- „Cappuccino”, „cafea” sau „ceai”, direct de la robinet. Așa numesc locuitorii mai multor localitați din Alba lichidul murdar de care au parte de mai multe zile, dupa avaria majora produsa miercuri la Oiejdea de constructorul lotului II al Autostrazii Sebeș-Turda. Deși o platesc in facturi, apa care…

- Din cauza avariei majore, produse in data de 03.07.2019, la aducțiunea de apa DN1200(FIR II), de catre constructorul Autostrazii Sebeș-Turda in zona Oiejdea, SC APA CTTA SA Alba intrerupe furnizarea apei potabile in zilele de 06.07.2019 și 07.07.2019 intre orele 11.00-16.00, a anunțat operatorul pe…

- Apa CTTA atenționeaza ca in urmatoarele zile vor aparea modificari ale calitații apei potabile in județul Alba, in urma avariei majore in rețea, produsa miercuri de constructorul lotului doi al Autostrazii Sebeș-Turda. In aceasta perioada, stațiile de tratare a apei funcționeaza in regim de hiperclorinare,…

- O avarie la aducțiunea de apa in zona Oiejdea, provocata de constructorul Autostrazii Sebeș-Turda, a lasat fara apa locuitori din 14 localitați din județul Alba. Potrivit Apa CTTA, durata intreruperii furnizarii apei este estimata la circa 35 de ore. ”Din cauza unei avarii produse miercuri, la aducțiunea…

- O avarie produsa miercuri de catre constructorul autostrazii Sebes-Turda in zona Oiejdea la aductiunea de apa DN1200(FIR II) a provocat intreruperea furnizarii apei potabile in orasul Ocna Mures si comunele Cricai, Ighiu, Galda de Jos, Stremt, Mihalt, Bucerdea Granoasa, Craciunelu de Jos, Miraslau,…

- Strazile din satul Sebesel si o parte din gospodarii sunt in continuare afectate de aluviunile aduse de viitura puternica de sambata seara. Duminica, de dimineata, localnicii au inceput sa curete proprietatile si sa incerce sa repare din ceea ce a stricat natura dezlantuita in acest weekend, pe valea…

- Sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența a devenit tricolor, de vineri seara, grație unei instalații de iluminat. Culorile sunt cele ale steagului Romaniei, a transmis un cititor Alba24. ”Sediul pompierilor din Alba, la ceas de seara. Așa ar trebui sa fie sediile tuturor autoritaților publice…

- Satele comunei Pianu se confrunta din nou cu o situație unica, cel puțin in istoria sa recenta: invazia șerpilor de apa (așa-ziși de casa). Sunt negri, cenusii sau bruni, lungi de 1,5-2 m si in ultima vreme se inmultesc peste masura. Este vorba de serpii de apa sau de casa, dupa cum ii cunosc oamenii.…