa susțina educația din județ, in condiții de igiena in toate gradinițele, școlile și liceele din Alba. Piersante Savini, omul de afaceri italian, binecunoscut pentru acțiunile de sprijinire a comunitații din județul Alba,…

- Icoana de Laz, unul dintre cele mai cunoscute stiluri iconografice romanești de icoana pe sticla, va fi promovata printr-o expoziție la Satu Mare. Denumita „Icoana de Laz – Maria Poenariu și a VI-a generație”, expoziția va avea vernisajul joi, 21 februarie 2019, ora 16:00, la Galeria de Arta a Centrului…

- Campanie agricola de iarna in Alba: Fermierii au recoltat porumbul lasat in camp peste iarna, intentionat, pentru a economisi bani cu uscarea si depozitarea. La sfarsitul lunii ianuarie 2019, in mai multe zone din Transilvania au putut fi vazute combine pe camp in lanuri de porumb uscat. Multi fermieri…

- Adrian Elecfi a dezvoltat o carmangerie in judetul Alba si in 2018 a facut primul milion de euro. Adrian Elecfi a terminat Dreptul in 1996, dar nu a profesat niciodata, pentru ca pasiunea din liceu pentru industria alimentara a fost mai puternica, astfel ca in acelasi an a decis sa investeasca intr-o…