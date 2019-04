Stiri pe aceeasi tema

- Cascada Pisoaia Albii de langa satul Bai, comuna Vidra – un ”mic colt de rai” Chiar daca se afla administrativ pe teritoriul județului Hunedoara, la o distanța de aproximativ 1 kilometru de limita cu județul Alba, Cascada Pișoaia din satul Grosuri, comuna Blajeni, este o minunație a naturii foarte puțin…

- Zona de la marginea cartierului ”Lumea Noua” din Alba Iulia este inecata in gunoaie. Imagini cu situația de neimaginat din zona care se afla relativ aproape de centrul orașului, au fost postate, duminica, pe rețeaua de socializare. Majoritatea comentatorilor au fost de parere ca cei care locuiesc in…

- De ceva vreme, pe strada Dacilor, din Partoș, troneaza o ditamai groapa, chiar in mijlocul drumului, reprezentand un pericol pentru copiii care se joaca zilnic pe acolo. Locuitorii din zona sunt foarte nemultumiti de faptul ca a trecut atata timp, iar cei de la Primarie nu au luat nicio masura: “Oare…

- Un locuitor din Munții Apuseni, intr-un mesaj trimis publicației ziarulunirea.ro, descrie situația rețelei electrice din comuna Scarișoara, sat Lazești, catunul Popești. Potrivit acestuia, mai mulți stalpi inclinați de furtunile de zapada, cu firele care aproape ating pamantul, sunt un pericol pentru…

- Metorologii anunța un weekend insorit si calduros, pe 23 și 24 martie. Temperaturile vor ajunge chiar si la 19-20 de grade Celsius, in est, sud-est si vest, valorile fiind mai mari fata de normalul perioadei. De marti, insa, vremea se schimba radical, cand se vor intoarce frigul, ploaia si lapovita...…

- Gropile de pe DN75, la intrare in Albac sunt atat de adanci incat localnicii s-au gandit ca sunt numai bune de plantat brazi in ele. Ideea nu este noua, insa este foarte utila pentru șoferii care ajung in zona și risca sa ramana cu mașina ”rupta”, in drum. ”Acesta este drumul național 75, la intrare…

- Gropi ca dupa bombardament pe drumurile naționale ce leaga Abrud de Baia de Arieș, in Munții Apuseni. Un cititor Alba24 a surprins pe imagini porțiuni din DN 74 și DN 75 pline de cratere in asfalt, aparute in urma zapezilor. „E dezastru intre Baia de Arieș și Abrud, ne distrugem mașinile. Iți vine…

- Cu ochii in GPS, un șofer a doborat mai mulți stalpi ornamentali cu mașina. Responsabil, acesta a sunat la 112 In timp ce de deplasa cu mașina in zona Parcului Unirii din Alba Iulia, un șofer, atent la GPS-ul din dotare, nu a mai avut ochi pentru drum și a doborat cu mașina 3 stalpi […] The post FOTO…