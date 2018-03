Stiri pe aceeasi tema

- A venit primavara spre bucuria noastra, dar mai ales a animalelor erbivore. „Celebrii” porci, care se pare ca au scapat cu bine de toate sarbatorile din iarna, cel puțin unul dintre ei, au ieșit din nou la plimbare in Alba Iulia. Animalele au fost surprinse aproape de „casa” pe strda Vasile Alecsandri…

- Poliția Locala din Alba Iulia amendeaza selectiv șoferii din Alba Iulia care parcheaza neregulamentar. Cel puțin aceasta ar fi concluzia care ar rezulta dintr-un material video transmis de un cititor Alba24. In film se pot observa doua mașini parcate una in spatele celeilalte, in apropierea unei intersecții.…

- O mașina a Poliției Locale din Alba Iulia a fost vopsita cu spray miercuri seara, chiar in timpul operațiunilor de ridicare a autoturismelor și de amendare a proprietarilor de mașini din zona strazii Cloșca, care au parcat neregulamentar, pe carosabil. „Mașina poliției a fost parcata in spatele blocurilor,…

- Primarul va trebui sa plateasca 580 lei. Primarul Timișoarei a fost amendat de polițiști dupa ce chiar el a cerut sa fie sancționat. "IMI CER SCUZE DE LA TOATE PERSOANELE CU DIZABILITAȚI LOCOMOTORII ȘI LE ASIGUR ȘI ASIGUR PE TOATA LUMEA CA AM FACUT-O TOTAL NEINTENȚIONAT! Astazi am fost…

- ”IMI CER SCUZE DE LA TOATE PERSOANELE CU DIZABILITAȚI LOCOMOTORII ȘI LE ASIGUR ȘI ASIGUR PE TOATA LUMEA CA AM FACUT-O TOTAL NEINTENȚIONAT! Astazi am fost la Spitalul Municipal in vizita la prietenul meu, menestrelul de pe Alba Iulia, Vasile Alecsandri etc., Mircea Parasca, grav bolnav, proaspat…

- Deși nu mai ninge, zapada continua de dea batai de cap cetațenilor. Strazile din cartierul Anghel Saligny din Alba Iulia sunt efectiv ingropate in zapada, iar pe langa asta, firma de salubrizare nu a trecut sa mai ridice nici gunoaiele de cateva zile, ne spune un cititor Alba24. „Daca imi permiteți…

- O strada din municipiul Alba Iulia pare sa fi fost „ocolita” de utilajele de deszapezire. Ninsoarea cazuta in ultimele zile a pus bețe in roate locuitorilor de pe strada Oituz. In zona se circula foarte greu din cauza stratului gros de zapada, iar pentru șoferi și pietoni este un adevarat calvar traversarea…

- Șoferii din Alba Iulia par sa se fi obișnuit, cel puțin in unele zone, cu noile reguli privind parcarea, cel mai probabil de teama ridicarii mașinilor și plata amenzilor. Cu toate acestea, nici o lege nu poate fi destul de buna. O demonstreaza chiar primarul municipiului, a carui mașina de serviciu…

- Desi trecem foarte des pe langa el, ca parte a unui peisaj urban pe care abia il mai observam, stim foarte putine lucruri despre unul dintre cele mai interesante monumente din Alba Iulia: Obeliscul lui Horea, Closca si Crisan. Un mare numar de elemente inedite apar in cartea albaiulianului Cristian…

- Ca o oaie ratacita de GPS, un preot a intrat cu mașina sa, cu numere de București, in curtea Arhiepiscopiei, pana la scarile din fața Catedralei Reintregirii din Alba Iulia. Dupa ce a dat un ocol larg al zidurilor instituției religioase, a gasit și intrarea din fața și nu s-a oprit decat acolo unde…

- Roger Federer continua sa impresioneze lumea tenisului și la 36 de ani, fiind cel mai batran lider ATP din istorie. Elvețianul, caștigator a 20 de turnee de Grand Slam, a acordat un interviu inedit pentru Vanitiy Fair, ediția din Italia, dezvaluind cu cine ar vrea sa joace daca s-ar putea intoarce in…

- O mașina a poliției a intrat ieri seara, în jurul orei 23:00, într-un gard al unui bloc de locuit de pe strada Alba Iulia 75/22, din sectorul Buiucani al Capitalei. Imaginile cu mașina avariata au fost plasate pe o rețea de socializare. Deocamdata nu se cunoaște cum…

- Surpriza neplacuta pentru un șofer care și-a lasat autoturismul in zona containerelor de gunoi situate pe strada Poligonului din Alba Iulia. Mașina a fost „impodobita” cu cartoane, pungi de plastic și gunoaie. Un cititor Alba24 a surprins, la inceputul acestei saptamani, o mașina marca Daewoo Matiz,…

- Circulația pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia a fost blocata marți seara in jurul orei 18.00, pentru ridicarea unei mașini. Marți seara, Poliția locala a blocat strada Vasile Goldiș din Alba Iulia, mai mult de 15 minute, pentru a putea ridica o mașina parcata, fapt ce a dus la formarea unei coloane…

- Doi barbati, din comunele Metes, respectiv Mogos, s-au ales cu dosare penale, sambata seara. Unul a condus un autoturism, fara permis, iar celalalt este proprietarul masinii si ii incredintase autovehicul. Potrivit IPJ Alba, in 17 februarie, in jurul orei 20.20, politistii rutieri din Alba Iulia l-au…

- O femeie din Sibiu a nascut in mașina. O sibianca a nascut in seara zilei de sambata, 17 februarie, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oraș. Imediat, soțul sau a postat pe Facebook fotografii cu fiica și locul nașterii sale, dar și actul constatator, alaturi de un mesaj, scrie hotnews.ro…

- O parte dintre locuitorii cartierului Ampoi I din Alba Iulia sunt nemulțumiți de modul in care sunt parcate pe carosabil mașinile, in zona din spatele magazinului Penny. Aceștia spun ca nu pot ieși din parcare decat pe banda cealalta de mers, vizibilitatea fiind redusa din aceasta cauza. ”Buna ziua.…

- Un șofer sau o șoferița, nu știm, s-a speriat probabil de aglomerația zilnica din zona Fortuna și pana la Spital, poate cea mai dificil de traversat cu mașina din toata Alba Iulia, ca timp. Sau poate ca GPS-ul sa fi fost cauza… Indiferent de motiv, la sensul giratoriu din apropiere, autoturismul a luat-o…

- Un echipaj al Poliției a intervenit, marți la pranz, in cazul unui barbat prabușit in stația de autobuz de pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia, din apropierea Spitalului Județean de Urgența. Probabil barbatul consumase bauturi alcoolice in exces. Informația și fotografiile au fost trimis pe…

- Strada Costache Negruzzi din Alba Iulia, asfaltata cu prilejul alegerilor din 2016, este murdarita in fiecare zi cu noroi de mașinile grele care o traverseaza in drum spre o noua investiție imobiliara. Locuitorii din zona sunt foarte nemulțumiți. ”Așa arata arata strada Costache Negruzzi in dimineața…

- O problema de infrastructura aparuta in apropierea giratoriului de pe Calea Moțior, in apropiere de primarie, s-a rezolvat in ”stil romanesc” și a rezistat tot ”romanește”. Este vorba despre o gura de canal care, probabil, punea in pericol integritatea mașinilor și din acest motiv a fost semnalizata…

- Elena Gheorghe si Ad Libidum Voices sustin recitalurile semifinalei Eurovision din Salina Turda Elena Gheorghe, reprezentanta Romaniei la editia din 2009 a concursului international, revine pe scena Eurovision Romania cu

- Locuitori din Alba Iulia atrag din nou atentia asupra unor drumuri de pamant din orasul “smart”. Printre zonele cu probleme din municipiu se numara și Dealul Furcilor, unde, pe strada Izvorului, dupa mai bine de 2 ani de amanari, gropile au devenit mai mari și mai adanci. Reprezentantii Primariei spun…

- Cetatea Alba Carolina iese din aceasta iarna cu stricaciuni și infiltrații de apa in zidurile de susținere. Caramizile folosite la restaurarea unor porțiuni din cetate nu sunt cu siguranța la fel cu cele originale, pentru ca, la doar cațiva ani, acestea au inceput sa se faramițeze, fața de cele folosite…

- Neregulile in trafic sunt la ordinea zilei in orice oraș, iar Alba Iulia nu face excepție. Un cititor Alba24 a surprins joi, in aceeași zi in care in municipiu a inceput „operațiunea” de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar, un autoturism ce aparține MAI care circula pe interzis, pe o strada…

- Prima mașina ridicat in Alba Iulia a fost revendicata la cateva ore de proprietar, care a platit 380 de lei, plus TVA, dar și o amenda contravenționala, au anunțat reprezentanții Primariei. Autovehiculele parcate neregulamentar in Alba Iulia sunt ridicate, incepand de joi. Reprezentanții Primariei municipiului…

- Doua adolescente s-au luat la bataie joi, dupa ce au ieșit de la școala, sub privirile colegilor. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 12.00, in parcul pentru copii de langa sediul Electrica, in centrul municipiului Alba Iulia. Dupa cateva palme, picioare și paruieli, cele doua s-au potolit, la intervenția…

- Prima mașina parcata ilegal pe o strada din Alba Iulia a fost ridicata de firma Rapid Lifts SRL, alaturi de Poliția Locala, in aceasta dimineața. Mașina a fost dusa la spațiul amenajat de firma pe Strada Livezii, intr-o curte. Este vorba despre un autoturism marca BMW cu numere straine. Se pare ca primele…

- In cadrul unei acțiuni desfașurata luni, 29 ianuarie, politistii din Alba l-au identificat pe un tanar de 23 de ani, din comuna Adamus, judetul Mures, ca banuit de comiterea unei tentative de furt. Se pare ca, in noaptea de 28/29 decembrie 2017, tanarul ar fi patruns, prin efractie, intr-un autoturism…

- Cetațeni din Alba Iulia transmit in continuare nemultumirile lor legate de gunoaiele aruncate la „intamplare”, in diferite locatii din oras. De data aceasta, a fost surprinsa o situatie in spatele unor blocuri din centrul municipiului, langa fostul cinematograf „Columna”. In zona exista o platforma…

- Sportivii Victor Hanescu si Titi Aur fac parte dintr-un proiect interesant ce ofera idei inedite de cadouri, care a fost realizat de Florin Genet, un obisnuit al multinationalelor. Mai multe despre acest proiect, am aflat chiar de la Florin Genet, fondatorul brandului Experimeteaza.ro: „Am ajuns la…

- Un cititor Alba24 a surprins in imagini inca un sofer care si-a riscat viata, dar si pe cea a pasagerului din masina pe care o conducea, la bariera de la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Marasesti din Alba Iulia. Masina era oprita dupa spatiul de siguranta delimitat de bariera, aproape…

- Un albaiulian nemulțumit de faptul ca un trotuar din municipiu este foarte frecvent blocat de clienții unui service auto, ne-a trimis poze care ilustreaza situația surprinsa in aceasta dimineața și urmatorul mesaj: ”intreb, ca pieton, cum ar trebui sa procedez in astfel de cazuri?”. Poate va primi un…

- Un accident rutier in care a fost implicat un conducator auto din Jucu s-a produs joi, 18 ianuarie, in judetul Alba. In jurul orei 15.20, pe soseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, un barbat de 32 de ani din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen in directia Teius…

- Bucurie pentru copii, necaz pentru șoferii albaiulieni! Zapada care s-a așezat in ultimele doua zile le da deja batai de cap conducatorilor auto care se deplaseaza cu mașinile. Greutatea vine chiar de la primele ore ale dimineții, cand cel mai greu pentru proprietarii de mașini este sa le scoata din…

- Caderile abundente de zapada dau batai de cap șoferilor. Așa s-a intamplat in aceasta dupa masa la Pianu de Sus, unde un autoturism a derapat, a ”dansat” puțin pe zapada și s-a oprit intr-un șanț. Un cititor alba24.ro a surprins momentul și chiar l-a intrebat pe viceprimarul din localitate de ce administrația…

- La data de 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu…

- Prima zi de școala de dupa vacanța de iarna a adus bucurie pentru elevii din ciclul primar de la Colegiul Tehnic “Apulum” din Alba Iulia. Aceștia pot servi masa de pranz, in regim de catering, in incinta școlii, incepand cu data de 15 ianuarie 2018, intr-o sala nou amenajata conform ultimelor reglementari.…

- La data de 15 ianuarie 2018, in jurul orei 01.00, un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Doinei, in intersecția cu Calea Motilor din Alba Iulia, a pierdut controlul asupra autoturismului si a intrat in coliziune cu sensul giratoriu amplasat in intersectie.…

- Un tanar a ajuns la secția de Urgențe a Spitalului Județean din Alba Iulia dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs pe strada Plevnei, din municipiu, in jurul orei 21.45. Potrivit IPJ Alba, acesta a pierdut controlul asupra autoturismului pe care il conducea și a intrat cu el in doua…

- O mașina a Poliției Locale din Alba Iulia a fost lovita miercuri, intr-un accident rutier produs in zona intersecției dintre strada Vasile Goldiș și Bulevardul Revoluției 1989. In timp ce echipajul a oprit la o trecere de pietoni, un șofer „neatent” a intrat cu mașina in plin in autospeciala de poliție.…

- La Batalionul 136 Geniu ”Apulum” din Alba Iulia s-a desfasurat, luni, festivitatea de deschidere a anului de instructie 2018 cu participarea intregului personal al unitații. Activitatea a fost condusa de comandantul batalionului, locotenent colonel Mihai Ilie Rusu. “Ca in fiecare an, startul unei noi…

- Mozaicul a jucat un rol dublu, practic si estetic, in arta romana. Provincia Dacia a conservat putine astfel de realizari artistice, cele mai numeroase fiind cunoscute de la Apulum. Incepand cu secolul al XVIII-lea s-au descoperit sapte mozaicuri, de la modele simple, bicrome, la realizari policrome,…

- Poza zilei vine de la un cititor care a surprins o parcare ”deșteapta” pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia. Privind-o, noi putem doar sa concluzionam ca, probabil, șoferul a vrut sa se simta ca acasa, pe ulița, așa ca și-a priponit caii-putere pe spațiul verde, intre brazi. _______________ Daca…

- Un autoturism de lux a luat foc în timpul nopții trecute, într-un cartier din Galați, iar anchetatorii spun ca focul a fost pus în mod intenționat. Mașina de lux a luat foc și apoi a explodat, întreaga scena fiind filmata de mai mulți cetațeni…

- Era trecut de miezul nopții cand in cartierul galațean I. C. Frimu o bubuitura puternica a trezit zeci de oameni. La scurt timp, proprietarul unei mașini de teren avea sa afle ca autoturismul ii fusese incendiat. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar valoarea pagubelor se ridica la 160.000 de…

- O coada de mașini de cel puțin 5 kilometri s-a format la intrarea in Aiud, pe direcția Alba Iulia. Mai mulți cititori ai alba24 ne-au transmis ca circulația in zona se desfașoara cu dificultate și ca se circula bara la bara. Coloana se pare ca se mișca foarte incet. Aglomerația este generata de numarul…

- De ce sa tragi pe dreapta sania cu reni putere, pe un loc liber, cand poți forța un drive in? Adica sa parchezi aproape, cat mai aproape de intrarea in magazin? Așa, ajungi primul la standurile cu reduceri (reale sau nu) de Craciun. Cititorul alba24 care ne-a trimis fotografiile și-a intitulat momentul…

- Sfanta Sarbatoare a Nașterii Domnului este un prilej de fericire și implinire in fiecare an. Personalul batalionului a primit cu inimile deschise zilele acestea grupuri de colindatori formate din elevi și dascali ai Școlii cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, care au incantat audiența…

- O femeie in varsta de 35 de ani a fost ranita, luni, intr-un accident rutier, la Alba Iulia. Traversa strada pe trecerea de pietoni, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Potrivit IPJ Alba, in 18 decembrie, in jurul orei 17.30, un barbat de 62 de ani din Alba Iulia, in timp ce conducea un…