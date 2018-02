Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a spus ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. "In calitatea sa de stat membru NATO…

- "Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca, urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Imagini care te teleporteaza in trecut pe strazile din Paris, dar au fost realizate chiar in localitatea Dubasarii Vechi din raionul Criuleni. Fotografiile au aproape 100 de ani, fiind realizate in perioada interbelica.

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Tiriac Collection va prezenta publicului incepand cu luna februarie un Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Modelul completeaza autovehiculele serie limitata create si personalizate special pentru Ion Tiriac, respectiv Tiriac Collection. Odata cu intrarea noului exponat in galerie, Tiriac Collection organizeaza…

- Ozana Barabancea a devenit extrem de cunoscuta datorita vocii sale impresionante, dar si pasiunii pentru jazz. Nu multi stiu, insa, ca Ozana este, de fapt, cantareata de opera, incadrata la Opera Nationala Bucuresti. Ozana s-a considerat nedreptatita de conducerea institutiei culturale si, alaturi de…

- S-a retras din politica, din lumina reflectoarelor… Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, in doua mandate, este acum un om simplu. Nu mai ia parte la scandalurile de pe scena politica romanesca, isi vede de viata lui, linistita si demna. Ajuns la varsta de 66 de ani, medicul chirurg are tot…

- Florin Tanase, capitanul FCSB-ului, a facut autocritica echipei pentru primele doua meciuri de pregatire, ambele soldate cu infrangeri. Ca sa echilibreze balanta, Tanase a vorbit si despre lucrurile bune aratate de elevii lui Nicolae Dica in partiele amicale care au urmat. Decarul vicecampioanei…

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Moartea senatorului UDMR Attila Verestoy provoaca o stare de neliniște totala la echipa de handbal HC Odorhei. Formația din Harghita este susținuta in proporție de 95% de omul de afaceri.Attila Verstoy, cel mai longeviv parlamentar din Romania, singurul care a avut 8 mandate consecutiv in…

- Astazi, la Muzeul Tiparului și al Carții Vechi Romanești din cadrul Complexului Muzeal Curtea Domneasca din Targoviște, s-a desfașurat dezbaterea Post-ul Istorici din Romania și Republica Moldova au dezbatut evenimentele Unirii de la 1859 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Iohannis, mesaj de Ziua Unirii: „Cand prevaleaza ambitiile personale ale unor lideri, tara stagneaza. Manifestatiile arata o fata frumoasa a Romaniei” Presedintele Klaus Iohannis a criticat, in mesajul de Ziua Unirii Principatelor, politicienii de la putere, elogiind romanii care au iesit in ultima…

- Daca ati cautat pe internet imagini cu Islanda si ati dat de fotografii care va taie rasuflarea, sa stii ca este foarte posibil ca acestea sa fie realizate de un roman. Se numeste Iurie Belegurschi si este unul dintre cei mai cunoscuti fotografi de peste hotare, insa prea putin in Romania

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) este de parere ca alegerea președintelui Iohannis de a aproba propunerea PSD pentru premier, Viorica Dancila, este una regretabila. Partidul susține ca președintele „a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent”…

- Alerta in Europa, dupa ce Rusia a desfasurat rachete de tip S-400 in peninsula Crimeea . Noul sistem de aparare poate trece foarte usor la unul de atac. Informatia a fost transmisa de agentiile de presa ruse si preluata ulterior de Reuters. Sistemele S-400 au fost introduse prima data in dotarea…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care in 2012 - 2015 a scos Romania din dezastrul…

- Imagini spectaculoase, luni dupa-amiaza, in Baia Mare. Riul Sasar, care traverseaza orașul, s-a colorat in roșu, spre surprinderea trecatorilor care au imortalizat momentul. Fotografiile au fost postate apoi pe retelele de socializare. Explicația, spun specialiștii, este milul de la baza unei galerii…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse in sectia de Primiri Urgente de la Spitalul din Baicoi. Medicul de garda a respins internarea unei paciente care a chemat ambulanța pentru ca se simtea rau si chiar a rupt documentele.Potrivit site-ului OchiulClujean.ro, ambulanța a dus-o pe batrana la…

- Roxy Rosescu, alias ”Printesa inghetatei”, iubeste din nou! ”Cea mai prajita romanca” a primit inelul de la "iubi" si e in al noualea cer. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu bijuteria. ( NU RATA, AICI: "Printesa Inghetatei" loveste din nou! Oricat ar vrea sa se camufleze,…

- Cornelia Patrichi a parasit definitiv Romania! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile plecarii vaduvei regretatului coregraf Cornel Patrichi: unde, cum si de ce a ales sa plece din tara si din casa in care a trait o viata cu omul iubit. (CITESTE SI: Scene induiosatoare a doua zi dupa…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate nationala primele imagini cu milionarul secret al Romaniei, Iorgu Ganea! Nicio fotografie cu el nu a fost publicata pana azi, cu toate ca numele sau a aparut in numeroase articole de presa.

- Tudose: „Descoperirile sunt inimaginabile! Intr-un interviu pentru Antena 3 premierul Tudose a spus ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”.Dosarul a fost trimis deja la DNA, fiind…

- Gheorghe Gheorghiu a revenit in Romania la mai putin de o luna de la scandalul cu fosta iubita, Mariana Calfa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu artistul care s-a intors din Canada, ca sa faca sarbatorile acasa. (CITESTE SI: DECLARATII IN EXCLUSIVITATE. N-a mai suportat acuzatiile…

- Decembrie 1989, ziua de Craciun: dictatorul roman Nicolae Ceausescu si sotia sa, Elena, sunt executati prin impuscare, dupa o sentinta pronuntata in mai putin de doua minute. A fost insa vorba despre o revolutie nascuta din nemultumirea oamenilor sau despre o lovitura de stat? In cautarea raspunsului,…

- La cateva luni bune dupa despartirea de Catalin Cazacu, Denisa Tanase si-a facut un nou iubit. Acesta e un tanar afacerist, cunoscut in lumea vedetelor. Si, desi, au vrut sa isi pastreze relatia ascunsa, cei doi s-au dat singuri de gol in timpul vacantei in care se afla departe de Romania.

- Regele Mihai a murit pe 5 decembrie, la varsta de 96 de ani, la reședința sa din Elveția. Majestatea Sa locuia in Aubonne de la inceputul anilor 2000, dupa ce a parasit reședința clasica de la Versoix, pe care a vandut-o. Acum cațiva ani, revista spaniola El Pais a realizat un interviu cu Regele Mihai…

- Exclusa de la succesiunea la tronul Romaniei, Irina, una dintre cele cinci fiice ale Regelui Mihai I, a gasit iertarea surorilor la capataiul Majestatii Sale. Drama le-a reunit pe Principese, care au stat impreuna pe durata ceremoniei care a avut loc pe Aeroportul “Henri Coanda”. CANCAN.RO, site-ul…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini tulburatoare cu “Lady Diana” a Romaniei, in lacrimi pe Aeroportul “Henri Coanda”. Distrusa de durere, Alina-Maria Binder, logodnica fostului Principe Nicolae, a avut nevoie de sprijinul nepotului Majestatii Sale pentru a depasi…

- La eveniment au luat parte, alaturi de ambasador, Ana Serafim, Senior Political Officer la Foreign Policy and Diplomacy Service din cadrul Ambasadei Canadei, prof. univ. dr. ing. Ioan Nistor de la Universitatea din Ottawa, absolvent al TUIASI, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, rectorul TUIASI, prof.…

- La aproape sapte luni de cand a nascut-o pe fetita ei, Simona Gherghe si-a facut curaj si a plecat intr-o vacanta romantica la mii de kilometri de tara. Si, din cate a lasat sa se vada in imagini, vedeta pare ca a lasat-o acasa pe Ana, mica printesa pe care i-a daruit-o sotului ei, Razvan Sandulescu.…

- La una din cele mai scumpe scoli private de la noi, elevii si parintii sunt tratati pe masura banilor platiti! Pentru o suma considerabila, elevi norocosi au sansa unei educatii exclusiviste dar si activitatile de recreere puse la dispozitie sunt pe masura. Nu e de mirare ca in preajma vacantei de iarna,…

- Odata cu moartea ultimului monarh al Romaniei, Majestatea Sa Regele Mihai I, au ieșit la iveala și o serie de fotografii din copilaria sa, alaturi de nimeni altul decat Prințul Philip, Duce de Edinburgh, soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Cei doi au petrecut momente frumoase impreuna…

- „Nu vad Romania de astazi ca pe o mostenire de la parintii nostri, ci ca pe o tara pe care am luat-o cu imprumut de la copiii nostri“, este unul dintre mesajele memorabile pe care le-a transmis Regele Mihai romanilor. Mihai I, ultimul rege al Romaniei, s-a stins din viața pe 5 decembrie 2017, la varsta…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica imagini scandaloase cu Oana Mizil in prim-plan. Soferul celebrei deputate parcheaza degajat pe trecerea de pietoni, din dorinta de a-si lasa sefa cat mai aproape de un magazin de haine din Dorobanti, iar partenera de viata a lui Marian Vanghelie nu schiteaza…

- Agenția loto din Constanța unde s-a caștigat la 6/49. In presa locala au aparut imagini cu agenția loto din Constanța, unde s-a jucat biletul caștigator de la Loto 6/49. Norocosul a ghicit cele șase numere și va primi peste 1,37 milioane de euro. Așadar, o persoana din Constanța a caștigat marele premiu…

- Tehnicianul in varsta de 64 de ani a fost pedepsit pentru ca a pus la indoiala integritatea arbitrului Bram Van Driessche, la finalul partidei din etapa a 12-a din campionatul Belgiei, care s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. "In Belgia, echipele mari au dreptul la mici cadouri. Noi nu…

- Circulatia este inchisa pe bulevardul Tomis de la intersectia cu bulevardul Mamaia pana la intersectia cu strada Negru Voda, la intrarea in zona peninsulara, pe o lungime de peste doi kilometri.Ziua Nationala a Romaniei, sarbatorita pe 1 Decembrie 2017, cand se aniverseaza 99 de ani de la Unirea principatelor…

- Romania a pierdut, in urma cu cateva zile, una dintre Stelele sale. Pe Stela Popescu,. marea doamna a comediei și a teatrului de revista romanesc. Iar acum, la capataiul ei, se petrec momente sfașietoare, artista fiind plansa de vedete, persoane publice și de oameni obișnuiți, deopotriva.

- Animalele vii care iau calea strainatații sunt chinuite și ținute in condiții greu de imaginat in camioane și pe vapor. Foarte multe se imbolnavesc sau mor pana sa ajunga la destinație. Ce ați face intr-o zi caniculara in care temperatura ajunge la 43 de grade Celsius? Doi litri de apa, dușuri reci,…

- Imagini apocaliptice, in noaptea de marti spre miercuri, la doi pasi de Timisoara. O pensiune din Dudestii Noi a fost comlet distrusa de un incendiu. Nu mai putin de 28 de pompieri au intervenit cu sapte autospeciale, iar sapte persoane au fost evacuate. Potrivit primelor informatii, nu exista vitime.…

- O emisiune tv aprinde fitilul unei adevarate bombe sociale! Ediția din 12 noiembrie a reality-show-ului "Schimb de mame" ne introduce, in premiera, in atmosfera unei familii de asistați social din Romania. Cum traiesc niște oameni care nu au loc de munca și sunt ajutați cu bani…