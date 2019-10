Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA. ACCIDENT la Abrud: Un copil a fost transportat la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe o alee, intre blocuri Un accident rutier a avut loc duminica seara, in jurul orei 19.00, in localitatea Abrud. Un copil a fost lovit de o mașina și transportat la spital. Un copil…

- Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 13:00, pe strada Victoriei din Cugir. O femeie in varsta de 82 de ani a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa strada, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, victima a fost transportata la spital. Citește ACCIDENT rutier la Cugir. O…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din Cugir a decedat, in noaptea de marți spre miercuri, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in zona giratoriului de langa Halta Geoagiu. Acesta era pasager intr-un autoturism condus de un șofer din Cugir, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ…

- Un barbat din Cugir este cercetat penal dupa ce a provocat accident rutier, aflat la volan sub influența alcoolului. A ajuns cu mașina in șanț, in centrul comunei Roșia Montana. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 20.00, polițiștii din Abrud au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier,…

- Un tanar de 32 de ani a murit, sambata, intr-un accident rutier pe DN1 Cluj-Napoca – Huedin, la Capușu Mare. A fost gasit fara viața intre fiarele contorsionate ale unui autoturism, dupa impact cu un TIR, scrie Romania24.ro. Mașina in care se afla a ramas in mijlocul drumului dupa accident, iar celelalte…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost implicat luni dimineata intr-un accident rutier, informeaza ministerul de resort, care precizeaza, insa, ca demnitarul nu se afla la volan in momentul producerii evenimentului rutier. „In cursul zilei de astazi (luni, n.r.), autovehiculul in care se afla…

- Ziarul Unirea FOTO| Știrea ta: Gunoiul, lemnele și balariile. Ingredientele unei rețete care nu este pe placul locuitorilor dintr-un oraș din Munții Apuseni Pe adresa redacției ne-a parvenit un mesaj din partea unui locuitor al orașului Abrud, care se declara nemulțumit de modul in care autoritațile…

- Un accident rutier s-a petrecut, marți, in jurul orei 12:40, pe raza localitații Ponorel, comuna Vidra. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, un autoturism a acroșat o minora de 13 ani, care se deplasa pe o bicicleta. La ora trasmiterii informației, minora se afla in stare de inconștiența. UPDATE: 13.00:…